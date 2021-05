THE SIGNS ARE ALL THERE – HISTORY WILL REPEAT ITSELF FOR MUHYIDDIN: JUST LIKE WHAT HAPPENED TO DR MAHATHIR, SUPPORTERS & EVEN CLOSE FRIENDS WILL SOON BE ABANDING MUHYIDDIN SOON

My Conclusion :

Jelas sekali pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin is falling down very badly. Sebenarnya seolah sudah jatuh tergolek. Recent Press Conference YAB PM pun tidak diterima baik oleh umum. Saya telah mendapat banyak feedback dan komen – semuanya mengkritik dan mengutuk. Not one comment yang sokong atau setuju dengan PM. Cuma saya sendiri tidak buat komen kerana saya kenal Perdana Menteri personally sebagai seorang yang bersopan dan baik hati.

Tetapi the job of Prime Minister cannot be appraised through sentiments or emotions. Kalau PM leka atau falling down on the job, nahas lah negara kita.

Apa yang sedang berlaku sekarang dengan YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah serupa dengan pentadbiran kedua Tun Dr Mahathir Mohamed yang bertahan selama 22 bulan sahaja. Dr Mahathir telah lupa segala janji untuk membuat pembaharuan. Sebaliknya Dr Mahathir kembali mentadbir Kerajaan kurang lebih ikut style lama yang telah membawa kepada kehancuran UMNO dan BN.

Dan akibatnya rakyat umum telah menolak Dr Mahathir dan mengalahkan Dr Mahathir dalam TUJUH pilihanraya kecil termasuk kekalahan terlalu teruk sewaktu PRK di Tanjong Piai, Johor.

Jadi apabila Dr Mahathir dan Kerajaan Pakatan Harapan sudah menjadi begitu tidak popular pada pandangan umum maka sahabat terdekat dan penyokong ‘setia’ Dr Mahathir pun mula ragu dan bersyak-wasangka terhadap kebolehan dan kepintaran Dr Mahathir untuk mentadbir negara. Maka berlaku lah Sheraton Move dsbnya yang akhirnya melihat Dr Mahathir di singkirkan.

The same thing will happen or is happening already dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang. Dalam sistem pilihan undi berdemokrasi dan sistem pemerintahan Kerajaan gabungan (coalition government) the minute the Boss loses the support of the people, maka lifespan Boss akan menjadi amat terjejas.

Dan sekali lagi yang akan mula ragui kebolehan Boss adalah penyokong terdekat dan sahabat paling ‘setia’. Sebab mereka akan mula khuatiri masa depan mereka sendiri. Terutama sekali mereka yang memegang ‘kontrak-kontrak besar’, memegang jawatan Menteri, jawatan tinggi dalam Kerajaan (kecuali LRT lah) dsbnya.

Mereka sudah mula berkira-dah : ‘What will happen to me if the Prime Minister loses the elections?”

Dan mereka akan ready anytime untuk melompat atau switch loyalty kepada pemimpin lain atau coalition lain dsbnya (contohnya UMNO – DAP).

Dan tentu sekali orang yang sebelum ini masih menaruh harapan untuk bekerjasama dengan YAB PM akan mula think twice now. Ataupun mungkin akan berlaku ‘No Confidence Vote’ yang baru ! You never know.

Inilah keadaan yang saya nampak sekarang – serupa dengan apa yang telah berlaku kepada Dr Mahathir. History is repeating itself.

The solutions are simple. Cara penyelesaiannya mudah. Tetapi bagi orang yang berjoget dengan hantu, jin, jembalang dan polong kekadang the simplest solutions lah yang menjadi masalah yang paling besar. Too many “ghosts” to deal with. Terlalu banyak hantu yang menghantui fikiran.

-http://syedsoutsidethebox.blogspot.com/

