HIDDEN HANDS TRYING TO THWART UMNO PULL-OUT? IF UMNO LEAVES PN AFTER 14 DAYS – THEN ‘VERY SENSITIVE’ KHAIRY & ‘WARM WATER’ ADHAM WILL HAVE TO QUIT AS MINISTERS, SAYS REPORT – BUT IS THAT A BIG DEAL? ARE DUO INDISPENSABLE? ARE THERE NOT EXPERTS WHO CAN DO A BETTER JOB? EVEN IF UMNO OVERTHROWS BERSATU – THERE WOULD STILL BE CALLS FOR ADHAM & KHAIRY TO BE REPLACED FOR BUNGLING THE VACCINATION ROLLOUT

Prime Minister Muhyiddin Yassin may have to start now to look for suitable candidates to take over as Minister of Health and Minister of Science, Technology and Innovation. And if the Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan is to be separated from the Ministry of Science, Technology and Innovation, then Muhyiddin will need to look for three candidates.

Health Minister Dr Adham Baba and Minister of Science, Technology and Innovation, Khairy Jamaluddin — who is also in charge of Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan (PICK) — will have to resign on 4th July 2021 if Parliament is not reconvened. This is what Che’GuBard said in his Facebook posting today (READ BELOW).

Yesterday, Umno gave the government 14 days to reconvene Parliament, failing which Umno will be forced to leave the government. As it is impossible for Parliament to be reconvened by 4th July 2021, we can safely assume that, by Independence Day, Umno will no longer be part of the government and Dr Adham and Khairy will no longer be Cabinet Ministers.

Maybe the Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan can be put under a Minister in the Prime Minister’s Department if it is to be separated from the Ministry of Science, Technology and Innovation.

Beberapa portal pro UMNO melaporkan mesyuarat Biro Politik Umno telah putuskan untuk memberikan notis 14 hari untuk Umno keluar dari Kerajaan. Menurut portal pro Umno jika Parlimen tidak dipanggil dalam masa 14 hari maka Umno akan keluar menjadi pembangkang iaitu lebih kurang 4 Julai.

Dengan tindakan tersebut nampaknya bukan Kerajaan yang sedang diuji tapi institusi Presiden Umno tersebut yang sedang diuji. Jika 4 Julai Menteri, Timbalan Menteri, Lantikan di Agensi dari Umno tidak letak jawatan dan keluar dari kerajaan nampaknya Presiden Umno dan mesyuarat biro politik Umno itu sendiri sudah hilang kredibilitinya.

Dalam hal lain adakah parti komponen BN lain akan mengikuti keputusan Biro Politik Umno itu atau kerana keghairahan Presiden bertindak sendirian bersama kumpulannya akan turut beri kesan kepada ikatan Bn itu sendiri.

Dalam masa yang sama Anwar hari ini di media dilaporkan masih gah terus menyatakan rundingan Jajaran Baru politik sedang giat dilakukan.

Semalam Penganalisis Keselamatan dan Politik, Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi Mara (UiTM), Dr. Noor Nirwandy Mat Noordin berkata tindakan Umno jika keluar dari Kerajaan dalam masa terdekat akan dilihat sebagai usaha sabotaj atau merencat proses pemulihan negara.

Ab Jalil Backer seorang penulis dan penganalisis politik yang juga ahli Umno dalam hantaran FBnya menyatakan jika Umno tarik diri maka Khairy Jamaluddin dan Dr Adham Baba terpaksa meletakkan jawatan meninggalkan tugas penting dalam menghadapi Covid-19.

Tulis Jalil lagi “rupanya (bagi Umno) persidangan parlimen dan menaikkan Anwar Ibrahim menjadi PM lebih penting dari usaha mendepani Covid-19….”

