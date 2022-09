First here is some serious disappointment by Tan Sri Dr Abdul Hamid Pawanteh, the once upon a time Menteri Besar of Perlis.

KANGAR – Malaysia is on track to become the worst country in the world unless its custodians change how they conduct themselves in leading the nation, said former Perlis menteri besar Tan Sri Dr Abdul Hamid Pawanteh. He said the ills – from healthcare, to the economy and politics – afflicting the country will worsen unless a determined sense of change takes place soon. He blamed it on the education system, which has failed to produce the right type of leaders for the new age of globalisation and emergence of great threats, such as Covid-19. “My anger, bitterness and remorse are sincere. Our education system has failed, and we do not have the right quality of leaders to take us forward,” he told The Vibes. Hamid, 77, who also served as Dewan Negara president, said the poor education system has led to the shortcut adoption of abusing race, religion and sovereignty to “pursue evil than for the greater good of fellow Malaysians”. The main culprit is Umno, as the party has betrayed its own cause, he added. – The Vibes, August 5, 2021″ My comments: I deleted the very last line of the above report about Tan Sri Hamid Pawanteh. Because I disagree with that last line. Talking about those folks is sensitive, it can be deemed seditious etc. So to be on the safe side I just deleted their mention. Next up is Tun Dr Mahathir Mohamad – the main architect of UMNO’s demise and the downfall of the Malays.

Tue, Sep 6, 2022

1. Selama 22 tahun saya memimpin UMNO sebagai Presidennya. Sekarang saya menentang UMNO dan berusaha supaya Kerajaan pimpinan UMNO dikalahkan dan UMNO tidak lagi menjadi Kerajaan Malaysia.

2. Saya terpaksa keluar dari UMNO kerana UMNO bukan lagi UMNO yang ditubuh pada 11 Mei 1946 bukan yang menyelamat Tanah Melayu dari diambil alih oleh British bukan yang berjaya merebut kemerdekaan negara dan kemudian telah bangun negara sehingga terkenal sebagai Harimau Asia.

3. UMNO sekarang sudah beralih menjadi parti perasuah secara total – dari puncak pimpinan sehingga ke akar umbi. Pucuk pimpinan UMNO sekarang terkenal di seluruh dunia sebagai perasuah, pencuri berbillion duit negara, penyalahguna kuasa, perosak pentadbiran negara dan penghancur UMNO itu sendiri.



(OSTB: Saya kurang setuju UMNO terkenal di seluruh dunia sebagai parti perasuah. Sebab dalam negara kita sendiri, masih terdapat ramai penyokong UMNO daripada kalangan orang Melayu khususnya yang ter-konpius apa itu maruah, apa itu betul, apa itu salah, apa itu benar dan apa itu palsu. Jadi bagi mereka ‘there is nothing wrong with UMNO’. Sedihnya paling ramai daripada penyokong UMNO yang tidak kenal maruah ini adalah anak didik Tun Dr M sendiri. Contohnya seorang pemimpin muda yang penyokong kuat banduan dalam penjara itu is the son of your own former pol-sec !!)



4. Rasuah, sogokan duit dibuat sehingga ahli Majlis Tertinggi, ketua bahagian, ketua cawangan, ahli biasa semua terlibat dengan rasuah tanpa malu. Walaupun ahli boleh singkir pemimpin yang menyeleweng, tetapi mereka tidak guna Perlembagaan UMNO untuk bersihkan parti. Sebaliknya mereka teruskan sokongan kuat kepada Presiden yang akhirnya di dapati bersalah dan di penjara.

(OSTB: Pada zaman Tun M menjadi presiden UMNO selama 22 tahun, mereka sudah pun korup tetapi Tun sendiri tidak buat apa pun untuk bersihkan parti. Contohnya seorang ketua pemuda dulu yang declare asset-nya melebihi RM200 juta. Ini cerita hampir 30 tahun dulu. Tetapi Tun M tidak buat apa pun. No action was taken against the corrupt. Sekarang dia sudah naik promotion dalam parti dan merosakkan habis imej parti. Dia juga menghadap pelbagai tuduhan rasuah di mahkamah. Its a bit late for crocodile tears.)



5. Mereka (ahli UMNO) nafi, tetapi rakyat tahu mereka mengongsi duit yang dicuri, duit haram. Ramailah pemimpin UMNO yang memiliki sampai dua billion Ringgit. Wakil rakyat, Menteri pun biasanya tidak boleh ada duit sebanyak ini.

6. Sebab itu kita membaca laporan berkenaan dengan berbillion duit 1MDB hilang, enam billion untuk buat enam buah kapal LCS hilang tanpa satu pun kapal dibina. Duit Kerajaan ratusan million diperuntukkan untuk beli meriam, beli helikopter tanpa mengikut prosedur.

7. Perdana Menteri didedah memiliki lebih dua billion Ringgit dalam akaunnya di bank. Kononnya derma dari Raja Arab. AG pilihan Najib tidak menyiasat sepenuhnya punca duit ini tetapi mengisytihar tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Najib. Sebaliknya apabila Najib dibicara, dia didapati bersalah, didenda dua ratus sepuluh million Ringgit, dipenjara 12 tahun.

8. Pimpinan dan ahli UMNO menuduh kononnya Najib dianiaya. Konon mahkamah tidak adil. Ini berkenaan seorang yang dibicara selama empat tahun; oleh tiga mahkamah dan sembilan hakim. Tidak ada kes seperti ini dalam sejarah negara. Semua hakim bersetuju Najib salah.

9. Yang tidak adil ialah tindakan Najib cuba tutup bangkai gajah dengan memecat sesiapa yang cuba siasat apa-apa berkenaan salah laku 1MDB.

10. Peguam Negara Abdul Gani Patail, disingkir dan diganti dengan pilihannya A—i A– yang kemudian membersihkan Najib dari semua siasatan dan pertuduhan. Begitu juga pegawai polis dan SPRM yang ditukar dan “dibeku”.

11. Polis diarah untuk tangkap siapa sahaja yang melapor atau mengkritik 1MDB dan juga Najib secara terbuka.

12. Di Parlimen, Pengerusi Public Accounts Committee diganti dengan seorang yang rapat dengan beliau, laporan Audit Negara diklasifikasi sebagai Akta Rahsia Rasmi (OSA) untuk mengelak diketahui umum, persoalan berkenaan 1MDB tidak dibenar dibahas di Parlimen.

13. K…. dan M…. ditahan di bawah SOSMA untuk halang mereka melapor berkenaan wang 1MDB ke luar negara.

14. Dan banyak lagi yang dilaku oleh Najib untuk melepas dirinya dibantu pegawai-pegawai yang bertuhankan Najib.

15. Dan semua perlakuan ini diterima, disokong dan dipertahan oleh UMNO. Pendirian dan sikap UMNO menunjuk seluruh parti itu tidak lagi berpegang kepada prinsip perjuangan untuk bangsa, negara dan agama.

16. Pemenjaraan Najib tidak membersihkan UMNO. Budaya UMNO bukan budaya parti di waktu ia ditubuh. Ini bukan parti UMNO lagi.

17. Sebab itu UMNO perlu dikalahkan dan diganti dengan parti Melayu yang memegang kuat kepada prinsip perjuangan orang Melayu untuk bangsa, negara dan agama.

18. Saya, bekas Presiden UMNO dan ahli UMNO di waktu ia ditubuh pada 1946, menyeru supaya parti yang bernama UMNO sekarang ini ditolak sepenuhnya.

19. Saya sedih. Tetapi yang benar saya perlu terima. Parti saya dahulu sudah hancur kerana kepercayaan bahawa “Cash is King”.

DR MAHATHIR BIN MOHAMAD

6 September 2022

(OSTB: What was stated by the former MB of Perlis is correct. The education system has been destroyed. The education system has produced thousands upon thousands of UMNO supporters and UMNO members who do not know a million from a billion or 10 billion from 10 million.

Neither do they know right from wrong or good from bad. Worse than that they have little or no conscience, especially a guilty conscience. There is no sense of guilt, there is no sense of shame.



We may call them crooks and thieves but there are UMNO supporters who have actually said that whatever money their leaders took was their “rezeki” or ‘blessings’. And this can be attributed to confusion over religious doctrine which has been dished out by the bucketful within the education system.



So I dont think UMNO will be wiped out completely yet in the next elections.



Before there can be real change there has to be a collapse of the entire eco-system that supports this type of indolence. This collapse has already begun.

When this journey to the Club of Doom began in 1970, Malaysia’s population was only 10.4 million (I just Googled it). Today the population is over 32 Million.

The lines waiting to get free money, free this, free that as well as the line of thieves waiting to steal public funds – they have all become longer. Much longer. Over the decades that UMNO was in power (including under Tun Dr M) they have mastered the art of stealing. This volume of thievery is not something that popped up after the last rainy season.

It has to collapse. And the collapse has to come from within. Only then can the rebuilding begin.

