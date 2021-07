IF MALAYSIA GOES DOWN – WHICH OF ITS PEOPLE WILL DROWN FIRST?

Here is some trivia about our population.

Rank Ethnic Group Share of Population

1 Malay (or Muslims) 50.1%

2 Chinese Malaysians 22.6%

3 Non-Malay Bumiputera / Indigenous 11.8%

4 Indian Malaysians 6.7%

5 Other Groups 8.8%

Perhitungan penduduk Melayu termasuk kurang lebih 500,000 orang daripada kaum mamak (India Islam) ia itu Tamil, Kerala, Punjabi dsbnya yang dianggap ‘Melayu’ juga untuk tujuan ‘Banci’ atau ‘Census’ dan untuk tujuan mengundi.

Tetapi selepas Banci dan sesudah Undi tak tahulah apa status sebenarnya kaum mamak. Sekejap Melayu, sekejap bukan Melayu, sekejap bumiputera, sekejap bukan bumiputera. Dulu masa mamak tak reti cakap Melayu, depa kena marah tak tahu cakap Melayu. Sekarang ramai mamak pandai cakap Melayu, kena marah nak jadi Melayu pula. Elok mamak makan nasi kandar sajalah. Sedap yob.

Sampai orang sanggup hantar eliko’ter untuk beli nasi kandar mamak di Ipoh. Fuiyyo. Mungkin nak bantu Ebit Liew hantar makanan percuma ke ? Mana tahu?

Anyway, terkeluar lagi satu senarai kononnya senarai orang yang ternama. Tuan-tuan percayalah, penyamun, penyanggak, pencuri dan penipu semua sudah datang balik. Dracula pun balik untuk menjaga tabung darah.



Orang yang terlibat bolos billion Ringgit, yang pernah rugi billion Ringgit di angkat dan diletak balik atas bumbung atap yang berlubang. Mereka juga yang ranapkan rumah kita dulu. Ummi Hafilda kata sejak dia dibangku sekolah Darjah Satu dulu sampai sekarang, kita masih mendengar nama-nama yang sama saja yang pegang kuasa dalam negara kita. No change.

Ummi Hafilda Ali

Cuma orang-orang yang lama itu sudah makin tua dan makin nyanyok dan makin constipated. Tuan-tuan constipated maksudnya makin full of shit.

Rupanya daripada lebih 32 juta bilangan penduduk negara tidak ada calon lain yang layak dipilih melainkan geng constipated itu juga. Actually it is simpler than that.

Mereka dipilih untuk menjaga kepentingan puak-puak tertentu. Itu saja.

Tuan-tuan rasa kepentingan tuan-tuan akan terpelihara tak? You know what I think?

Sila klik di sini untuk jawapannya.

Mereka masih tidak faham dan masih tidak peduli.

Setelah 50 tahun membuat dasar yang akhir sekali memiskinkan orang Melayu dan membantut kemajuan negara dan masyarakat maka puak-puak kleptokrat di tendang keluar.

Di ganti oleh Atok. Atok pula nyanyok. Walaupun diberi second chance Atok Nyanyok refuse to change any of the old policies. Lepas itu Atok kalah TUJUH PRK – yang paling teruk sekali apabila Atok kalah teruk, hampir hilang deposit, di Tanjong Piai.

Maka Atok pula kena buang dalam tong sampah.

Diganti oleh PM baru. Tetapi selepas beberapa bulan saja, PM baru pun tidak menggubal dasar baru atau mengubah dasar lama yang telah tongsampahkan geng kleptokrat dan Atok Nyanyok.

Jadi ini Round Ketiga di mana No Change In Policies. They will do the same thing again and again.

Apakah mereka akan berbomoh sekali lagi dengan sami India, berbomoh dengan tok bomoh Siam dan mengharapkan bahawa kali ini the outcome will be different?

Einstein kata :

Mereka tak peduli nasib tuan-tuan. Percayalah anak-anak tuan-tuan yang menganggur selepas keluar universiti akan tetap menjadi penganggur. Mungkin mereka boleh cari kerja petik buah anggur di ladang anggur Mr Wong di Cameron Highlands. Tetapi kemungkinan besar Mr Wong duduk atas tanah haram pula. Tebang saja lah.

Back to square one.

-http://syedsoutsidethebox.blogspot.com/

