SOCIAL MEDIA EXPLODES WITH APPLAUSE – AT ROYAL REFUSAL TO EXTEND EMERGENCY, CALL FOR PARLIAMENT TO REOPEN
Jahabar Sadiq@jsadiq
Khairil Khalid@KhairilKhalid
Art Harun mana? PAS mana PAS? Buka parlimen sekarang! Jangan jadi biaDAP tak ikut titah YDPA dan Majlis Raja-Raja.
SimTzeTzin 沈志勤 @simtzetzin
In a truly Parliamentary democracy, opening the Parliament is given. But in Msia, the King has to repeatedly called the Government to reconvene Parliament. Stop stifling democracy using Covid.
Sharifah Amani@sharifahamani
Shamsul Iskandar@shamsuliskandar
M. Kula Segaran@mkula
TheMalaysianInsight @msianinsight
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JUST IN: The Conference of Rulers reiterate what the King said, adding no necessity to impose Emergency rule after August 1, 2021.
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