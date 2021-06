BOMBSHELL – MUHYIDDIN REGIME LEGITIMIZING LOAN SHARKS? ‘THEY REALLY DON’T KNOW WHAT THEY’RE DOING’ – STUPIDITY BEYOND BELIEF OR NOT, BERSATU’S ZURAIDAH TRIGGERS PANIC & PUBLIC ANGER WITH NEW SCHEME – TO CALL MONEYLENDERS ‘KREDIT KOMUNITI’ DESPITE INTEREST RATES OF AS HIGH AS 18% P.A.

Isteri saya pun terkejut juga, susah nak faham bagaimana seorang Menteri boleh membuat kenyataan seperti ini.

Memang saya nak menyentuh perkara ini tetapi saya mati akal dari sudut mana atau “angle” yang saya patut mengulasnya. First kita baca sedikit kenyataan Menteri itu:

peminjam wang berlesen jenama semula

nama baharu “Kredit Komuniti” (OSTB : ceti??)

Menteri kata penjenamaan semula tingkatkan kesedaran masyarakat

KPKT prihatin keperluan masyarakat untuk pinjam wang

penjenamaan semula akan bantu mereka memilih saluran sah katanya

boleh pinjam tanpa had

12% dengan cagaran

18% tanpa cagaran katanya

– Bernama

OSTB : Anyway legalah saya bila membaca jawapan dan huraian oleh Tok Mat (Mohd Hassan – Timbalan Presiden UMNO dan juga ex-Maybanker seperti saya) yang faham dengan jelas kenyataan tanpa akal oleh Menteri KPKTPKPTKTKP itu. Ini kenyataan balas Tok Mat pula:

Mohamad Hasan bidas Pemberi Pinjam Wang beroperasi dalam 3.0 PKP

Tok Mat sifatkan tindakan KPKT sangat tidak masuk akal

Menghumban rakyat ke lembah hutang tidak bertanggungjawab, tidak bermoral

“Berhutang dalam pandemik bukan jalannya,” katanya

ini-kah cara KPKT meringankan beban rakyat ??

“Di mana munasabahnya mengalakkan rakyat untuk berhutang?

Inikah namanya strategi pemulihan yang bertanggungjawab?

Begitu ramai rakyat terpaksa pinjam dengan ceti berlesen

Mereka terhimpit dengan kadar faedah yang sangat tinggi

menggalakkan rakyat berhutang dengan ceti, bukan jalannya,” katanya.

My comments : Bukan saja kenyataan Menteri PKPTKPTK itu tidak masuk akal tetapi jelas sekali Menteri itu tidak faham langsung apa maksudnya kadar faedah 12%, kadar faedah 18% dsbnya.

She does not understand what she is saying.

Dengan begitu selamba dan senang Menteri kata :

boleh pinjam tanpa had

12% dengan cagaran

18% tanpa cagaran katanya

12% ?? 18% ??

Baru tadi saya semak website Maybank2U yang menyebut :

Base Lending Rate (BLR) 5.40% per annum

Islamic Base Rate 1.75% per annum

Indicative Effective Rate RM350,000 Housing Loan 30 Years – 3.25% per annum

With effect from 9 July 2020

Inilah (lebih kurang) kadar faedah bagi pinjaman bank di Malaysia. BLR Maybank July 2020 adalah 5.40% sahaja. (Kena tambah lah “interest margin” 1% – 2%, total interest say around 7.4%). Housing loan 30 tahun pula effective rate hanya 3.25% per annum (indicative).

Dengan kadar faedah yang begini pun, peminjam menangis dan mengadu tidak boleh bayar hutang dan minta moratorium pinjaman bank untuk menghadapi pandemik Covid ini.

Tetapi Menteri PKPTPKKPTTKP pula dengan selamba saja cakap tuan-tuan boleh pinjam tanpa had, dengan bayar kadar faedah 12% (bercagaran) sehingga 18% (tanpa cagaran).

Tuan-tuan percayalah, kalau si-peminjam kena kadar faedah 12% per annum peminjam akan kencing darah. Kalau kena 18% per annum si-peminjam akan lagi cepat terjun dari tingkat tinggi.

Tuan-tuan saya suspect Menteri itu tidak akan faham maksud “per annum” pun. Saya suspect dia tak tahu pun apakah jadahnya beza antara 5.4% per annum ke, 7.4% per annum ke, 12% p.a. atau 18% p.a.

Jauh lagi dia nak faham flat rate ke, reducing balance ke dan sebagainya.

Saya setuju dengan Tok Mat. Cadangan Menteri itu memang tidak masuk akal.

Dalam keadaan kes bunuh diri meningkat atas sebab orang tak mampu bayar hutang Menteri itu nasihatkan rakyat marhaen yang memang frontliner menghadapi kesempitan kewangan pergi pinjam duit daripada ceti dengan kadar 18% per annum.

Dan untuk camouflage kepahitan keadaan, Menteri menukar nama ceti berlesen kepada “kredit komuniti” pula.

They really do not know what they are doing.

-http://syedsoutsidethebox.blogspot.com/

.