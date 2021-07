THE GOLDEN AGE IS OVER – UMNO WILL BELONG TO BERSATU! AND ‘HEROES’ LIKE TAJUDDIN RAHMAN, ANNUAR MUSA & ‘CABINET CLUSTER WILL BE THE ONES WHO WILL SAVE UMNO FROM ITSELF, CLAIMS BLOG

People like Tajuddin Rahman, Annuar Musa and those other veterans are on a mission. And their mission is to save Umno. But it will be an Umno as a component of a bigger Malay bloc. There will be resistance, of course. But resistance is futile because history has taught us that empires come, empires go, and there is nothing you can do to avoid it.

The article below — in reference to what Dr Kamarul Zaman Yusoff wrote — makes interesting reading. Just like there are those who still live in the shadow of the Golden Age of Islam — which ended 100 years ago soon after WWI when the Ottoman Empire collapsed — there are those who also still live in the shadow of the Golden Age of Umno.

Just like all empires throughout history — the Egyptians, Greeks, Romans, etc., of the ancient world, and the Ottomans, Spanish, French, Portuguese, English, etc., of the modern world — they are born, and they die.

In the first place, what was the raison d’etre (reason for being) for the creation of Umno in May 1946? Contrary to what many believe, Umno was not created to fight for Merdeka. That is a story conjured later to give Umno an ‘image’. Merdeka was actually an afterthought that came a couple of years after Umno came into being.

Umno was initially created to fight against the British plan to create the Malayan Union. Under the Malayan Union, the Raja-Raja Melayu would lose their powers and the Malay population would be reduced to just half the population of Malaysia (then called Malaya) from a high of 95% pre-1946.

Annuar Musa knows Umno is its own worst enemy

In short, Umno was created in May 1946 to defend the Raja-Raja Melayu, Bangsa Melayu, Bahasa Melayu and ugama orang Melayu (in this case Islam). Once that perjuangan ended, the raison d’etre for Umno also ended. And, 72 years later, in May 2018, Umno’s “golden age” ended.

Today, Umno is as relevant as the Straits Settlements, the Federated Malay States and the Unfederated Malay States. In short, Umno is part of history and will remain as a footnote in history.

If you are a student of history, you will know that empires do not collapse overnight. They decline over time. And Umno began to decline when the perjuangan shifted in the mid-1980s during the time of Tun Dr Mahathir Mohamad and Anwar Ibrahim. No longer was Umno about the Raja-Raja Melayu, Bangsa Melayu, Bahasa Melayu and ugama orang Melayu. It was about becoming Perdana Menteri Malaysia.

That was the beginning of the end for Umno, which started in 1988 and finally ended 30 years later in 2018. Yes, it took 30 years for Umno to finally go down for good.

Over 30 years from 1988 to 2018, Umno was embroiled in civil wars to fight over the post of the Prime Minister of Malaysia — in short, rebut kuasa. Today, Umno is still embroiled in a civil war to contest the post of the Prime Minister of Malaysia.

Umno is living in denial and has lost track of reality

Yes, whatever these Umno people might be saying, whatever excuses they might give you, it is just a civil war to become the Prime Minister of Malaysia. That is all it is. It is not a struggle for the Raja-Raja Melayu, Bangsa Melayu, Bahasa Melayu and ugama orang Melayu. And that is why Umno is not going to come back to power.

People like Tajuddin Rahman, Annuar Musa, and many more Umno veterans see this. Every time the Malays fight one another — like in 1968, 1988, 1998, 2008, 2018 — Umno loses a bit of its strength. That is why these veterans want to break away from the fight to become the prime minister and return to perjuangan demi ummah.

Tajuddin Rahman and the other veterans know that Umno is on life-support. What Umno does these next few months will determine whether Umno will end up like Tengku Razaleigh Hamzah’s Semangat 46 or whether it will be a reborn Umno.

The Umno of old days is gone forever and those who think the old Umno still exists need to get their heads examined. The new Umno has to be part of a bigger Malay bloc that comprises PAS and PPBM. May 2018 was the last warning. Either Umno reinvents itself or it goes to its grave.

UMNO bukan lagi dalam era emas

Dr Achmad Dzariean Mohd Nadzri, Suara Merdeka

Menarik sekali tulisan Dr Kamarul Zaman Yusoff, Timbalan Presiden Pertubuhan Intelektual Negara (PINTAR), bertajuk “UMNO bukan lagi dalam era emas” dalam akhbar Utusan Malaysia Rabu lalu.

Saya amat bersetuju dengan pandangan beliau bahawa keputusan Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi (MKT) UMNO pada 7 Julai lalu adalah keputusan tidak bergigi yang tidak membawa apa-apa kesan pun ke atas kedudukan kerajaan.

Ini kerana terbukti keputusan ini tidak diikuti oleh perletakan walau seorang pun Ahli-Ahli Parlimen UMNO dari jawatan mereka dalam kerajaan walaupun penarikan balik dan penamatan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yasin selaku Perdana Menteri diumumkan sebagai bersifat “serta-merta”.

Malah sebaliknya kesemua mereka masih kekal berada dalam kerajaan, termasuk terbaru pengumuman semua Menteri Kabinet, termasuk sembilan Menteri UMNO, bahawa mereka kekal menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang seolah-olah memberikan satu tamparan terbuka kepada keputusan Mesyuarat MKT UMNO.

UMNO tidak boleh dilihat sebagai sebuah parti sombong yang sentiasa mahu mendominasi parti-parti lain kerana suasana politik negara sudah jauh berubah berbanding sebelum dulu di mana kini apa yang lebih dipentingkan adalah muafakat setara dan saksama antara semua parti dan golongan rakyat.

Menakjubkan bila MKT UMNO sepertinya sudah lupa kenyataan berulangkali para pemimpin UMNO mengenai hasrat mereka untuk memperkasakan Muafakat Nasional (MN) bersama-sama dengan PAS serta untuk memperkukuhkan Barisan Nasional (BN) bersama-sama dengan MCA, MIC dan PBRS.

Bila keputusan Mesyuarat MKT UMNO ini dibuat secara bersendirian tanpa dirujuk kepada Jawatankuasa Induk MN dan Dewan Tertinggi BN terlebih dahulu maka UMNO dilihat terpencil dari PAS serta parti-parti komponen BN lain yang rata-rata dilihat menjarakkan diri dari keputusan ini, khususnya PAS yang mengambil pendirian berbeza.

Keputusan Mesyuarat MKT UMNO ini jauh bercanggah daripada hasrat rakyat bawahan yang rata-rata mahukan parti-parti Melayu utama di negara kita bersatu dalam satu pakatan yang kukuh.

Hasrat ini dapat dilihat dalam pelbagai dapatan kaji selidik, termasuklah dapatan kaji selidik yang dibuat oleh Merdeka Center dari 15 Julai ke 10 Ogos 2020 bahawa 65% pengundi Melayu mahu UMNO kekal bekerjasama dengan BERSATU dan PAS di dalam PN berbanding hanya 20% pengundi yang mahu UMNO bergerak bersendirian.

Begitu juga dengan dapatan kaji selidik yang dibuat oleh INVOKE pimpinan tokoh PKR, Rafizi Ramli, yang diumumkan pada 23 April lalu yang menunjukkan bahawa BN (8%) berada jauh di belakang PN (16%) dari segi sokongan pengundi jika PRU 15 dilangsungkan.

Perlu diingat bahawa Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, di dalam ucapan dasar beliau di Perhimpunan Agung UMNO 2020 pada 28 Mac menyebut kemenangan UMNO/BN dalam tujuh pilihan raya kecil setelah UMNO tersungkur membaham bumi di dalam PRU 14 adalah dengan bantuan PAS melalui MN.

Begitu juga kata-kata Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan, di dalam satu forum pada 4 Januari bahawa kalau UMNO/BN mahu menang di dalam PRU 15 maka UMNO/BN kena bersama dengan PAS dan kena bersama dengan GPS.

Apa punca Zahid Hamidi dan Ahmad Maslan kini sepertinya mahu menelan balik kata-kata mereka sendiri dahulu seolah-olah UMNO/BN boleh menang di dalam PRU 15 secara bersendirian adalah satu perkara yang sukar untuk ditelaah.

Keputusan Mesyuarat MKT UMNO ini juga berbeza dari keputusan Perhimpunan Agung UMNO (PAU) 2020 pada 28 Mac dalam dua aspek ketara, pertama ialah dari sudut bentuk penarikan diri dan kedua ialah dari sudut sebab penarikan diri.

Dari sudut bentuk, keputusan Mesyuarat MKT UMNO ini mahukan penarikan diri dari menyokong Muhyiddin sedangkan keputusan PAU 2020 mahukan penarikan diri dari menyokong Kerajaan PN.

Dari sudut sebab pula, keputusan Mesyuarat MKT UMNO ini memberikan tujuh kegagalan Kerajaan PN sebagai puncanya manakala keputusan PAU 2020, seperti ditegaskan oleh Zahid dalam ucapan penggulungan beliau, mahukan penarikan diri ini dibuat hanya jika Muhyiddin tidak menunjukkan sebarang tanda untuk membubarkan Parlimen dan melangsungkan PRU 15.

Perlu diingat, bahawa tidak logik untuk membubarkan Parlimen dan melangsungkan PRU 15 dalam keadaan pandemik Covid-19 masih menggila dengan kemunculan pelbagai varian baru yang lebih bahaya, apatah lagi bila UMNO sendiri sudah menangguhkan pemilihan pemimpinnya selama 18 bulan disebabkan faktor ini.

Sebab penarikan diri dari menyokong Muhyiddin, iaitu tujuh kegagalan Kerajaan PN, juga boleh berbingkas dan memakan diri UMNO sendiri kerana asas utamanya, iaitu kegagalan kerajaan menangani pandemik Covid-19 secara berkesan, sebenarnya terpukul ke muka para pemimpin UMNO sendiri kerana Menteri-Menteri utama yang ditugaskan untuk menangani pandemik Covid-19 adalah Menteri UMNO sendiri.

Jika dikaitkan kegagalan kerajaan menangani pandemik Covid-19 secara berkesan dengan pengisytiharan darurat, bagaimanakah pula statusnya dengan 79 negara yang, mengikut data sebuah badan hak asasi manusia berpusat di Geneva, Switzerland, bernama Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre), telah pernah membuat pengisytiharan sama seawal 1 April 2020 lagi, terbarunya di Indonesia dan di Jepun?

Dan bagaimanakah kerajaan boleh dikatakan memperkotak-katikkan titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Pemerintah supaya Parlimen dibenarkan bersidang tatkala titah supaya Parlimen dibenarkan bersidang sebelum 1 Ogos telah dipatuhi dan tatkala semua Dewan Undangan Negeri lain, termasuk di negeri-negeri yang diterajui oleh UMNO, hanya bersidang selepas 1 Ogos?

Sebab itulah saya dan rakan-rakan ahli akademik lain bersetuju dengan saranan Dr Kamarul Zaman supaya UMNO memikirkan kembali secara lebih tenang, lebih rasional dan lebih sistematik pendekatan politiknya jika tidak mahu tersungkur lebih teruk dalam PRU 15.

Ketepikanlah kepentingan diri, utamakanlah kepentingan pertiwi dan manfaatkanlah perlantikan Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk kepentingan parti. Jangan dinampakkan UMNO hanya mengejar kuasa semata-mata.

Dr Achmad Dzariean Mohd Nadzri

Felo Penyelidik dari Institut Kajian Politik Malaysia (MAPAN), Universiti Utara Malaysia (UUM)

