IN SHOCK BLOW TO UMNO, ISMAIL SABRI REVEALS ‘RECYCLED’ HEAVILY PRO-BERSATU CABINET – MUHYIDDIN’S MEN THE WINNERS – NO DPM BUT 4 SENIOR MINISTERS AS BEFORE – UNDERPERFORMING YET ZAFRUL CLINGS TO FINANCE & AZMIN TO MITI, WHILE RADZI PROMOTED TO SENIOR EDUCATION MINISTER, SAIFUDDIN THE NEW FOREIGN MINISTER & ZURAIDA THE CUSHY PLANTATIONS POST – WHILE FOR UMNO, KHAIRY THE NEW HEALTH MINISTER, SHAHIDAN GETS FT – PAS’ TAKIYUDDIN GETS ENERGY POST
No DPM, Khairy is health minister
PETALING JAYA: There will be no deputy prime minister in the Ismail Sabri Yaakob administration.
In a televised address today, Ismail unveiled a smaller Cabinet than his predecessor Muhyiddin Yassin, minus a deputy prime minister.
Prior to this, speculation was rife that a Bersatu leader would be appointed Ismail’s deputy.
Here’s the full list:
- Senior Minister- Minister of International Trade and Industry
Mohamed Azmin Ali
Deputy Minister : Lim Ban Hong
- Senior Minister- Defence Minister
Hishammuddin Tun Hussein
Deputy Minister: Ikhmal Hisham bin Abdul Aziz
- Finance Minister
Zafrul Tengku Abdul Aziz
Deputy Minister I : Mohd Shahar Abdullah
Deputy Minister II : Haji Yamani Hafez Musa
- Senior Minister – Works Minister
Fadillah Yusof
Deputy Minister: Arthur Joseph Kurup
- Senior Minister – Education Ministry
Mohd Radzi Md Jidin
Deputy Minister 1: Dr Mah Hang Soon
Deputy Minister II : Mohamad Alamin
- Minister in the Prime Minister’s Department (Ekonomy)
Mustapa bin Mohamed
Deputy Minister : YB Eddin Syazlee bin Shith
- Minister in the Prime Minister’s Department (Special Functions)
Abdul Latiff bin Ahmad
Deputy Minister: Mastura binti Tan Sri Dato’ Mohd Yazid
- Minister in the Prime Minister’s Department (Parliament and Law)
Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar
Deputy Minister : Mas Ermieyati binti Samsuddin
- Minister in the Prime Minister’s Department (Religious Affairs)
Idris bin Ahmad
Deputy Minister: Haji Ahmad Marzuk bin Shaary
- Minister in the Prime Minister’s Department (Sabah and Sarawak Affairs)
Maximus Johnity Ongkili
Deputy Minister: Hanifah Hajar Taib
- Transport Minister
Wee Ka Siong
Timbalan Menteri : YB Dato’ Henry Sum Agong
- Environment Minister
Ibrahim Tuan Man
Deputy Minister: Mansor Othman
- Human Resources Minister
M. Saravanan
Deputy Minister: Awang bin Hashim
- Federal Territories Minister
Shahidan bin Kassim
Deputy Minister :Jalaluddin bin Alias
- Minister of Women, Family and Community Affairs
Rina Binti Harun
Deputy Minister : Siti Zailah binti Mohd Yusoff
- higher Education Minister
Noraini binti Ahmad
Deputy Minister :Ahmad Masrizal bin Muhammad
- Menteri Tenaga dan Sumber Asli
YB Datuk Seri Takiyuddin bin Hassan
Timbalan Menteri
YB Datuk Ali Anak Biju
- Menteri Dalam Negeri
YB Datuk Seri Hamzah Bin Zainuddin
Timbalan Menteri I : YB Datuk Seri Dr Haji Ismail bin Haji Mohamed Said
Timbalan Menteri II : YB Jonathan Yassin
- Menteri Kesihatan
YB Tuan Khairy Jamaluddin bin Abu Bakar
Timabalan Menteri I : YB Dato’ Dr Noor Azmi bin Ghazali
Timbalan Menteri II : YB Datuk Aaron Ago Dagang
- Menteri Pertanian dan Industri Makanan
YB Datuk Seri Dr Ronald Kiandee
Timbalan Menteri I : YB Datuk Seri Hj Ahmad bin Hamzah
Timbalan Menteri II : YB Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Salleh
- Menteri Pembangunan Luar Bandar
YB Datuk Seri Mahadzir Bin Khalid
Timbalan Menteri I : YB Datuk Seri Abdul Rahman bin Mohamad
Timbalan Menteri II : YB Datuk Haji Hasbi bin Habibollah
- Menteri Luar Negeri
YB Dato’ Saifuddin bin Abdullah
Timbalan Menteri : YB Haji Kamarudin bin Jaffar
- Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
YB Datuk Alexander Nanta Linggi
Timbalan Menteri : YB Dato’ Rosol bin Wahid
- Menteri Komunikasi Dan Multimedia
YB Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Annuar bin Haji Musa
Timbalan Menteri : YB Datuk Zahidi bin Zainul Abidin
- Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan
YB Datuk Seri Reezal Merican bin Naina Merican
Timbalan Menteri : YB Datuk Sri Ismail bin Abdul Mutalib
- Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi
YB Datuk Seri Dr Adham Baba
Timbalan Menteri : YB Datuk Haji Amzad bin Mohamed @ Hashim
- Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi
YB Tan Sri Noh bin Haji Omar
Timbalan Menteri : YB Tuan Muslimin bin Yahaya
- Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi
YB Datuk Dr Hajah Zuraidah binti Kamaruddin
Timbalan Menteri I : YB Datuk Seri Wee Jeck Seng
Timbalan Menteri II : YB Willie anak Mongin
- Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan
YB Datuk Seri Hajah Nancy binti Shukri
Timbalan Menteri : YB Datuk Seri Dr Santhara Kumar a/l Ramanaidu
- Menteri Perpaduan Negara
YB Datuk Halimah binti Mohamed Sadique
Timbalan Menteri : YB Senator Tuan Wan Ahmad Fayshal bin Wan Ahmad Kamal
- Menteri Belia dan Sukan
YB Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu
Timbalan Menteri : YB Senator Datuk Seri Ti Lian Ker
FREE MALAYSIA TODAY
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