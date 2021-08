NEW COVID CASES BREEZE PAST 21,000 CASES TO NEW HIGH OF 21,668 – IT’S TIME NOT ONLY FOR MUHYIDDIN BUT ALSO KHAIRY, ADHAM BABA, ISMAIL SABRI & NOOR HISHAM TO TAKE A BOW – AS MALAYSIA HITS 6TH PLACE IN THE WORLD FOR MOST COVID CASES PER CAPITA

Besides the Klang Valley, five other states reported four digit cases with Sabah and Kedah reporting more than 2,000 cases each.

Johor and Sarawak also reported record highs.

Memang seluruh dunia sedang memerangi Covid-19, tetapi negara kita adalah antara yang paling gagal di dunia kerana kerajaan yang ada begitu teruk.#MuhyiddinLetakJawatan pic.twitter.com/y90PUxMEtQ — Dr.Mathen (@DrMathen) August 11, 2021

Selangor (6278)

Kuala Lumpur (2436)

Kedah (2143)

Sabah (2052)

Johor (1706)

Penang (1229)

Sarawak (1216)

Kelantan (972)

Perak (930)

Negeri Sembilan (899)

Pahang (629)

Terengganu (594)

Malacca (494)

Putrajaya (56)

Perlis (23)

Labuan (11)

– MKINI

.