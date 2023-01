Hadi Awang tuduh kerajaan tambah kuota haji untuk elak orang Islam mengundi.

“Arab Saudi pun tunduk kepada DAP, memang Islam dalam bahaya,” ujarnya.

Hadi Awang accused the government of increasing the Hajj quota to prevent Muslims from voting.

“Saudi Arabia also bows to DAP, indeed Islam is in danger,” he said.

