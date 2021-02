Umno Youth question silence over police investigations into firefighter death Asyraf head of youth said appropriate action be taken Dec home minister Hamzah said investigation in final stages Asyraf said longer postponed, stronger perception justice denied 16 months since Shah Alam coroner ruled death as result of crime He died Dec 17, after 21 days at National Heart Institute



OSTB : Nasihat saya cukuplah mengulangi nama mangsa yang berkenaan atau nama famili yang terlibat sebab isu ini pasti akan menyentuh dan menyusahkan hati orang. They have already suffered enough. Why cant Pemuda Umno just leave them alone? Have some consideration for the family lah. Orang lain punya susah pun nak jadi bahan politik ke? Tak ada class langsung lah brader.

Pemuda sudah tak ada modal ke ? Tak tahu bangkitkan isu-isu ekonomi dan politik yang juga relevan bagi negara kita ? Apakah cadangan Pemuda untuk selamatkan ekonomi negara? Any ideas? Di mana Grand Plan untuk memulihkan ekonomi negara? Where is your “Wawasan Besar Pemuda Umno”? Yilek.

Lagipun Polis dan KDN telah membuat kenyataan yang jelas berkenaan kes ini.



Bukit Aman reiterated no witnesses saw fireman get beaten up.

IGP said all statements hearsay, opinion

witnesses were inconsistent in three levels

dying declaration needs to be further investigated

revealed during inquest without being challenged

or credibility evaluated or verified

police need to investigate how declaration exists

capability of A— to give responses to 15 questions

authenticity of the incident from witnesses (Police) discussed if Coroner’s decision could be proven

problems faced following the inquest findings.

if there was an attack there would be signs of an attackpossibility our findings will not be in line with Coroner’s Court’s findings

there was no clear evidence …was beaten

injuries were not consistent with an attack

recorded statements of new witnesses including pathology expert

52 new witnesses had their statements taken







KL, Aug 7 — Police proposed inquest be held again

there is nothing to hide, investigations completed

no concrete evidence of capture, beaten

I call upon those who claimed that he was beaten up to come forward

There’s no need to be afraid if you have proof

My comments :

Pemuda Umno pun nak camouflage isu ramai pemimpin Pemuda sudah jadi jutawan. Brader Asyraf Wajdi sudah declare assets ke belum?

Why not brader Asyraf Wajdi tunjuk uswatun hasanah atau contoh yang baik? Haritu brader Asyraf silap sebut ayat Arab pasal Saidina Ali. Oklah brader Asyraf orang Kelate, jadi nak tunjuk warak. Kalau warak why not brader Asyraf minta semua pemimpin Pemuda (peringkat pusat, negeri dan bahagian) declare assets masing-masing?

Termasuk aset bini-bini (ithnaan, thulaatha wa ruba’a).

Boleh ke tak boleh? Tunjuklah uswatan hasanah yang boleh dicontohi manusia.

Just declare all your assets.

And then pasal brader-brader yang jutawan itu its ok. No problem. Apa salahnya mereka jutawan?

Jemput mereka ke depan untuk ceritakan bagaimana caranya pemimpin Pemuda Umno boleh jadi millionaire? Apa macam? Isnt that a good idea?

Sebab, brader Asyraf dan Pemuda kena review balik, apa dia perjuanghan Umno?

What is Umno’s struggle?

Sudah lupa ke?

Perjuangan Umno ialah untuk membela nasib orang Melayu. Untuk jadikan orang Melayu ‘berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah’ dengan kaum dan bangsa lain dalam dunia.

Tetapi selepas 64 tahun Umno berkuasa, majoriti orang Melayu masih dalam perjalanan – belum lagi sampai ke destinasi idaman. Dan melihat keadaan negara sejak 18 tahun yang sudah orang Melayu makin tertinggal dan mungkin sesat dalam perjalanan.

So melihat bahawa terdapat sebilangan ramai juga pemimpin Pemuda yang sudah jadi jutawan, maybe you can share with the Malay folks apa kah rahsia besar pemimpin Pemuda boleh jadi millionaire?

Isnt that a great idea?

Focus ok. TIGA JUTA anak muda sekarang menganggur. The situation will get worse. Keadaan ekonomi negara tenat.

Sudah sampai masa Pemuda jadi dewasa. Kita perlukan leadership. Bukan jutawan mee segera.

http://syedsoutsidethebox.blogspot.com/

.