UMNO’S PUAD ZARKASHI DROPS BOMBSHELL – ‘EMERGENCY ORDER NOT ONLY GAVE MUHYIDDIN BREATHING SPACE TO STAY PM – BUT ALSO TO APPROVE THE NIIS PROJECT INVOLVING HIS SON-IN-LAW’

Muhyiddin knew he was being chased by time. The emergency and the suspension of parliament gave him some space to breathe to remain PM. He also managed to approve the NIIS project involving his son-in-law.

Muhyiddin knows he is the PM without a majority. He had only 109 support when Datuk Jazlan and Datuk Nazri Aziz withdrew their support for Muhyiddin.

It is not even a secret that 115 MPs sent a letter to the YDP Agong to hold a special session of Parliament based on Article 150 article 3 of the Federal Constitution.

If 115 means those who support the PM are only 107. It is quite clear that Muhyiddin became PM with emergency courtesy.

Will after August, the YDP Agung give his consent for the emergency to continue?

Negative comments against Muhyiddin on the Istana Negara facebook revealed that Muhyiddin is not a popular PM.

Parliament must reconvene after August. Will Muhyiddin dare to enter Parliament with the support of only 107 MPs.

Any guts?

DR. PUAD ZARKASHI, MT UMNO MEMBERS

Muhyiddin tahu dia dikejar masa. Darurat dan penggantungan parlimen beri sedikit ruang untuk dia bernafas kekal jadi PM. Dia juga sempat luluskan projek NIIS yang libatkan menantunya.

Muhyiddin tahu dia adalah PM tanpa majoriti. Dia ada 109 sokongan sahaja apabila Datuk Jazlan dan Datuk Nazri Aziz tarik balik sokongan kepada Muhyiddin.

Bahkan bukan rahsia 115 MP hantar surat kepada YDP Agong supaya diadakan sidang khas Parlimen berdasarkan Artikel 150 perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan.

Kalau 115 bermakna yang menyokong PM cuma tinggal 107. Cukup jelas Muhyiddin jadi PM dengan ehsan darurat.

Apakah selepas Ogos, YDP Agung akan beri perkenan supaya darurat disambung?

Komen komen negatif terhadap Muhyiddin dalam facebook Istana Negara dedah Muhyiddin bukan PM popular.

Parlimen mesti bersidang semula selepas Ogos. Beranikah Muhyiddin masuk Parlimen dengan sokongan 107 MP sahaja.

Ada berani?

DR. PUAD ZARKASHI, AHLI MT UMNO

