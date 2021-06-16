SOCIAL MEDIA EXPLODES WITH APPLAUSE – AT ROYAL REFUSAL TO EXTEND EMERGENCY, CALL FOR PARLIAMENT TO REOPEN

Politics | June 16, 2021 by | 0 Comments

Jahabar Sadiq@jsadiq

Ball back to the people & their reps, as it should be in a democracy.

Khairil Khalid@KhairilKhalid
Art Harun mana? PAS mana PAS? Buka parlimen sekarang! Jangan jadi biaDAP tak ikut titah YDPA dan Majlis Raja-Raja.

SimTzeTzin 沈志勤 @simtzetzin
In a truly Parliamentary democracy, opening the Parliament is given. But in Msia, the King has to repeatedly called the Government to reconvene Parliament. Stop stifling democracy using Covid.
Sharifah Amani@sharifahamani
Shamsul Iskandar@shamsuliskandar

M. Kula Segaran@mkula
TheMalaysianInsight @msianinsight
·
JUST IN: The Conference of Rulers reiterate what the King said, adding no necessity to impose Emergency rule after August 1, 2021.
Image

Image

Image

Image

TWITTER.COM

.

Copyright © 2021 | Malaysia Chronicle