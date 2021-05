ASK OURSELVES, CAN WE AGAIN BE RULED BY PN & MAHIADDIN? SOPs FAILED, EMERGENCY FAILED & GOVT FAILED – ALL BECAUSE MAHIADDIN FAILED!

ASK OURSELVES, CAN WE AGAIN BE RULED BY PN AND MAHIADDIN?

UMNO has officially concluded its severance with Bersatu and will step out of the PN government on a date to be determined later.

The decision means that UMNO does not want PN to be the government again after the next GE15.

If UMNO wants PN to continue to be the government and Mahiaddin Md Yasin to remain as the Prime Minister, of course it has decided to maintain cooperation with Bersatu to face GE15.

But, apart from Bersatu who still hopes to work with UMNO, a handful of UMNO leaders or part of a group called a cluster of ministers and Pas also want the same.

For Bersatu, the desire to maintain cooperation with UMNO is nothing but to ensure that they continue to lead this PN government.

To a handful of UMNO leaders of the ministerial cluster and Pas, they want UMNO and Bersatu to remain working together so that their luxurious lives as ministers, deputy ministers and GLC heads can be extended further.

They do not even care about the dignity, future and value of their respective party’s struggle which is no longer valuable in the eyes of the people after being together in the failed PN government and chaos for more than a year ago.

Apart from the UMNO leaders continuing to criticize the decision of their party leadership to sever ties with Bersatu as a sign that they are indeed pro-Mahiaddin, Pas is busy offering to be a mediator to restore relations between the two parties.

Something we must realize and keep in mind, PN and Mahiaddin are the government and the Prime Minister who have proven to fail in leading this country.

Needless to elaborate at length, there are too many aspects of the weaknesses and failures so that everywhere now we can clearly hear the voices of the people rejecting, hating and disgusting PN and Mahiaddin.

The rejection, hatred and disgust signals that the people want a new government and Prime Minister after the next GE15.

The people no longer want PN and Mahiaddin who have proven to have failed to lead and lead this country.

But, if understood, the wishes of some UMNO and Pas leaders who want Bersatu’s cooperation with UMNO to be maintained and restored, it means that they want the PN and Mahiaddin governments that failed now to be given another chance to lead the country.

What is all this madness?

Are we willing as the people who have been miserable and suffering under PN and Mahiaddin all this time to continue the period of misery and suffering for another term?

Are we willing to witness the emergency that is supposed to be implemented to fight Covid19, but in the end through the order the KWAN trust fund was looted and the law was amended to allow the government to spend state money at will without presenting it to Parliament?

Are we willing to see over 70 ministers and deputies who are largely dysfunctional and just eating blind salaries continue to position themselves as our leaders?

Are we willing to see Azmin Ali using state money to make an official visit to attract investment to Saudi Arabia, but is already proud to just be a sweeper there?

Can we see Haziq’s video case has no end and it is unclear who the actor is until when?

Are we willing to see Hamzah Zainuddin continue to interfere in the police force, bragging about wanting to imprison those who violate the SOP, but he himself was detected never wearing a face mask?

For just four of the five facts above alone, despite the fact that many more can be listed, ask ourselves, are we willing to be again under PN and Mahiaddin as government and head of government for a longer period of time?

PKP FAILED, EMERGENCY FAILED AND GOVERNMENT FAILED, ALL BECAUSE MAHIADDIN FAILED

The new Covid19 case continues to show an increase with today’s figure of 4,498.

This is the highest number since last February.

This is of course a sad thing because the increase happened when the PKP had been held three times with the emergency which is still in force.

What does all this mean?

This means that PKP 1.0 and PKP 2.0 which were held half -baked before failed.

The emergency defended by the PN government as an effective means of combating Covid19 also turned out to have failed.

Why has the emergency been implemented since January 11, but cases continue to rise by May?

If emergency is an effective method, shouldn’t the current cases be declining?

With the failure of PKP 2.0 which was implemented half -baked before, it is very likely that the now looser PKP 3.0 will also continue to fail.

The trend of case figures since yesterday clearly points in that direction.

If PKP 2.0 is considered half-cooked, this loose PKP 3.0 is more worthy of being called raw PKP or playful PKP.

The failure of the PKP and the emergency to fight Covid19 gives only one clue – the government failed.

If seen from the beginning, the PN government led by Mahiaddin Md Yasin is not really serious about tackling Covid19 and protecting the people from the epidemic.

It seems PKP and emergency are more used as an excuse for him to maintain power and prevent himself from being overthrown, not really to fight Covid19.

In other words, Mahiaddin is not sincere in fighting the epidemic that is threatening humanity around the world.

His desire is more to defend his power alone and he seems to love his position more than he loves the fate and lives of the people.

Mahiaddin should be aware of his inability to manage the country during a pandemic and not continue to gamble on the fate of the people because of his failure.

That is, the failure of the current government is due to the failure of Mahiaddin which is another proof that the rottenness of fish is starting from the head.

When the head is rotten, the whole fish can no longer be eaten and should be thrown in the trash.

But, until when should we allow ourselves to be unfortunate to rule a failed government and be loyal to a failed Prime Minister?

UMNO secara rasmnyai telah memuktamadkan putus hubungan dengan Bersatu dan akan keluar daripada kerajaan PN pada suatu tarikh yang akan ditetapkan kemudian.

Keputusan itu bermakna, UMNO tidak mahu PN menjadi kerajaan lagi selepas PRU15 akan datang.

Kalau UMNO inginkan PN terus menjadi kerajaan dan Mahiaddin Md Yasin kekal sebagai Perdana Menteri, sudah tentu ia membuat keputusan mengekalkan kerjasama dengan Bersatu untuk menghadapi PRU15 nanti.

Tetapi, selain Bersatu yang masih berharap dapat bekerjasama dengan UMNO, segelintir pemimpin UMNO atau sebahagian daripada kelompok yang digelar kluster menteri dan Pas juga mahukan sedemikian.

Bagi Bersatu, keinginan mengekalkan kerjasama dengan UMNO itu tidak lain ialah bagi memastikan mereka kekal lagi menerajui kerajaan PN ini.

Kepada segelintir pemimpin UMNO kluster menteri dan Pas pula, mereka inginkan UMNO dan Bersatu itu kekal bekerjasama ialah agar kehidupan mewah mereka sebagai menteri, timbalan menteri dan ketua GLC dapat dipanjangkan lagi.

Mereka tidak peduli pun tentang maruah, masa depan dan nilai perjuangan parti masing-masing yang kini tidak lagi bernilai di mata rakyat setelah bersama dalam kerajaan PN yang gagal dan caca-marba sejak lebih setahun yang lalu.

Selain pemimpin UMNO tersebut terus mengecam keputusan pimpinan parti mereka yang membuat keputusan putus hubungan dengan Bersatu sebagai tanda mereka memang pro kepada Mahiaddin, Pas pula sibuk menawarkan mahu menjadi orang tengah memulihkan kembali hubungan kedua-dua parti itu.

Sesuatu yang kita harus sedari dan sematkan dalam hati, PN dan Mahiaddin adalah kerajaan dan Perdana Menteri yang terbukti gagal dalam menerajui negara ini.

Tidak perlu dihuraikan dengan panjang lebar, terlalu banyak aspek kelemahan dan kegagalan itu sehingga di mana-mana sekarang ini boleh kita dengari dengan jelas suara rakyat yang menolak, benci dan meluat kepada PN dan Mahiaddin.

Penolakan, kebencian dan rasa meluat itu memberi isyarat bahawa rakyat inginkan sebuah kerajaan dan Perdana Menteri baru selepas PRU15 akan datang.

Rakyat tidak mahukan lagi PN dan Mahiaddin yang terbukti telah gagal memimpin dan menerajui negara ini.

Tetapi, jika difahami, hasrat segelintir pemimpin UMNO dan Pas yang mahu kerjasama Bersatu dengan UMNO terus dikekal dan dipulihkan semula, ia bermaksud mereka itu mahukan kerajaan PN dan Mahiaddin yang gagal sekarang ini terus diberi peluang lagi menerajui negara ini.

Kegilaan apakah semua ini?

Sanggupkan kita sebagai rakyat yang sudah sengsara dan derita di bawah PN dan Mahiaddin selama ini disambung tempoh kesengsaraan dan penderitaan untuk sepenggal lagi?

Sanggupkah kita menyaksikan darurat yang dilaksanakan konon untuk memerangi Covid19, namun akhirnya melalui perintah itu yang dijarah ialah dana amanah KWAN serta dipinda undang-undang untuk membolehkan kerajaan membelanja wang negara sesuka hati tanpa membentangkannya ke Parlimen?

Sanggupkah kita melihat lebih 70 menteri dan timbalan menteri yang sebahagian besarnya tidak berfungsi dan hanya makan gaji buta terus meletakkan diri mereka sebagai pemimpin kita?

Sanggupkan kita melihat Azmin Ali yang menggunakan wang negara untuk melakukan lawatan rasmi menarik pelaburan ke Arab Saudi, tetapi sudahnya bangga hanya jadi tukang sapu di sana?

Sanggupkah kita melihat kes video Haziq tidak ada kesudahan dan kabur siapa pelakonnya sampai bila-bila?

Sanggupkah kita melihat Hamzah Zainuddin terus campurtangan dalam pasukan polis, bercakap besar ingin memenjarakan mereka yang melanggar SOP, tetapi dia sendiri dikesan pernah tidak memakai pelitup muka?

Untuk sekadar empat lima fakta di atas saja, walaupun hakikatnya banyak lagi boleh disenaraikan, tanya diri kita, sanggupkan kita berada lagi di bawah PN dan Mahiaddin sebagai kerajaan dan ketua pemerintah untuk tempoh yang lebih lama?

Kes baru Covid19 terus menunjukkan peningkatan dengan angkanya hari ini sebanyak 4,498.

Ini adalah angka tertinggi sejak Februari lalu.

Ini tentunya sesuatu yang menyedihkan kerana peningkatan itu berlaku ketika PKP sudah diadakan sebanyak tiga kali beserta darurat yang masih lagi berkuatkuasa.

Maknanya apa semua ini?

Maknanya, PKP 1.0 dan PKP 2.0 yang diaadakan separuh masak sebelum ini adalah gagal.

Darurat yang dipertahankan oleh kerajaan PN sebagai cara berkesan memerangi Covid19 juga ternyata telah gagal.

Kenapa darurat yang dilaksanakan sejak 11 Januari, tetapi kes terus meningkat menjelang Mei?

Jika darurat sebagai kaedah yang berkesan, bukankah sepatutnya kes sekarang ini makin berkurangan?

Dengan kegagalan PKP 2.0 yang dilaksanakan secara separuh masak sebelum ini, besar kemungkinan PKP 3.0 yang lebih longgar sekarang juga akan terus menemui kegagalan.

Trend angka kes sejak semalam jelas memberi petunjuk ke arah itu.

Jika PKP 2.0 dianggap separuh masak, PKP 3.0 yang longgar ini lebih layak dipanggil PKP mentah atau PKP main-main.

Gagalnya PKP dan darurat untuk melawan Covid19 ini hanya memberi satu petunjuk – kerajaan yang gagal.

Jika dilihat sejak awal, kerajaan PN pimpinan Mahiaddin Md Yasin tidak benar-benar serius untuk menangani Covid19 dan melindungi rakyat daripada wabak tersebut.

Terlihat PKP dan darurat lebih dipergunakan sebagai alasan untuk beliau mengekalkan kuasa dan mengelakkan dirinya daripada dijatuhkan, bukan benar-benar untuk memerangi Covid19.

Dalam erti kata lain, Mahiaddin tidak ikhlas untuk memerangi wabak yang sedang mengancam manusia di seluruh dunia ini.

Keinginannya lebih untuk mempertahankan kuasanya semata-mata dan beliau ternampak lebih sayang jawatannya berbanding menyayangi nasib serta nyawa rakyat.

Sepatutnya, Mahiaddin sedar ketidakmampuannya mengurus negara ketika pandemik dan tidak terus memperjudikan nasib rakyat kerana kegagalannya itu.

Ertinya, kegagalan kerajaan sekarang adalah disebabkan kegagalan Mahiaddin yang menjadi satu lagi bukti bahawa busuknya ikan adalah bermula daripada kepala.

Apabila kepala sudah busuk, keseluruhan ikan tidak boleh lagi dimakan dan sudah patut dibuang ke dalam tong sampah.

Tetapi, sampai bilakah kita harus membiarkan diri kita bernasib malang berkerajaankan sebuah kerajaan yang gagal dan berketuakan seorang Perdana Menteri yang gagal ini?

-https://shahbudindotcom.net/

