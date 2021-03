DO MALAY KIDS WHO GRADUATE FROM CHINESE SCHOOLS HAVE A BETTER FUTURE? MALAY PARENTS SEEM TO THINK SO – DESPITE THEIR POLITICAL LEADERS GOING ALL OUT TO SOW RACIAL DISCORD!

estimated 80,000 Malays in Chinese schools nationwide

27% students in Chinese schools were Malay

Indians 4% of total enrolment

Malay parents have children educated at SJK (C) Khai Chee (K Kangsar)

school enrolment 42 pupils Year 1 – 6

27 Malay, 3 Indians, 12 Chinese

Malay students outnumbered others at this school over past decade

national primary school only 1km away

example of Malaysians opting for both unity and quality education



headmaster declined comment

education dept directed them not to talk to media

not allowed to speak without permission from dept officials

Malay parents cited two major factors for Chinese school

One Malay parent wants his child to learn how to mix with other races

I want my daughter to learn culture of other races in Malaysia

learning third language is important

quality of education is also good

Another Malay parent no issue placing daughter in Chinese school

I want her to have quality education, pick up Mandarin

You have advantage when you learn more languages in Malaysia

One parent said politicians making this an issue

should conduct study how Malays from SRJK(C) fare in secondary schools

govt should study (Malay) adults from Chinese schools

how they are doing in their working life

The outcome will be interesting

My comments :

Tuan-tuan saya kenal dua sahabat lama yang telah hantar anak-anak mereka ke sekolah Cina. Anak mereka yang belajar di sekolah Cina itu sekarang sudah dewasa dan successful juga dalam hidup. Kesemuanya telah belajar sampai ke universiti, termasuk belajar di universiti overseas. Dan semuanya successful juga dalam kerjaya termasuk bekerja dengan syarikat Cina yang mempunyai operasi di Amerika Syarikat.

Makin ramai juga anak Melayu lepasan SRJK Cina sekarang bertugas dengan syarikat kepunyaan orang Cina. Mereka boleh berurusan bisnes dan perniagaan dengan orang Cina. Maksudnya “market horizon” mereka begitu luas. Bukan saja sebab mereka boleh cakap Cina (Mandarin) tetapi mereka juga faham budaya dan cara interaksi dengan orang Cina.

Jadi menghantar anak-anak kita belajar di sekolah Cina bukan saja satu keputusan yang baik tetapi ia adalah pelaburan atau investment yang begitu baik dalam masa depan anak-anak kita.

Satu lagi perkara besar berkenaan sekolah Cina adalah disiplin yang di ajar kepada anak murid sekolah Cina. Jika kanak-kanak tidak habiskan homework (contohnya) cikgu sekolah akan memanggil ibu bapa mereka dan ibubapa akan diberi teguran. Ini pernah berlaku kepada sahabat saya (seorang Melayu) apabila anaknya tidak habiskan homework. Ayah pula kena marah.

Sekolah Cina juga menekankan disiplin dalam kelas, menghormati guru, disiplin sewaktu aktiviti sukan, dalam kantin sekolah, sewaktu menunggu bas sekolah dsbnya. Yang lebih penting ialah kualiti guru sekolah Cina. Sekarang ini cikgu tadika Cina pun ada yang berkelulusan Masters Degree (Ijazah Sarjana) dan mereka tumpukan fokus kepada ‘holistik development’ anak murid mereka.

Jadi dalam keadaan sekarang di mana sistem pendidikan kerajaan sudah hancur dari peringkat tadika ke tahap universiti (IPTA) kita melihat bahawa sekolah rendah Cina dan juga sekolah rendah Tamil makin menjadi centers of excellence di mana murid sekolah mendapat pendidikan yang baik juga. Untuk makluman Tuan-Tuan selama hampir 10 tahun sekarang, sekolah rendah Tamil sudah menduduki tempat Nombor 1 dalam pencapaian sains dan matematik bagi seluruh negara kita.

Akhir kalam, 80,000 anak Melayu yang menghadiri sekolah Cina itu mempunyai masa depan yang baik juga.

