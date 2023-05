IPOH: There is no plot to bring down the current Perak government, says Datuk Seri Saarani Mohamad

Dispelling such talk, the Perak Mentri Besar said there were 59 state seats, and those hoping to “take over” the state government must clearly prove to the Ruler that they had 30 seats in their hands.

He said Perikatan Nasional had 26 seats, while the unity state government had 33 seats.

“So the Opposition will require four more seats if they indeed wanted to become the state government.

“The four seats, where are they going to come from with the anti-hopping law in place?

“Once any assemblymen jumps over to another party, that particular seat will automatically be declared vacant by the state assembly Speaker, and by-elections will be carried out,” he told a press conference after launching the sale of a single-storey housing project by MK Land in Meru Perdana 2 here Saturday (May 6).

Saarani added that with the seats falling vacant, the current government would definitely put candidates to contest, and when their candidates win, they are back to being the state government again.

“So who will carry out such ‘kerja bodoh (senseless work)’?

“Even if there are any four assemblymen from the current government thinking of any offers, they better think again.

“Because, once you jump ship, you will not be able to contest the seat again for the same party.

“As an assemblyman, you are getting RM11,000 in monthly allowances, and if you make a move to jump, you will be left jobless, so what sort of politics is that?” he asked.

Saarani said assemblymen must be clever, and not easily deceived.

However, Saarani said he was confident that no one from their side was going anywhere.

“When the talk started making its rounds last week, I checked with the Pakatan Harapan assemblymen, and they told me not even one of them had shown any signs of leaving.

“Barisan has nine assemblymen, and four are holding important portfolios. With me being the MB, and three others are executive council members.

“So I checked with the remaining five if they are planning to ‘run’, and they said no one was thinking of doing so,” he said.

Saarani added that in Perak, he was sure such a thing would not happen.

“The people must not be worried because the state government will remain until its term ends,” he added. ANN

TALAM TIDAK TAHU DUA MUKA : KENAIKAN INTEREST RATES, BAYARAN BULANAN NAIK, HARGA BARANG NAIK LAGI increase in interest rate announced by BNM

OPR increased 0.25% to 3%

M’sians to pay more for bank loans

‘minister for banks or rakyat, asks Sarawak MP’

X snide remark about previous finance minister used against him

jibe by X about predecessor backfires on himself

he criticised his predecessor for increase interest rate in 2022

Is X a minister for banks or for rakyat?” said MP Willie Mongin Talam dua muka : Bermuka-muka, bermuka dua atau munafik Peribahasa Melayu bagi “talam dua muka” membawa maksud seseorang yang bermuka-muka, bermuka dua atau munafik. Mengapa golongan talam dua muka ini berbahaya? Hal ini demikian kerana, seseorang yang talam dua muka pandai untuk bermuka-muka dan mudah untuk mendapat kepercayaan dan diberikan amanah. https://klinikminda.com/ciri-ciri-orang-talam-dua-muka

Yang berikut ini adalah sedikit tulisan oleh sahabat kenalan saya yang sangat lama sdra Zaini Hassan, bekas Penolong Ketua Pengarang Utusan. https://bebasnews.my/2023/05/05/macam-macam-saya-dengar Oleh Zaini Hassan. DAH lama saya tak mencuit. Semalam saya mendapat berita sahabat lama saya, rakan wartawan, Datuk N meletak jawatan sebagai ketua media pejabat X. Kononnya beliau memberi notis 24 jam. Kononnya tak tahan dengan fitnah yang dilemparkan ke atas beliau. Saya hantar nota ringkas kepada beliau “Baguslah. Takyah pening kepala.” Beliau menjawab, alhamdulillah. “Banyak sangat fitnah. Saya tak biasalah kerja gitu…” Saya faham. Banyak sangat kecelaruan dalam team X. Team media yang turut dicelarukan dengan team komunikasi yang diketuai oleh seorang mantan profesor UKM. Saya mendapat tahu, betul atau tidak, N juga menghadapi tekanan daripada team soldadu cyber X, yang melihat N seperti “tidak begitu setia” dengan team PH. Itu saya tak taulah. Tapi tekanan yang dihadapi oleh N cukup kuat. Beliau terpaksa menangani semua sekali, seolah-olah semuanya di bawah tengkuk beliau. Takpalah N. Berehatlah. Umur kita pun bukan panjang. Sepanjang seminggu ini saya sempat bertemu dengan beberapa pihak. Antaranya yang berada di tempat yang “tertinggi” negara dan sebagainya. Nada mereka sama. X tidak boleh buat kerja. Cakap sahaja pandai. Retorik beliau nombor satu. “Saya kenal beliau sangat. Dia pandai cakap sahaja, kerja tak boleh.” Kata tokoh itu, yang tak perlu saya sebut siapa di sini. Dengar kata akhbar Singapura pun sudah mula kritik X. Hairan ya? Juga dikatakan Indonesia pun (sudah) tak berapa selesa dengan beliau. Entahlah? Namun itulah juga kata-kata secara umum. X banyak cakap. Banyak juga beliau buat salah. Menyebabkan team media dan komunikasinya pun pening kepala. Dalam satu segi team medianya nak perkasakan slogan Madani, yang entah ke mana; dan satu segi lagi nak mematahkan janji-janji yang diperkatakan oleh X sebelum pilihan raya dulu. Dalam ucapan-ucapan X yang dimuat-naik semula, X berjanji segala-galanya; selagi ada bulan dan bintang. Antara janji yang saya difahamkan dia sendiri berang apabila ada pihak yang menaikkan semula video itu adalah “jika esok saya jadi X, maka harga minyak akan turun…” Kata-kata itu menjadi gelak-ketawa lawak umum, sehinggakan direka emoji mukanya dengan kata-kata “esok minyak turun.” Itulah retorik X. Orator terhebat sejak zaman ubi kayu Baling 1974. Kelmarin juga beberapa jam sebelum N meletakkan jawatan tersebar desas-desus, khabar angin, spekulasi mengatakan X mungkin akan hilang majoriti. Sesungguhnya arus politiking bawah laut cukup kuat. Lebih kuat berbanding badai di atas permukaan. Tokoh yang saya temui itu berkata lagi “riwayat beliau sebagai X tak lama.” Kita tunggu, katanya. Ramai yang rimas perut dengan X. Benarkah pihak keselamatan pun “pening” dengan beliau? Team komunikasi X jangan bimbang. Sejak mutakhir ini X asyik bersilih-ganti. Ia bukan sesuatu yang pelik. X bakal hilang jawatan, juga bukan pelik. Itulah akibatnya jika parti-parti politik kita mendapat undi “cukup-cukup makan saja”. Macam-macam saya dengar. Biarlah saya stop sini dulu. Saya tengah sakit kepala sekarang. Mungkin cuaca panas di luar, sepanas politik negara kita. Tapi ada masakah saya untuk pening kepala? — BebasNews My Comments : Kepada Team media, team komunikasi, mantan profesor UKM serta team soldadu cyber X baik awak semua kenali dan faham apa itu Peter Principle.

Peter Principle merujuk kepada keadaan seseorang dalam sebuah organisasi yang sudah tidak boleh maju lagi sebab dia sudah sampai ke tahap maksimum kebolehan dan kepintarannya.Ikut bahasa mudah, minyak sudah habis. Maka kita dengarlah komen berikut oleh Zaini Hassan: Nada mereka sama. X tidak boleh buat kerja.

Saya kenal beliau sangat. Dia pandai cakap sahaja, kerja tak boleh

akhbar Singapura pun sudah mula kritik X

Indonesia pun (sudah) tak berapa selesa dengan beliau So kepada Team media, team komunikasi, mantan profesor UKM serta team soldadu cyber X awak semua kena faham isu ini baik-baik. Better understand this problem. Si Peter itu adalah your VERY BIG PROBLEM. Mat Salleh juga kata, ‘the lights are on but nobody is at home’. Maksudnya lampu rumah semua on, semua nampak ok tetapi keadaan sebenarnya ialah KOSONG. Tidak ada siapa pun dalam rumah itu. So this is what you have to deal with. Minyak sudah habis. Lights are on tapi tidak ada siapa pun dalam rumah. Tiap kali dia buka mulut, yang keluar hanya asap. Contoh : ‘hari ini kita menang esok minyak turun’. Memang pun harga minyak sedunia sedang menurun. Hari ini harga minyak sedunia around US$70 satu tong. (Bila minyak turun ke bawah US$70 banyak syarikat minyak akan mula bermasalah besar). Di negara kita pula, harga minyak yang dikawal ketat oleh kerajaan tidak menurun pun. Serupa sahaja. Tetapi harga minyak adalah isu simple. Perkara yang lebih rumit bagi negara kita adalah isu penambahan nilai dalam daya pengeluaran negara (value added gross domestic product). Ini bukan saja bermaksud membuat dan melancarkan roket ke angkasa lepas. Itu pun kita perlu buat, tetapi si-Peter langsung tidak akan faham itu semua. Dia tak faham. Dia masih berpaut ketat kepada sistem ekonomi kroni dan rasuah. Orang yang sudah pun didapati bersalah oleh mahkamah (defense has been called) atas berpuluhan tuduhan jenayah rasuah dilantik jadi penolong dia pula. WHY? Kenapa? Sebab dia tidak tahu bagaimana cara untuk majukan ekonomi, membangunkan negara dan memacu perubahan sosial selain daripada bergantung kepada sistem kroni dan rasuah yang lama (yang telah pun membawa kepada kekalahan geng-geng lama yang pegang kuasa dulu). He is NOT AN INDEPENDENT THINKER. Minyak sudah habis. Dia masih berpegang lagi kepada cara lama yang rasuah dan kolot, dia masih berpegang kepada dasar-dasar yang sudah proven gagal dengan harapan bahawa kut-kut, ini kali saja, dengan berperisakan celoteh dan merapu baru, maka cara lama yang terbukti gagal itu akan tiba-tiba membawa hasil yang baik pula. ‘hari ini kita menang esok minyak turun’. Maka Albert Einstein pun berkata: Jadi inilah yang harus difahami oleh Team media, team komunikasi, mantan profesor UKM serta team soldadu cyber X. Nakhoda awak kurang faham. Alamatnya kapal awak akan karam. So kepada Team media, team komunikasi, mantan profesor UKM serta team soldadu cyber X, fikir baik-baik. Agaknya berapa lama lagi Si-Peter boleh bertahan? Sebulan? Tiga bulan? Enam bulan? AYYAMAN MA’DOODATIN – maksudnya BEBERAPA HARI YANG TERBILANG. TIK TOK TIK TOK. The clock is ticking. What will happen to you bila Si-Peter terlucut daripada kedudukan atas tangga yang rendah itu? Fikir baik-baik ok. – http://syedsoutsidethebox.blogspot.com/2023/

.