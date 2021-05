Najib govt’s RM6.5m deal April 2018 with Israeli firm Senpai to surveil PH

according to court documents sighted by tech news site Calcalist

system to gather information and analyse data on civilian activity

system to be used by SB to keep tabs on political activists

deal coined “Project Magnum”

Najib’s plans for Senpai’s system not kept secret from Senpai

use for “political investigations״ specifically mentioned in internal email

not often govt spy deals are exposed

rare to find written evidence

if not for dispute in Tel Aviv court documents would not see light of day

Senpai services : Mexico, Equador, Gabon, Angola, Kenya, Indon, S’pore

May 29, 2020

My comments :

Dia macam ini tuan-tuan. Saya sudah begitu lama baca buku secara detail mengenai Mossad dan MI6 – masing-masing agensi perisik Israel dan British.

Sejak zaman Gideon’s Spies (the history, not just the book) Mossad ini tujuannya satu dan satu sahaja – survival and defence of Israel. Anything yang mengancam survival Israel depa masuk campur. Mereka memenuhi pencapaian KPI mereka. Simple.

MI6 pula syaitan wal iblis wal haramjadah. Pewaris the original bastards yang telah porak-perandakan seluruh dunia daripada zaman Elizabeth 1st (1533-1603) sehingga sekarang. Saya tak faham lagi apa misi atau strategi mereka. Setiap kali ada United Nations peacekeeping force, UN inspection team etc mesti ada panglima British mengetuainya atau terlibat rapi (Bosnia, Timor Timor, Lubnan etc). Kalau ada sebarang jawatankuasa United Nations mesti ada pegawai British mengepalainya.

Yang paling rapat terlibat dalam pengeboman Yemen sekarang ini, dengan secara senyap dan tanpa segan adalah British. Bukan Amerika. Tetapi yang hari-hari keluar di muka media adalah Amerika. Bukan British. Dan ‘spearhead’ mereka adalah agensi perisik British MI6. Dan mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar di kalangan negara Commonwealth, termasuk ….

Malang sekali sehingga hari ini masih ada ‘orang besar’ di kalangan ‘establishment Melayu’ yang sedia cium bontot British tanpa dijemput pun. So watch out for the British.

Balik kepada Mossad pula, there is no way sebuah syarikat ‘spy technology’ Israel seperti Senpai Technologies yang telah membekalkan sistem perisikan berkomputer (spy software technology) kepada Special Branch kita TIDAK diawasi oleh Mossad.

Seringkali agen Mossad atau bekas tentera Israel yang terlibat dalam “syarikat” spy-spy seperti Senpai yang menggunakan cutting edge technology ini. Saya yakin mesti ada penglibatan Mossad daripada belakang tabir dalam syarikat Senpai Technology ini.

Dan mereka jaguh dunia dalam menggunakan spyware (spy software), malware, mole dan worm software dan banyak lagi untuk ‘spy’ keseluruhan sistem perisikan negara-negara yang mereka suspect bakal mengancam keselamatan Israel.

And dont forget, oleh kerana kita telah lama menjadi tuan rumah kepada Hamas dalam negara kita maka tentu sekali nama Malaysia akan nyalakan lampu merah dan bunyikan alarm bells dalam sistem perisikan dan pertahanan Israel. We are on their radar.

Yang berikut adalah berita tahun 2018 juga:

Saya yakin tidak mustahil bagi syarikat Israel seperti Senpai Technologies sudah godam dan sedut habis segala rahsia Special Branch kita dan telah diberi kepada Mossad.

Cuba fikir – siapakah yang telah membunuh agen Hamas Fadi Batsh di Ampang pada tahun 2018?

Dua orang yang menembak Fadi Batsh itu menunggang motor besar jenis BMW. Kenapa Polis tidak boleh kesan motorbesar BMW itu? Berapa banyakkah motorbesar jenis BMW yang ada dalam seluruh negara kita? Tentu sekali sistem CCTV disekitar Kuala Lumpur telah rakam pergerakan motorbesar BMW itu. Unless ada ‘technical problem’.

Lepas itu yang upah spy Israel pada masa itu (2018) adalah Kerajaan kita sendiri – yang diketuai makhluk lembap akal tahap tahi lembu.

