ABOUT TO LOSE HIS PERKS, MAYBE EVEN HIS UMNO MEMBERSHIP – ANNUAR MUSA JUMPS ONTO HADI & MUHYIDDIN’S BANDWAGON OF RACISM & RELIGIOUS EXTREMISM – VIDEO OF MANDARIN-SPEAKING TAIWANESE POLITICAL RALLY ACCOMPANIED BY HIS OWN CAPTION ABOUT ‘NOT TAKING ENEMIES OF THE RELIGION AS ALLIES’ GOES VIRAL – HOW SAFE ARE MALAYSIANS WITH CARETAKER HOME MINISTER HAMZAH A MUHYIDDIN LOYALIST & CARETAKE PM ISMAIL SABRI ALSO AGAINST HIS OWN UMNO PARTY CHIEF – WILL THEY DO ANYTHING TO STOP PROVOCATEURS FROM CREATING UNREST – OR ARE THEY THEMSELVES FANNING IT?
On Facebook, Annuar Musa uploaded a video of a Mandarin-speaking Taiwanese political rally, accompanied by his caption about “not taking enemies of the religion as allies”.
People in the comment section are calling him out for fanning racial tension. pic.twitter.com/4tMaVBloIX
— Hadi Azmi (@amerhadiazmi) November 23, 2022
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