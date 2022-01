SO GREEDY ARE MALAYSIA’S POLITICAL ELITE – EVEN CHICKEN IS NOT SPARED! – INDEED WHO IS MANIPULATING THE CHICKEN MARKET – DOES ISMAIL SABRI HAVE ANY ANSWERS?

taukeh AP letak harga ayam RM8366 /tan

pengimpot lain boleh impot pada harga RM5435 /tan

Taukeh AP buat untung (8366-5435) =RM2931 setiap tan





32 syarikat dapat AP impot ayam



Jab Veterinar keluarkan AP

Jab Veterinar / JAKIM letak syarat lain pula

tiada jawapan daripada Jab Veterinar

JAKIM tidak minat jawab

Yang berikut adalah analisa sebab-penyebab kenaikan harga ayam di Malaysia. Analisa ini dibuat oleh Murray Hunter seorang penulis Australia yang cenderung mengkaji isu-isu di negara kita.

Percayalah analisa serupa ini tidak akan timbul dalam media arus perdana di Malaysia terutama sekali dalam media bahasa Melayu.





Malaysia: Who Is Manipulating The Chicken Market? – Analysis

January 28, 2022 – By Murray Hunter



Is over-regulation promoting supply shortage?

Malaysia currently undergoing shortage of chicken

antiquated, over-zealous regulations damaging economy/chicken trade

fix price RM 9.30/kg, control imports through APs, import licenses

distorting market to grave determent of consumers

Malaysia’s annual chicken consumption 50 kg per person

1.62 million tonnes consumption per annum

of which 98.4% by domestic producers

Malaysia supplies 37% of Singapore needs

25 major producers in Malaysia

pandemic caused 30% rise in cost of production

Corn, soyabean prices risen

weak Ringgit, hike in shipping costs, supply chain disruptions

Price Control RM 8.00 wholesale, RM 9.30 retail squeezing margins

Many producers suffering heavy financial losses

some producers switched to value-added chicken products to escape price control

32 companies granted APs

Jab Veterinar responsible for APs

Mydin Hypermart disappointed no retailers granted import permits

Tesco also didn’t get a permit

Granting import permits directly to retailers reduce prices

rather than going through wholesalers, apply own margins

AP holders buy at USD2,000 / MT

importers able to source chickens for USD1,300 / MT