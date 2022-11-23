ABOUT TO LOSE HIS PERKS, MAYBE EVEN HIS UMNO MEMBERSHIP – ANNUAR MUSA JUMPS ONTO HADI & MUHYIDDIN’S BANDWAGON OF RACISM & RELIGIOUS EXTREMISM – VIDEO OF MANDARIN-SPEAKING TAIWANESE POLITICAL RALLY ACCOMPANIED BY HIS OWN CAPTION ABOUT ‘NOT TAKING ENEMIES OF THE RELIGION AS ALLIES’ GOES VIRAL – HOW SAFE ARE MALAYSIANS WITH CARETAKER HOME MINISTER HAMZAH A MUHYIDDIN LOYALIST & CARETAKE PM ISMAIL SABRI ALSO AGAINST HIS OWN UMNO PARTY CHIEF – WILL THEY DO ANYTHING TO STOP PROVOCATEURS FROM CREATING UNREST – OR ARE THEY THEMSELVES FANNING IT?

Business, Politics | November 23, 2022 7:16 pm by | 0 Comments

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