IN SHOCK BLOW TO UMNO, ISMAIL SABRI REVEALS ‘RECYCLED’ HEAVILY PRO-BERSATU CABINET – MUHYIDDIN’S MEN THE WINNERS – NO DPM BUT 4 SENIOR MINISTERS AS BEFORE – UNDERPERFORMING YET ZAFRUL CLINGS TO FINANCE & AZMIN TO MITI, WHILE RADZI PROMOTED TO SENIOR EDUCATION MINISTER, SAIFUDDIN THE NEW FOREIGN MINISTER & ZURAIDA THE CUSHY PLANTATIONS POST – WHILE FOR UMNO, KHAIRY THE NEW HEALTH MINISTER, SHAHIDAN GETS FT – PAS’ TAKIYUDDIN GETS ENERGY POST

Politics | August 27, 2021 by | 0 Comments

PUTRAJAYA, 7 Julai -- (GAMBAR FAIL) Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri hari ini dengan mengekalkan portfolio Menteri Pertahanan. --fotoBERNAMA (2021) HAK CIPTA TERPELIHARA PUTRAJAYA, July 7 -- (FILE PHOTO) Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin with Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob (left) who was appointed Deputy Prime Minister today by retaining the portfolio of Minister of Defense. --fotoBERNAMA (2021) COPYRIGHTS RESERVED

No DPM, Khairy is health minister

PETALING JAYA: There will be no deputy prime minister in the Ismail Sabri Yaakob administration.

In a televised address today, Ismail unveiled a smaller Cabinet than his predecessor Muhyiddin Yassin, minus a deputy prime minister.

Here’s the full list:

  • Senior Minister- Minister of International Trade and Industry
    Mohamed Azmin Ali
    Deputy Minister : Lim Ban Hong
  • Senior Minister- Defence Minister
    Hishammuddin Tun Hussein
    Deputy Minister: Ikhmal Hisham bin Abdul Aziz
  • Finance  Minister
    Zafrul Tengku Abdul Aziz
    Deputy Minister I : Mohd Shahar Abdullah
    Deputy Minister II : Haji Yamani Hafez Musa
  • Senior Minister – Works Minister
    Fadillah Yusof
    Deputy Minister: Arthur Joseph Kurup
  • Senior Minister – Education Ministry
    Mohd Radzi Md Jidin
    Deputy Minister 1: Dr Mah Hang Soon
    Deputy Minister II : Mohamad Alamin
  • Minister in the Prime Minister’s Department (Ekonomy)
    Mustapa bin Mohamed
    Deputy Minister : YB Eddin Syazlee bin Shith
  •  Minister in the Prime Minister’s Department  (Special Functions)
    Abdul Latiff bin Ahmad
    Deputy Minister: Mastura binti Tan Sri Dato’ Mohd Yazid
  • Minister in the Prime Minister’s Department  (Parliament and Law)
    Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar
    Deputy Minister : Mas Ermieyati binti Samsuddin
  • Minister in the Prime Minister’s Department  (Religious Affairs)
    Idris bin Ahmad
    Deputy  Minister: Haji Ahmad Marzuk bin Shaary
  • Minister in the Prime Minister’s Department (Sabah and Sarawak Affairs)
    Maximus Johnity Ongkili
    Deputy Minister: Hanifah Hajar Taib
  • Transport Minister
    Wee Ka Siong
    Timbalan Menteri : YB Dato’ Henry Sum Agong
  • Environment Minister
    Ibrahim Tuan Man
    Deputy Minister:  Mansor Othman
  • Human Resources Minister
    M. Saravanan
    Deputy Minister:  Awang bin Hashim
  • Federal Territories Minister
    Shahidan bin Kassim
    Deputy Minister :Jalaluddin bin Alias
  • Minister of Women, Family and Community Affairs
    Rina Binti Harun
    Deputy Minister : Siti Zailah binti Mohd Yusoff
  • higher Education Minister
    Noraini binti Ahmad
    Deputy Minister :Ahmad Masrizal bin Muhammad
  • Menteri Tenaga dan Sumber Asli
    YB Datuk Seri Takiyuddin bin Hassan
    Timbalan Menteri
    YB Datuk Ali Anak Biju
  • Menteri Dalam Negeri
    YB Datuk Seri Hamzah Bin Zainuddin
    Timbalan Menteri I : YB Datuk Seri Dr Haji Ismail bin Haji Mohamed Said
    Timbalan Menteri II : YB Jonathan Yassin
  • Menteri Kesihatan
    YB Tuan Khairy Jamaluddin bin Abu Bakar
    Timabalan Menteri I : YB Dato’ Dr Noor Azmi bin Ghazali
    Timbalan Menteri II : YB Datuk Aaron Ago Dagang
  • Menteri Pertanian dan Industri Makanan
    YB Datuk Seri Dr Ronald Kiandee
    Timbalan Menteri I : YB Datuk Seri Hj Ahmad bin Hamzah
    Timbalan Menteri II : YB Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Salleh
  • Menteri Pembangunan Luar Bandar
    YB Datuk Seri Mahadzir Bin Khalid
    Timbalan Menteri I : YB Datuk Seri Abdul Rahman bin Mohamad
    Timbalan Menteri II : YB Datuk Haji Hasbi bin Habibollah
  • Menteri Luar Negeri
    YB Dato’ Saifuddin bin Abdullah
    Timbalan Menteri : YB Haji Kamarudin bin Jaffar
  • Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
    YB Datuk Alexander Nanta Linggi
    Timbalan Menteri : YB Dato’ Rosol bin Wahid
  • Menteri Komunikasi Dan Multimedia
    YB Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Annuar bin Haji Musa
    Timbalan Menteri : YB Datuk Zahidi bin Zainul Abidin
  • Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan
    YB Datuk Seri Reezal Merican bin Naina Merican
    Timbalan Menteri : YB Datuk Sri Ismail bin Abdul Mutalib
  • Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi
    YB Datuk Seri Dr Adham Baba
    Timbalan Menteri : YB Datuk Haji Amzad bin Mohamed @ Hashim
  • Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi
    YB Tan Sri Noh bin Haji Omar
    Timbalan Menteri : YB Tuan Muslimin bin Yahaya
  • Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi
    YB Datuk Dr Hajah Zuraidah binti Kamaruddin
    Timbalan Menteri I : YB Datuk Seri Wee Jeck Seng
    Timbalan Menteri II : YB Willie anak Mongin
  • Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan
    YB Datuk Seri Hajah Nancy binti Shukri
    Timbalan Menteri : YB Datuk Seri Dr Santhara Kumar a/l Ramanaidu
  • Menteri Perpaduan Negara
    YB Datuk Halimah binti Mohamed Sadique
    Timbalan Menteri : YB Senator Tuan Wan Ahmad Fayshal bin Wan Ahmad Kamal
  • Menteri Belia dan Sukan
    YB Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu
    Timbalan Menteri : YB Senator Datuk Seri Ti Lian Ker

FREE MALAYSIA TODAY

.

 

Copyright © 2021 | Malaysia Chronicle