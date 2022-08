*Keputusan Mahkamah*

*Rosmah pada 1 Sept*

*Bung dan isteri 2 Sept*

*Azeez Baling 5 Sept*

*Zahid 15 Sept* .

*Baru faham kenapa kluster mahkamah nak PRU cepat.*

Daripada Whatsapp yang viral pagi tadi (29/8/2022):

Bila Najib masuk Penjara, Perhimpunan Agong Tahunan UMNO pun jadi huru hara. Ahli Parti yang hadir pun dah jadi setengah Gila.

Sebab dalam sejarah Negara sejak MERDEKA inilah Kali pertama bekas Presiden UMNO yang mereka dakwa sangat berjasa telah dibawa masuk ke Penjara.

Perhimpunan Agong UMNO pun tidak bincang lagi Hal masalah Rakyat Dan Negara tapi segalanya tertumpu kepada soalan kenapa “Boss Kita” masuk Penjara?

Anak Najib Ahli Perwakilan Dari Bahagian Mana? Kalau dia dibagi peluang bercakap di Perhimpunan Agung UMNO hanya kerana Anak Najib sahaja, sudah SAH lah Sudah ada yang tidak kena atau Something is wrong with UMNO !!!

