ISMAIL SABRI TRIGGERS SHOCK STOCK MARKET CRASH – RM34 BILLION WIPED OUT ‘IN THE BLINK OF AN EYE’ – DUE TO HALF-BAKED ‘PROSPERITY TAX’

Ikut Belanjawan 2022 (Budget 2022) kerajaan telah meletakkan cukai “luarbiasa” untuk menghukum syarikat dan pelabur yang dapat untung lebih. Depa sebut namanya ‘Cukai Makmur’ atau ‘Prosperity Tax’.

“Cukai Makmur” ― windfall tax for “high-income firms”

threshold of RM100 million taxable income

Tuan-Tuan, hari itu saya sudah bilang – jangan pi letak cukai tak senonoh untuk menghukum (punish) syarikat yang berjaya dan mampu meraih keuntungan lebih.

Sehari selepas pembentangan Budget 2022 Bursa Saham telah reaksi secara negatif, harga di Bursa Saham jatuh. Ini beritanya bertarik 1 Nov, 2021:

KL (Nov 1): RM33.8b wiped off market cap on Bursa Malaysia

knee-jerk reaction to ‘cukai makmur’ (prosperity tax) proposal

total value come down to RM1.77 trillion from RM1.81 trillion last Friday

KLCI down 31.39 points to 1,530.92, biggest one-day decline since March 31

991 losers outnumbered 178 gainers, while 332 counters unchanged

one-off prosperity tax of 33% on earnings more than RM100 million Budget 2022

tax proposal negative impact on earnings of listed companies

investors reacted by selling their shares

financial sector especially affected by tax proposal.

Public Bank lost RM2.53 billion in market value

Hong Leong (RM1.86b), CIMB (RM1.84b), RHB (RM1.02b) Maybank (RM712.4m)

financial services index tumbled 15.76 points

property and construction index also reeling

falling 31.47 points and 6.21 points respectively

Telecoms companies also victims of the violent wipeout

Telekom (RM1.13b), Axiata (RM1.10b), Maxis (RM547.9m) TIME (RM383.4m)

prosperity tax, increase in stamp duty (0.10% to 0.15%) raise costs

Bursa Malaysia ended sharply lower with selling pressure seen across the board as investors reacted negatively to the one-off Prosperity Tax tabled during Budget 2022, dealers said.

At 5pm, the benchmark FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) dropped 31.39 points, or 2.01 percent, to 1,530.92 from Friday’s close of 1,562.31.

My comments :

Dalam sekelip mata saja Bursa Saham rugi RM34 Billion !! Dasar kuda liar ‘cukai makmur’ punya pasal.

Sudah tentu para pelabur, terutama sekali pelabur asing, sedang mengira balik ROI (Return on Investment) mereka setelah kerajaan kita meletakkan cukai luarbiasa itu.

Kalau-lah kerajaan dengan sengaja naikkan dan meletakkan ‘Cukai Makmur’ yang tinggi ikut suka hati, tanpa lojik dan secara kuda liar (wild horse policy making) maka inilah akibatnya.

Bukan saja harga saham di Bursa Saham akan jatuh (Woi, kalau harga saham jatuh macam mana pula ASB/PNB nak declare dividend yang tinggi?) tetapi yang lebih berkesan ialah pengurus-pengurus pelaburan antarabangsa (international fund managers) akan menasihati pelabur asing bahawa ROI atau Return on Investment atau pulangan daripada wang pelaburan akan kurang berbaloi. The ROI will become less from investing in Malaysia.

Maka pelabur asing akan mencari negara lain untuk menanam modal mereka. Negara lain yang tidak begitu kuda liar.

Dont make economic policies secara kuda liar. Stop all these wild horse policy making. Jangan terbawa-bawa oleh emosi dan sentimen bebudak yang tak faham bisnes, tak faham ekonomi, tak faham fund flows, tak faham perbandingan ROI dan tak faham apa pun.

Cukai Makmur pula. Cukai kepala bapak hang.

Sekarang kalau pelabur tempatan dan pelabur asing sudah rasa cemas habis siapa nak buat kilang? Siapa lagi nak bawa masuk teknoloji baru, peluang perniagaan, peluang pekerjaan dsbnya?

Dah 300,000 university graduate tak ada peluang kerja (kecuali hantar food delivery atau kerja sapu jalan di Pulau Pinang) habis how are we going to create the new jobs?

Orang Melayu pun sudah fed up lah. Itu pasal orang Melayu sudah tak mahu undi parti haprak yang mana pun.

