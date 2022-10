‘A PEANUT HERE, A BANANA THERE’ – UMNO-BN-PN’S BUDGET 2023 FIASCO – ONLY THE RICH GET RICHER – WHILE ORDINARY MALAYSIANS GET STIFFED WITH AN EXTRA RM100 BILLION IN DEBT

‘A peanut here, a banana there. They make sure you vote for them.’

Budget 2023 priorities in the wrong place – economists

Dr Raman Letchumanan: Picture this – the ringgit has depreciated by about 10 percent this year against the US dollar and will go down further as US raises its interest rates. Taking into account real inflation on basic goods consumed by the ordinary people, such as food and consumables, the inflation can be as high as 50 percent.

Ask the ordinary people, not the armchair government statisticians. The fall in the value of the ringgit alone wipes out the increase in government operational spending. What reaches the pockets of B40 (bottom 40 percent) and M40 (middle 40 percent) is even much less.

The one-month handout is just sufficient for the increase of spending in one day. So, should the people be happy? Of course, they will be.

After all, beggars cannot be choosers. They can’t even ask why you take so much of our money yet give so little back. It’s a peanut here, a banana there. The unwritten message is – make sure you vote for me.

At the macro level, the government is paying RM1.7 billion a year just to service the 1MDB loans. The total amount owed is about RM35 billion. That will be 3.5 years of people’s aid, given the current level of RM10 billion in 2023.

Yet, the meagre budget handouts will be scrutinised over the next two months in a ferocious parliamentary debate by the esteemed people’s representatives. But any debate on the 1MDB debacle will be swiftly shut down by the House speaker. Any whistleblower outside Parliament will be swiftly arrested.

And many of the people who are the masterminds or beneficiaries of 1MDB or other scandals are setting our fiscal policies. Would the Parliament allocate a bit of its time to debate the billion-dollar guzzling corruption scandals like the littoral combat ships?

Of course not. That money, which is for the elites and power abusers, cannot be debated. The peanuts given to the poor will have to be examined in micro detail in these two months of parliamentary scrutiny.

Or maybe the finance minister does not see a link between corruption and government budgets. Smiling as he always is, without a care in the world, as he proudly rattles on the peanuts given to the public.

I have not even touched on the increasing borrowing and interest service costs due to the depreciating ringgit. All we are told is the government has to borrow to repay debts, and the development budget raided for operating expenditures like interest costs.

Yes, we have one hell of economists and accountants in government managing our taxpayers’ money. Nothing to worry about.

Apanama is Back: Since the central bank, Bank Negara Malaysia (BNM), seems unable to do much to stifle inflation (BNM will be increasing the overnight policy rate next month), the onus now falls on the government to play around the fiscal policy.

One thing good about this budget is the increase in the development budget – from RM75.6 billion to RM95.1 billion.

However, there are two things here to bear in mind. How are they going to get money for it? Petronas provide just RM50 billion. Much of the shortfall could be covered by borrowing and/or reintroducing the Goods and Services Tax (GST).

When we talk about the development budget, the cronies will be happy here since some of the RM95.1 billion could end up in their pockets.

On one hand, it is good fiscal policy to control inflation by providing job opportunities but on the other hand, when it comes to implementation, they may screw it up. If development projects are done by open tender, then we could see the real benefits.

On the policy side, the budget will always look good. The real issue will crop up when it comes to distribution and implementation whereby it will lead to leakage, wastage and corruption.

Later the auditor-general will point out the discrepancies and give warnings such as do not borrow in long term. This scenario happens year in and year out.

Unproductive allocations such as RM1.5 billion for Religious Affairs Department (Jakim) and RM90 billion for the 1.3 billion bloated civil service are really a letdown.

Meanwhile, 450,000 families will be getting RM2.5 billion through the Welfare Department. You could see here that they got their priority totally wrong. The target is the vote bank as all of us know.

One thing that is sure to happen here is our debt will increase to way above RM1.5 trillion.

It’s time to cut down expenses and live within our means. But the ‘tidak apaisme’ (careless attitude) and ‘ketuanan’ (supremacy) are too difficult to be demolished.

BobbyO: Let us face the facts – corruption is our key issue. A minimum of 10 percent of it will end up in the pockets of those well-connected.

So, the billions that they are giving out as handouts to the government servants, student loans, government agencies staff and all the other handouts from RM100 a month to RM300 a month are peanuts. It’s not enough even to provide one meal to a family of four for a month.

If the mainly Malay population which is the target of this budget are happy with the trinkets they are getting, then they deserve what they get. While some RM30 billion will be distributed among the elites and their cronies.

This is an election budget to try and win support that BN has lost due to one scandal after another. Scandals causing billions lost.

In the end, none of those who were exposed is even charged. Even the one charged is given VIP treatment. MKINI

Belanjawan Kerajaan 2023 berjumlah RM372 Bilion.

Pendapatan atau Revenue Kerajaan 2023 hampiri RM272 Bilion sahaja.

Habis RM372b tolak RM272b = kekurangan RM100 bilion itu akan datang dari mana?

Simple. Maksudnya Kerajaan akan terpaksa pinjam RM100b. Maksudnya Tuan-Tuan rakyat marhaen, anak bini dan mungkin cucu dan cicit generasi masa depan akan tanggung bayar beban hutang ini. Dari mana datangnya duit Belanjawan RM372 Bilion ini?

Income Tax RM145.3b or 38.54%

Other direct taxes RM9.68b or 2.6%

Indirect taxes RM52.13b or 14.01%

Non tax revenues RM67.02b or 18.02%

Borrowing RM99.79b or 26.83% Selain meminjam hampir RM100 Bilion, kutipan pelbagai cukai (income tax, other direct tax, indirect taxes) berjumlah RM207 Bilion atau 56% daripada Belanjawan sebanyak RM372 bilion itu. Pada setiap tahun sejak manusia diciptakan, kutipan pelbagai cukai menjadi sumber kewangan kerajaan yang terbesar sekali.

Inilah depa sebut “Hasil Kerajaan”. Hasil Kerajaan kepala hotak depa. Inilah bayaran cukai oleh rakyat marhaen hasil usaha kerja, titik peluh dan susah sengsara rakyat marhaen yang makin susah mencari hidup.

Jadi saya harap ahli politik penipu, para Menteri tak ada IQ, ahli dan pemimpin Parti Perasuah dan Penyamun, lebai makan duit “hasil Kerajaan”, Penjawat Awam dan kaum-kaum elit yang akan sapu “projek dan kontrak” akan faham bahawa tanpa perjalanan ekonomi swasta yang lancar dan efisien Kerajaan TIDAK BOLEH KUTIP CUKAI SEBANYAK RM207 BILION ITU. Maka awak nak kahwin bini dua, nak langgar pokok dengan kereta Porsche semua akan jadi makin susah. Kalau awak semua mahu peruntukan “projek dan kontrak” yang lebih untuk kahwin bini dua, untuk langgar pokok dengan kereta Porsche, untuk curi duit rakyat dsbnya make sure ekonomi swasta berjalan lancar tanpa gangguan dasar-dasar bodoh. Haramkan ekspot, tebang pokok dan kebun orang, buat pelbagai syarat bodoh untuk impot barang, menyusahkan mengambil pekerja asing, menyusahkan peraturan buka pelbagai bisnes dan semua perbuatan bangang seperti itu akan menjejaskan perjalan bisnes swasta dan akhir sekali kutipan cukai oleh Kerajaan. Maka awak mahu kahwin bini dua, nak beli kereta Porsche akan turut terjejas. Can you understand this simple logic?

Anyway peruntukan untuk “projek dan kontrak” bagi 2023 adalah RM95 bilion. Dalam video berikut YB Wong Chen memberi pandangan yang singkat dan tepat mengenai Belanjawan 2023 : Soalannya berapa ramaikah Tuan-Tuan dan anak bini yang boleh dapat projek dan kontrak RM95 bilion ini? Jangan lupa, Kerajaan amalkan sistem ekonomi AGIH.

AGIH maksudnya dia akan bagi kepada siapa yang dia rasa layak.

Tuan-Tuan rakyat marhaen layak ke? Yang berikut dipetik daripada akhbar The Edge : https://budget.theedgemarkets.com/2023/budget BUDGET 2023 KEY ANNOUNCEMENTS economy to grow 4%-5% (2023), 6.5%-7% (2022)

govt revenue to drop 4.4% to RM272.57 billion 2023

Budget estimate crude price US$90.00My comments : Pertama sekali pertumbuhan ekonomi dijangka akan slow walaupun harga minyak dikira pada US$90 satu tong. Harga minyak hari ini US$93 satu tong. Tetapi lima hari sudah pada 5hb Oktober harga minyak sekitar US$85 se-tong.

Jika peperangan Ukraine berjaya ditamatkan atau Italy, Jerman, Hungary dan negara Eropah lain membenarkan semula mengimpot gas dari Rusia harga minyak boleh menurun lagi. Kita bersambung dengan ringkasan Belanjawan 2023: RM372.3 billion Budget 2023

RM272.3 billion operating expenditure

RM95 billion development expenditure (projek dan kontrak)



RM5 billion for Covid-19 fund

RM2 billion for contingency savings Ministry of Finance biggest recipient RM67.2 billion

Ministry of Education (RM55.6 billion)

Ministry of Health (RM36.1 billion)

these three constitute 43.3% of total budget expenditure My comments : Kenapa pula Kementerian Kewangan mendapat AGIHAN duit yang paling banyak RM67 Bilion? Kementerian Kewangan nak buat projek dan kontrak apa pula dengan duit yang begitu banyak? KDN RM18.3 billion

Ministry of Defence RM17.4 billion

RM55b subsidies, social assistance and incentivesRM119.8b emoluments, retirement charges 2023 (RM115.2b 2021). My comments : Sekali lagi membayar gaji Penjawat Awam dan duit pencen memakan 44% daripada Belanjawan 2023. Ini adalah satu jumlah yang sangat besar dan sangat membebankan Belanjawan Kerajaan. Dulu-dulu majoriti Penjawat Awam adalah pengundi UMNO / Barisan Nasional. Tetapi bukan lagi sekarang. Sekarang majoriti Penjawat Awam mengundi parti yang lain-lain, ikut suka hati mereka.

Tetapi itu bukan perkara penting. Kita negara demokrasi. Siapa nak undi siapa pun ikut suka hati mereka. Saya cadangkan begini-lah, jika ekonomi negara mengalami penambahan dan pertumbuhan maka patutlah gaji Penjawat Awam juga ditambah. Tetapi jika pertumbuhan ekonomi tidak bertambah atau menurun maka tidak perlulah gaji Penjawat Awam dinaikkan. Serupa di sektor swasta – bila syarikat swasta dapat untung pekerja dan kaki tangan dapat kenaikan gaji dan bayaran bonus. Jika syarikat swasta rugi atau lembab prestasinya maka pekerja pun tidak dapat kenaikan gaji atau bayaran bonus. Kerajaan kita patut mengikut contoh ekonomi swasta (private sector economy) yang lebih mencerminkan prestasi ekonomi yang sebenarnya. Membayar interest atau bunga memakan hampir 17% atau RM63 Bilion daripada duit Belanjawan 2023. Untuk Belanjawan tahun ini (2022) Kerajaan telah pinjam RM100 billion. Belanjawan tahun depan 2023 pun Kerajaan akan pinjam RM100 billion. Setiap tahun Kerajaan meminjam berpuluh dan ratus billion Ringgit. Bila pinjam duit Kerajaan kena bayar bunga atau interest atau faedah. Untuk 2023 bayaran bunga hampiri 17% daripada jumlah Belanjawan RM372 bilion. Ini adalah satu jumlah yang sangat besar.

How much dividends did the three single largest contributors pay to the government? My comments : Bagaimana pula pendapatan Kerajaan daripada syarikat GLC yang selalu heboh dalam berita dengan pelbagai berita yang kita tidak suka membacanya. Syarikat GLC didirikan dengan menggunakan berpuluh billion Ringgit duit rakyat. Apakah pulangan yang berbaloi atau tidak berbaloi daripada syarikat GLC?

Ikut laporan oleh The Edge di atas pada 2023 Khazanah Nasional dan Bank Negara Malaysia tidak akan menyumbangkan sebarang dividen kepada Kerajaan. ZERO dividends!! Cuma syarikat minyak dapat membayar sumbangan berpuluh bilion daripada hasil minyak negara. Wa akhirul kalam, kewangan Kerajaan, penyumbang terbesar kepada belanjawan Kerajaan, pertumbuhan ekonomi negara kita, kehidupan selesa yang kita mengidamkan, semuanya datang daripada kutipan cukai daripada titik peluh rakyat marhaen dan daripada ekonomi swasta negara. Tolong ingat baik-baik. – http://syedsoutsidethebox.blogspot.com/

MKINI / http://syedsoutsidethebox.blogspot.com/

.