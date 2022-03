PROMINENT MALAY BUSINESSMAN DROPS BOMBSHELL – UMNO LEADERS ARE GETTING SUPER RICH – BUT MALAYS ARE GETTING POORER DESPITE SWIPING ALMOST EVERY JOB IN THE CIVIL SERVICE, GLCs

Melayu Miskin Di Bawah UMNO – Dato Rahman Maidin Says It Like It Is

Yang berikut adalah sedikit berita yang telah jadi viral sejak beberapa hari.

Yang berikut adalah satu kenyataan oleh Dato Seri Abdul Rahman Maidin bekas orang kuat UMNO Pulau Pinang, bekas Pengerusi MRCB Bhd (and also headed the NST media group) dan juga Pengerusi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia.



Dato Rahman berkata:

“Kerajaan UMNO-BN gagal mengatasi kemiskinan orang Melayu”.

projek Kerajaan UMNO-BN menyebabkan rakyat menderita, hilang mata pencarian

Well we can all vouch for that. I have seen this with my own eyes.

Setelah 65 tahun UMNO pegang kuasa (saya kira tempoh 22 bulan Dr M jadi PM kali kedua) kita hanya melihat kemunculan golongan elit super kaya yang sangat sikit serta golongan kroni politik. Kita juga melihat golongan ‘kelas Penjawat Awam’ dan ‘kelas kakitangan GLC’ yang hampir semuanya adalah orang Melayu.

Hanya ini sajalah orang Melayu yang mempunyai kedudukan dalam negara kita. Tetapi dengan bergantung kepada duit rakyat. Majoriti besar orang Melayu bernasib lebih kurang sahaja. Kerajaan UMNO-BN dan dasar-dasar pembangunan tidak mampu bangkitkan ekonomi atau pun sosial orang Melayu.

Sebaliknya pemimpin parti menjunjung budaya rakus dan rasuah – dengan menelan duit rakyat. Seperti kita lihat dalam gambar berikut.

Ketiga makhluk ini berlainan bangsa, berlainan agama, berlainan sekali. Tetapi apa yang menyatukan mereka ialah ketiga banduan ini telah ambil duit tuan-tuan. Mereka makan duit rakyat. Mereka pula jadi kaya dengan makan duit rakyat kita.

Inilah dasar mereka juga.

Seperti biasa ‘taikor’ ambil lebih daripada ‘boss’ Melayu

http://syedsoutsidethebox.blogspot.com/

,