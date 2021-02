MUHYIDDIN’S ‘SCRIPT’ IS FALLING INTO PLACE – WITH GERAKAN NOW ON PN’S BOARD. UMNO LOSES ANOTHER PAWN – FOR WHAT ARE ZAHID & NAJIB WAITING FOR?

Regardless of the PKP or emergency and despite his talk he is not political and just wants to focus on efforts against Covid19, Muhyiddin Yassin once again proves playing politics and the desire to retain power is indeed his priority.

If during the previous PKP period, he took the opportunity to strengthen his dominance in Bersatu by sacking all his opponents, including Tun Mahathir Mohamad, now he brings in Gerakan to join PN.

The entry of this Gerakan was done during the PKP 2.0 period and an emergency was implemented which was supposed to be done in order to ensure the effectiveness of the government’s efforts to address Covid19.

While no seemingly effective efforts were made during this emergency period to fight Covid19, what Muhyiddin did in the end was to bring in Gerakan to join PN when all other parties called on him to focus on fighting the epidemic.

With the entry of Gerakan, PN is now made up of five parties – Bersatu, Pas, Star, Sapp and Gerakan.

So, it is authentic and proven now that the emergency proposed by Muhyiddin to get the Agong’s affair, apart from that then the legitimacy and the majority is disappearing, it is only to deal with the political emergency in him.

In contrast to UMNO, it is not a member of PN but together to form the government of PN, despite the hype of approving the motion to sever ties with Bersatu and wanting to leave the government, but acting like a snail by postponing the decision to be made.

Due to giving time to finalize the motion to sever the relationship in the UMNO General Assembly which was supposed to be on January 31, everything became stuck because intercepted by Muhyiddin first got the Agong’s consent to declare a state of emergency.

Therefore, it is not known when the actual date of the UMNO General Assembly will be held after this.

More than that, the action of UMNO MPs to attract support is also made little by little as if apart from Tengku Razaleigh Hamzah, Ahmad Jazlan Yaakob and Nazri Aziz, all the others are those who love positions more than struggle.

If you really love the struggle of UMNO and realize that Bersatu wants to kill UMNO, why must it delay again?

Gerakan’s entry into the PN shows that Muhyiddin is always streamlining and strengthening his position to face the next GE15 and is slowly trying to set aside UMNO and BN.

In fact, compared to BN which has four parties – UMNO, MCA, MIC and PBRS – PN is now even bigger because it has five parties in it.

If before this, Muhyiddin stole Pas who was engaged to UMNO through Muafakat Nasional to become a legitimate member of PN, now BN widow is now the new property of PN.

Isn’t all this actually an insult to UMNO and BN?

Most recently, based on the evidence in court yesterday which proved that UMNO has an unaudited secret bank account to receive political contributions, it may be the best reason for the government to declare the party as illegal and illegal.

After this, we do not know what Muhyiddin’s next move will be, but he will definitely not remain silent with Azmin Ali and Hamzah Zainuddin to continue planning something for their future.

If UMNO, especially Ahmad Zahid Hamidi as the party’s President, remains complacent and hesitant in acting, UMNO’s dream to return to power, based on the current political movement by Muhyiddin, all that can be considered just a dream.

It looks like everything Muhyiddin is doing slowly and one by one this seems like there is already a script that was prepared earlier.

Does UMNO still want to be hesitant to act again to leave the PN government or is it UMNO’s destiny to be swallowed up by Bersatu?

Tanpa memgambil kira PKP atau darurat dan di sebalik omongan dirinya tidak berpolitik dan hanya ingin menumpukan kepada usaha melawan Covid19, Muhyiddin Yassin sekali lagi membuktikan bermain politik dan keinginan mengekalkan kuasa memang menjadi keutamaannya.

Jika dalam tempoh PKP sebelum ini, beliau mengambil kesempatan mengukuhkan penguasaannya dalam Bersatu dengan memecat semua penentangnya, termasuk Tun Mahathir Mohamad, kini beliau membawa masuk Gerakan pula menyertai PN.

Kemasukan Gerakan ini dilakukan ketika dalam tempoh PKP 2.0 dan darurat dilaksanakan yang konon ia terpaksa dilakukan bertujuan memastikan keberkesanan usaha kerajaan menangani Covid19.

Sementara tiada sebarang usaha yang nampak berkesan dilakukan dalam tempoh darurat ini untuk memerangi Covid19, yang terbukti dilakukan Muhyiddin akhirnya ialah membawa masuk Gerakan menyertai PN di ketika semua pihak lain diserunya memberi tumpuan memerangi wabak penyakit tersebut.

Dengan kemasukan Gerakan ini, PN sekarang dianggotai lima parti – Bersatu, Pas, Star, Sapp dan Gerakan.

Maka, sahih dan terbuktilah sekarang darurat yang dicadangkan Muhyiddin untuk mendapat perkenaan Agong, selain ketika itu keabsahan dan majoritinya kian menghilang, ia hanya untuk menangani darurat politik dalam dirinya.

Berbeza dengan UMNO, bukan anggota PN tetapi bersama menubuhkan kerajaan PN, di sebalik gembar-gembur meluluskan usul putus hubungan dengan Bersatu serta ingin keluar daripadankerajaan, tetapi bertindak macam siput dengan menangguh-nangguhkan keputusan yang mahu dibuat.

Disebabkan memberi tempoh untuk memuktamadkan usul putus hubungan tersebut dalam Perhimpunan Agung UMNO yang sepatutnya 31 Januari lalu, semuanya jadi tersekat kerana dipintas dengan Muhyiddin lebih dulu mendapat perkenan Agong untuk mengisytiharkan darurat.

Untuk itu, tiada ketahuan bila tarikh sebenar Perhimpunan Agung UMNO akan diadakan selepas ini.

Lebih daripada itu, tindakan Ahli Parlimen UMNO menarik sokongan juga dibuat secara berdikit-dikit seolah-olah selain Tengku Razaleigh Hamzah, Ahmad Jazlan Yaakob dan Nazri Aziz, semua yang lain adalah mereka yang lebih sayangkan jawatan berbanding perjuangan.

Kalau benar sayangkan perjuangan UMNO dan sedar Bersatu ingin membunuh UMNO, mengapa mesti bertangguh-tangguh lagi?

Masuknya Gerakan ke dalam PN ini memperlihatkan Muhyiddin sentiasa memperkemas dan menguatkan kedudukannya untuk menghadapi PRU15 akan datang dan dengan perlahan-lahan cuba mengenepikan UMNO serta BN.

Malah, berbanding BN yang ada empat parti – UMNO, MCA, MIC dan PBRS – PN kini sudah jadi lebih besar lagi kerana memiliki lima parti di dalamnya.

Jika sebelum ini, Muhyiddin mencuri Pas yang sudah bertunang dengan UMNO melalui Muafakat Nasional untuk menjadi anggota sah PN, kini janda BN pula dijadikan milik terbaru PN.

Tidakkah semua ini sebenarnya suatu penghinaan kepada UMNO dan BN?

Terbaru, berdasarkan keterangan di mahkamah semalam yang membuktikan UMNO ada memiliki akaun bank rahsia yang tidak diaudit untuk menerima sumbangan politik, ia mungkin bakal menjadi alasan terbaik untuk pihak kerajaan mengisytiharkan parti itu sebagai tidak sah serta haram.

Selepas ini, kita tidak tahu lagi apa gerakan Muhyiddin seterusnya, tetapi yang pasti beliau tidak akan berdiam diri bersama Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin untuk terus merancang sesuatu demi masa depan mereka.

Jika UMNO, khususnya Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden parti itu kekal leka dan terkemut-kemut dalam bertindak, impian UMNO untuk kembali berkuasa, berdasarkan gerakan politik yang dilakukan Muhyiddin sekarang ini, semua itu bolehlah dianggap hanya tinggal angan-angan saja.

Terlihat semua yang dilakukan Muhyiddin secara perlahan-lahan dan satu demi satu ini seperti sudah ada skrip yang memang disiapkan lebih awal lagi.

Masihkah UMNO mahu terhegeh-hegeh lagi bertindak meninggalkan kerajaan PN atau memang sudah takdirnya UMNO akan kena telan dengan Bersatu?

