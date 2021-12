SIGNS OF UNHAPPINESS IN SARAWAK – ONLY 4 STRAIGHT FIGHTS AS 349 CANDIDATES RUSH FOR 82 SEATS

349 candidates to vie for 82 seats in Sarawak

KUCHING: A total of 349 candidates will vie for the 82 seats up for grabs in the Dec 18 Sarawak elections.

The Election Commission (EC) said there will be 13 three-cornered fights, 33 four-cornered fights, 24 five-cornered fights, seven six-cornered fights and one eight-cornered fight.

There will only be four straight fights.

EC chairman Abdul Ghani Salleh said only the ruling Gabungan Parti Sarawak (GPS) is contesting all 82 seats.

A total of 10 parties and 30 independents are in the fray, comprising 304 men and 45 women.

Ghani said there are 95 candidates aged below 50 and 121 candidates aged above 60.

“The youngest candidates are 24 years old, standing in Batu Lintang and Nangka, while the oldest is 79, contesting the Bawang Assan seat,” he said.

He also said there were two rejected nominations – from Jemoreng, involving the Parti Bumi Kenyalang (PBK) candidate, and Senadin, involving an independent.

Below is the full list of candidates who will be contesting in the state polls.

N.01 Opar

Meneng Biris (PKR)

Billy Sujang (GPS)

Ranum Mina (PSB)

Bayang Teron (Sedar)

Freedy Misid (PBK)

Saini Kakong (PBDS Baru)

2016 results: Ranum Mina (BN) – (2,082 majority)

N.02 Tasik Biru

Granda Aing (DAP)

Henry Harry Jinep (GPS)

Dr Tiki Lafe (PSB)

Paul Shanon Kenbell Barin (PBK)

2016 results: Henry Harry Jinep (BN) – (1,288 majority)

N.03 Tanjung Datu

Azizul Annuar Adenan (GPS)

Jery’in Fauzi (PSB)

Goem Pijar (PBK)

Abdul Talip Ba’ew (Independent)

2016 results: Adenan Satem (BN) – (5,892 majority)

N.04 Pantai Damai

Abdul Rahman Junaidi (GPS)

Mahmud Sabli (PSB)

2016 results: Abdul Rahman Junaidi (BN) – (9,260 majority)

N.05 Demak Laut

Hazland Hipni (GPS)

Yatika Jelani (PSB)

Jen Peli (Amanah)

Khairul Ahmat (Indie)

2016 results: Hazland Abang Hipni (BN) – (7,382 majority)

N.06 Tupong

Ahmad Nazib Johari (PKR)

Fazzrudin Abdul Rahman (GPS)

Chan Haong Yen (PBK)

2016 results: Fazzruddin Abdul Rahman (BN) – (8,055 majority)

N.07 Samariang

Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali (GPS)

Othman Abdillah (Sedar)

Abang Halil (Amanah)

2016 results: Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali (BN) – (7,760 majority)

N.08 Satok

Haji Irwan (PKR)

Ibrahim Baki (GPS)

Awang Badele (PBK)

2016 results: Abang Johari Abang Openg (BN) – (5,045 majority)

N.09 Padungan

Chong Chieng Jen (DAP)

Wee Hong Seng (GPS)

Lina Soo (ASPIRASI)

Raymond Thong (PBK)

2016 results: Wong King Wei (DAP) – (4,270 majority)

N.10 Pending

Violet Yong (DAP)

Milton Foo (GPS)

Tan Kay Hok (PSB)

Chan Chee Hiong (Aspirasi)

Teo Kuang Kim (PBK)

2016 results: Violet Yong Wui Wui (DAP) – (5,012 majority)

N.11 Batu Lintang

Cherishe Ng (PKR)

Sih Hua Tong (GPS)

See Chee How (PSB)

Voon Lee Shan (PBK)

Leong Shaow Tung (Aspirasi)

2016 results: See Chee How (PKR) – (4,385 majority)

N.12 Kota Sentosa

Michael Kong (DAP)

Yap Yau Sin (GPS)

Lau Pang Heng (PSB)

Tan Kok Chiang (Aspirasi)

Lue Cheng Hing (PBK)

2016 results: Chong Chieng Jen (DAP) – (2,819 majority)

N.13 Batu Kitang

Abdul Aziz Isa Marindo (DAP)

Lo Khere Chiang (GPS)

Liu Thian Leong (PSB)

Wong Tun Teck (PBK)

2016 results: Lo Khere Chiang (BN) – (1,840 majority)

N.14 Batu Kawah

Dr Kelvin Yii Lee Wuen (DAP)

Dr Sim Kui Hian (GPS)

Chai Kueh Khun (PBK)

Fong Pau Teck (Aspirasi)

2016 results: Sim Kui Hian (BN) – (2,085 majority)

N.15 Asajaya

Mahmud Epah (PKR)

Abd Karim Rahman Hamzah (GPS)

Ishak Buji (PSB)

Mohamad Hamdeen Saharuddin (PBK)

2016 results: Abdul Karim Rahman Hamzah (BN) – (4,078 majority)

N.16 Muara Tuang

Idris Buang (GPS)

Yakup Khalid (PSB)

Daud Eali (Amanah)

Sigandam Sulaiman (PBK)

Hipni Sulaiman (Sedar)

Ismawi Muhammad (Indie)

2016 results: Idris Buang (BN) – (8,578 majority)

N.17 Stakan

Leslie Ting (DAP)

Hamzah Ibrahim (GPS)

George Young Si Ricord Jr (PSB)

Atet Dego (PBK)

2016 results: Seri Mohamad Ali Mahmud (BN) – (7,042 majority)

N.18 Serembu

Michael Saweng (PKR)

Miro Simuh (GPS)

Iana Akam (PSB)

Buln Ribos (Aspirasi)

Jecky Misieng (PBK)

2016 results: Miro Simuh (BN) – (1,397 majority)

N.19 Mambong (formerly Bengoh)

Chang Hon Hiung (DAP)

Jerip Susil (GPS)

Sanjan Daik (PSB)

Chong Siew Hung (Aspirasi)

Joshua Roman (PBK)

2016 results: Dr Jerip Susil (BN) – (3,333 majority)

N.20 Tarat

Christo Michael (PKR)

Roland Sagah Wee Inn (GPS)

Dadi Tiap Juul (PSB)

Edison Jamang (PBK)

Bai Udin Dungak (Indie)

2016 results: Roland Sagah Wee Inn (BN) – (5,421 majority)

N.21 Tebedu

Senior William Rade (PKR)

Simon Sinang (GPS)

Cheyne Kambeng Raymond Achen (PSB)

Jonathan Lantik Ok (PBK)

Roland Bangu (Independent)

2016 results: Seri Michael Manyin Jawong (BN) – (6,193 majority)

N.22 Kedup

Learry Jabul (DAP)

Martin Ben (GPS)

Dominic Dado Sagin (PSB)

Stephen Morgan Singam (PBK)

2016 results: Maclaine Ben @ Martin Ben (BN) – (3,828 majority)

N.23 Bukit Semuja

Brolin Nicholsion (DAP)

John Ilus (GPS)

Elsiy Tingang (PSB)

Edward Andrew Luwak (PBK)

2016 results: John Ilus (BN) – (3,144 majority)

N.24 Sadong Jaya

Piee Bin Ling (PKR)

Aidel Lariwoo (GPS)

Nur Khairunisa Abdullah (PSB)

Joshi Haji Bee (PBK)

2016 results: Aidel Lariwoo (BN) – (4,367 majority)

N.25 Simunjan

Hapeni Fadil (PKR)

Awla Dris (GPS)

Raily Reli Ali (PSB)

Saharuddin Abdullah (PBK)

2016 results: Awla Idris (BN) – (2,712 majority)

N.26 Gedong

Abang Johari Openg (GPS)

Mohamad Sofian Fariz Sharbini (PSB)

Kamal (Amanah)

Tomson Ango (PBK)

2016 results: Mohd Naroden Majais (BN) – (3,365 majority)

N.27 Sebuyau

Julaihi Narawi (GPS)

Wan Chee Wan Mahjar (PBK)

Wel Maxwel Rojis (Amanah)

2016 results: Julaihi Narawi (BN) – (2,742 majority)

N.28 Lingga

Abang Abdul Kasim Abdul Bujang (PKR)

Dayang Noorazah Awang Sohor (GPS)

Wan Abdillah Edruce Wan Abdul Rahman (PSB)

Baha Imam (PBK)

Mohd Sepian Abang Daud (Independent)

Abang Ahmad Abang Sibu (Sedar)

2016 results: Simoi Peri (BN) – (2,943 majority)

N.29 Beting Maro

Abang Zulkifli Abang Engkeh (PKR)

Razaili Ghapor (GPS)

Mohammad Arifiriazul Paijo (PAS)

Jacky Chiew (PBK)

Safiudin Matsah (Independent)

2016 results: Razaili Gapor (BN) – (1,707 majority)

N.30 Balai Ringin

Snowdan Lawan (GPS)

Masir Kujat (PSB)

Kasim Mana (PBK)

2016 results: Snowdan Lawan (BN) – (2,039 majority)

N.31 Bukit Begunan

Mong Dagang (GPS)

Norina Umoi Utot (PSB)

Entusa Imam (PBDSB)

Vinton Langang Sangga (PBK)

2016 results: Mong Dagang (BN) – (4,695 majority)

N.32 Simanggang

Leon Jimat Donald (DAP)

Francis Harden Hollis (GPS)

Walsin Wilson Entabang (PSB)

Perli Aron (PBK)

2016 results: Francis Harden Hollis (BN) – (1,388 majority)

N.33 Engkilili

Desmond Sateng Sanjan (GPS)

Johnical Rayong Ngipa (PSB)

Stel Datu (PBK)

Gemong Batu (Independent)

2016 results: Johnichal Rayong Ngipa (BN) – (3,857 majority)

N.34 Batang Ai (formerly Batang Air)

Malcom Mussen Lamoh (GPS)

Usup Asun (PBK)

William Nyallau Badak (PSB)

John Linang Mereejon (Independent)

2016 results: Malcom Mussen Lamoh (BN) – (3,186 majority)

N.35 Saribas

Patrick Kamis (PKR)

Ricky Mohammad Razi Sitam (GPS)

Melainie Bolhassan (PSB)

Sim Min Leong (PBK)

Kurnaen Boben (Sedar)

2016 results: Ricky @ Mohammad Razi Sitam (BN) – (4,432 majority)

N.36 Layar

Gerald Rentap Jabu (GPS)

Isik Utau (PSB)

2016 results: Gerald Rentap Jabu (BN) – (1,428 majority)

N.37 Bukit Saban

Mikail Mathew (PKR)

Douglas Unggah Embas (GPS)

Andria Gelayan (PSB)

2016 results: Douglas Uggah Embas (BN) – (4,599 majority)

N.38 Kalaka

Mohamad Duri (GPS)

John Antau Linggang (PSB)

Linang Chapum (PBK)

2016 results: Abdul Wahab Aziz (BN) – (2,835 majority)

N.39 Krian

Friday Belik (GPS)

Musa Dinggat (PSB)

Danny Kuan (PBK)

Ali Biju (Independent)

2016 results: Ali Biju (PKR) – (1,640 majority)

N.40 Kabong

Mohd Chee Kadir (GPS)

Wan Mohamad Madehi Wan Ali (PSB)

Hud Andri (Amanah)

Mohamad Asri Kassim (PBK)

2016 results: Mohd Chee Kadir (BN) – (3,585 majority)

N.41 Kuala Rajang (formerly Belawai)

Len Talif Salleh (GPS)

Wong Ling Ching (PBK)

Abang Aditajaya (Independent)

Abd Mutalip Abdullah (Independent)

2016 results: Len Talif Salleh (BN) – (5,586 majority)

N.42 Semop

Abdullah Saidol (GPS)

Abdul Raafidin Majidi (PSB)

Jenny Wong (PBK)

Fadillah Sabali (Amanah)

Mohd Adenan Zulkeppli (Independent)

2016 results: Abdullah Saidol (BN) – (4,412 majority)

N.43 Daro

Safiee Ahmad (GPS)

Ting Ing Hua (PBK)

Jamal Ibrahim (Independent)

2016 results: Safiee Ahmad (BN) – (4,432 majority)

N.44 Jemoreng

Juanda Jaya (GPS)

Zainab (Amanah)

Osman Rafaie (Independent)

2016 results: Juanda Jaya (BN) – (3,789 majority)

N.45 Repok (formerly Belawai)

Wong Pak Ming (DAP)

Huang Tiong Sii (GPS)

Joseph Wong (PBK)

Wong Chin King (Aspirasi)

2016 results: Huang Tiong Sii (BN) – (943 majority)

N.46 Meradong

Yong Siew Wei (DAP)

Ding Kuong Hiing (GPS)

Hii Ru Yee (PSB)

Moh Hiong King (PBK)

2016 results: Ding Kuong Hiing (BN) – (1,516 majority)

N.47 Pakan

William Mawan Ikom (GPS)

Hereward Gramong Joseph Allen (PSB)

Jemeli Kerah (PBK)

Tedong Chakaw (Independent)

Brawi Anguong (Independent)

2016 results: William Mawan Ikom (BN) – (426 majority)

N.48 Meluan

Rolland Duat Jubin (GPS)

Elly Lawai Ngalai (PSB)

Abdul Hamid Siong (PBK)

2016 results: Rolland Duat Jubin (BN) – (677 majority)

N.49 Ngemah

Satu Anchom (PKR)

Anyi Jana (GPS)

Dr Joseph Jawa Kendawang (PSB)

Charlie Genam (PBK)

Leo Bunsu (PBDSB)

2016 results: Alexander Vincent (BN) – (154 majority)

N.50 Machan

Joseph Nyambong (PKR)

Allan Siden Gramong (GPS)

Mary Rita Mathias (PBK)

Madang Dimbab (PSB)

Ngelayang Unau (Aspirasi)

2016 results: Allan Siden Gramong (BN) – (2,952 majority)

N.51 Bukit Assek

Irene Chang Oi (DAP)

Chieng Jin Ek (GPS)

Jess Lau (Aspirasi)

Ting Kee Nguan (PSB)

Priscilla Lau (PBK)

Hii Tiong Huat (Independent)

2016 results: Irene Chang (DAP) – (4,497 majority)

N.52 Dudong

Paul Ling (DAP)

Tiong King Sing (GPS)

Wong Hie Ping (PSB)

Jane Lau (PBK)

Julius Enchana Jasper Ancho (PBDSB)

Josephine Lau (Aspirasi)

Cardock (Independent)

Engga Uncha (Independent)

2016 results: Tiong Thai King (BN) – (2,146 majority)

N.53 Bawang Assan

Amy Lau (DAP)

Robert Lau (GPS)

Wong Soon Koh (PSB)

Michelle Ling (PBK)

Ricky Enteri (Independent)

2016 results: Wong Soon Koh (BN) – (4,131 majority)

N.54 Pelawan

David Wong (DAP)

Michael Tiang (GPS)

Janet Loh (Aspirasi)

Dr Low Chuan Nguan (PSB)

Tiew Yen Houng (PBK)

2016 results: David Wong (DAP) – (4,314 majority)

N.55 Nangka

Dr Annuar Rapa’ee (GPS)

Olivia Lim (PBK)

Intannurzean Wan Sapuan Daud (PSB)

2016 results: Dr Annuar Rapa’ee (BN) – (7,617 majority)

N.56 Dalat

Fatimah Abdullah (GPS)

Salleh Mahali (PBK)

2016 results: Fatimah Abdullah (BN) – (6,330 majority)

N.57 Tellian

Arwin Lim Abdullah (PKR)

Zainuddin Budi (PBK)

Royston Valentine (GPS)

Sait Junaidi (PSB)

2016 results: Yussibnosh Balo (BN) – (4,421 votes)

N.58 Balingian

Abdul Ajil Bujang (PKR)

Abdul Yakub Arbi (GPS)

Yusuf Abdul Rahman (PSB)

2016 results: Abdul Yakub Arbi (BN) – (2,964 majority)

N.59 Tamin

Christopher Gira Sambang (GPS)

Joseph Entulu Belaun (PSB)

2016 results: Christopher Gira Sambang (BN) – (2,085 majority)

N.60 Kakus

Joshua Jabeng (PKR)

John Sikie Tayai (GPS)

Peter Tuan (PSB)

Philip Kelanang Diung (PBK)

Peter Tuan (PSB)

Ugik Selipeh (Independent)

2016 results: John Sikie Tayai (BN) – (5,211 majority)

N.61 Pelagus

Solomon Kumbong (DAP)

Moses Ripai (PBDSB)

Wilson Nyabong Ijang (PRS)

Kristoffer Nyuak Bajok (PSB)

Nyambong Sibat (PBK)

2016 results: Wilsong Nyabong Ijang (BN) – (3,284 majority)

N.62 Katibas

Munan Laja (PKR)

Lidam Assan (GPS)

Robertson Mawa (PSB)

Sai Malaka (PBDSB)

Yunus Basri (PBK)

Tengku Gruna (Independent)

2016 results: Ambrose Blikau Enturan (BN) – (3,053 majority)

N.63 Bukit Goram

Joseph Jingut (DAP)

Jefferson Jamit Unyat (GPS)

Robert Segie (PSB)

Puso Bujang (PBK)

Robert Saweng (PBDSB)

2016 results: Jefferson Jamit Unyat (BN) – (2,586 majority)

N.64 Baleh

Kenneth Usang George Lagong (DAP)

Nicholas Kudi Jantai (GPS)

Koh Kumbong (PSB)

Sukarno Layau (PBK)

2016 results: James Jemut Masing (BN) – (4,793 majority)

N.65 Belaga

Liwan Lagang (GPS)

Henry Usat Bit (PSB)

John Bampa (PBK)

Siki Balarik (Independent)

2016 results: Liwan Lagang (BN) – (3,686 majority)

N.66 Murum

Anie Amat (PKR)

Kennedy Chukpai Ugon (GPS)

Stanley Ajang Batok (PSB)

Kenneth Adan Silek (PBDSB)

2016 results: Chukpai Ugon (BN) – (2,200 majority)

N.67 Jepak

Talib Zulpilip (GPS)

Raba’ah Tudin (PSB)

Stevenson Joseph (PBK)

Tuan Kazan (Independent)

2016 results: Talib Zulpilip (BN) – (4,201 majority)

N.68 Tanjong Batu (formerly Kidurong)

Chiew Chan Yiew (DAP)

Johnny Pang (GPS)

Tang Eng Hui (PSB)

Wong Hau Ming (Independent)

Yek Hock Siang (PBK)

Cheng Lea Phing (Aspirasi)

2016 results: Chiew Chiu Sing (DAP) – (2,548 majority)

N.69 Kemena

John Brian Anthony (DAP)

Stephen Rundi Utom (GPS)

Bernard Tahim Bael (PSB)

Chelsea Vanessa William (PBK)

Jame Stephen (Independent)

2016 results: Stephen Rundi Utom (BN) – (4,868 majority)

N.70 Samalaju

Tony Ung (DAP)

Baba Emperan (PBDSB)

Majang Renggi (GPS)

Reggie Suel (PSB)

Leighton Manjah (PBK)

2016 results: Majang Renggi (BN) – (2,464 majority)

N.71 Bekenu

Norhafizah Joharie (PKR)

Abu Bakar Amit (PSB)

Hajah Rosey Haji Yunus (GPS)

Desmond Gani (PBK)

2016 results: Rosey Yunus (BN) – (4,789 majority)

N.72 Lambir

Zulhaidah Suboh (PKR)

Dyanne Oshield Nickson (PBK)

Ripin Lamat (GPS)

Lila Mohamad (PSB)

2016 results: Ripin Lamat (BN) – (4,907 majority)

N.73 Piasau

Peter Hee (DAP)

Sebastian Ting (GPS)

Teo Jia Jun (PSB)

Hanim Jaraee (Aspirasi)

Chung Siew Yen (PBK)

2016 results: Sebastian Ting (BN) – (2,112 majority)

N.74 Pujut

Alan Ling (DAP)

Adam Yii (GPS)

Bruce Chai (PSB)

Leslie Ting (PBK)

Chin Fen Siong (Aspirasi)

2016 results: Dr Ting Tiong Choon (DAP) – (1,759 majority)

N.75 Senadin

Marcus Hugo (DAP)

Lee Kim Shin (GPS)

Lee Tze Ha (PSB)

Ngieng Sheng Chung (PBK)

Bobby William (PBDSB)

2016 results: Lee Kim Shin (BN) – (3,538 majority)

N.76 Marudi

Elias Lipi (PKR)

Penguang Manggil (GPS)

Sylvester Entri Muran (PSB)

Gilbert Young (PBK)

Sawing Kedit (PBDSB)

2016 results: Penguang Manggil (BN) – (1,387 majority)

N.77 Telang Usan

Philip Jau Ding (PKR)

Dennis Ngau (GPS)

Gia Bala (PBK)

Jau Jok @ Jenggo (PSB)

2016 results: Dennis Ngau (BN) – (167 majority)

N.78 Mulu

Roland Engan (PKR)

Gerawat Gala (GPS)

Son Radu (PSB)

Richard Ibuh (PBK)

2016 results: Gerawat Gala (BN) – (1,708 majority)

N.79 Bukit Kota

Abdul Rahman Ismail (GPS)

Rosli Amat (PSB)

Lim Lian Hun (PBK)

Herun Bungsu (Independent)

2016 results: Abdul Rahman Ismail (BN) – Uncontested

N.80 Batu Danau

Racha Balang (PKR)

Palu @ Paulus Gumbang (GPS)

Ali Adap (PSB)

Dr Petrus Bulan (PBK)

2016 results: Palu @ Paulus Gumbang (BN) – (2,939 majority)

N.81 Ba’Kelalan

Martin Samuel Labo (PKR)

Sam Laya (GPS)

Baru Bian (PSB)

Pita Asut @ Peter (PBK)

Agnes (Independent)

2016 results: Baru Bian (PKR) – 538 majority

N.82 – Bukit Sari

Awang Tengah Ali (GPS)

Alias Mail (PSB)

Riyah Basrah (PBK)

2016 results: Amar Awang Tengah Ali (BN) – uncontested

