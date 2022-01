‘IN POLITICS, ANYTHING CAN HAPPEN’ – MUHYIDDIN ON CO-OPERATION WITH PAKATAN IN JOHOR POLLS – INDEED, THERE ARE MANY DOORS IN POLITICS – NO NEED FOR DAP & AMANAH TO CLING TO THE BACKDOOR FAVORED BY ‘FORMIDABLE SUPPORT’ ANWAR -WHICH HAD INCLUDED ‘WORST OPTION’ NAJIB & ZAHID

Muhyiddin: Perikatan in final stages of determining seats to contest in Johor polls

MUAR: Perikatan Nasional (PN) is currently in the final stages of determining the seats it will be contesting in the Johor state election, says PN chairman Tan Sri Muhyiddin Yassin.

He said the distribution of seats was expected to be completed this weekend.

“We had almost finished just now, but there was some overlap of interests (seats) between the parties and we have told the negotiating team to settle it.

“It (the seats) won’t be finalised until it is confirmed by the respective PN leaders at the central level. I think the matter will be resolved within this week,” he told reporters after chairing the Johor PN meeting at Bersatu’s Pagoh Division office here on Thursday (Jan 27).

Asked about the cooperation between PN and Pakatan Harapan (PH), Muhyiddin said: “In politics, anything can happen, so far there is nothing… but if there is, it will come from the party leadership and I am not the only decision-maker.” BERNAMA

Timbalan Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) Johor Bahru, Razrul Anwar telah mencadangkan jajaran politik Muafakat Rakyat Johor (MRJ), iaitu satu pakatan yang dianggotai parti-parti politik dalam Perikatan Nasional (PN) bersama dengan parti-parti Pakatan Harapan untuk menghadapi Pilihan Raya Negeri Johor. Mengambil kira keadaan politik semasa, saranan semua parti-parti pembangkang bersatu di bawah panji Muafakat Negeri Johor, adalah langkah yang bijak dan tepat pada masa. Hakikatnya ialah, samada Perikatan Nasional (Bersatu) atau Pakatan Harapan (PKR, DAP dan Amanah) keduanya perlu mengakui bahawa mereka berada dalam posisi lemah. Ini telah menjadi jelas daripada keputusan Pilihan Raya Negeri Melaka dan Sarawak yang sama sekali tidak memihak kepada parti pembangkang. Di Pilihan Raya Negeri Melaka, pertembungan sesama mereka telah menyumbang kepada kekalahan teruk Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Jika parti pembangkang tidak ambil iktibar daripada Pilihan Raya Negeri Melaka dan masih tidak mahu bersatu serta bertekad lagi untuk melawan sesama mereka, tidak mustahil parti pembangkang akan mengalami padah dan tamparan yang lebih teruk daripada yang dialami di Pilihan Raya Negeri Melaka.

Jika parti pembangkang mengulangi kesilapan di Melaka, itu akan menjadi langkah bunuh diri dan memberi laluan bagi UMNO-BN sapu-bersih kesemua kerusi. Realitinya ialah UMNO-BN sekarang berada dalam posisi cukup utuh dan kuat. Untuk mengelak UMNO-BN sapu-bersih di Johor (seperti yang terjadi di Pilihan Raya Negeri Melaka), Perikatan Nasional (Bersatu) dan Pakatan Harapan (PKR, DAP dan Amanah) tiada pilihan melainkan untuk bersatu dalam satu jajaran. Hanya inilah cara yang terbaik untuk menghadapi ‘juggernaut’ UMNO-BN.

Politik tidak kenali permusuhan atau persahabatan yang kekal abadi melainkan dinamika perubahan pakatan politik untuk kepentingan parti. Oleh yang demikian sepedih-pedih Langkah Sheraton dan segala-gala yang telah menyusulinya, lebih elok lupakan saja perseteruan dan membuka lembaran baru untuk bersatu dan berkerjasama menjaga kepentingan bersama. Pilihan untuk Perikatan Nasional-Bersatu dan Pakatan Harapan-PKR, DAP dan Amanah adalah hanya satu – bersatu atau berkecai. Bersatulah… Norman Fernandez, adalah seorang peguam dan tulisan ini adalah pendapat peribadi nya. 27/01/22

My comments: Politik mempunyai banyak pintu.

