IN THE END, MUHYIDDIN TOPPLED BY ‘PEOPLE POWER’? NON-STOP DELUGE OF COMPLAINTS & CRITICISMS AGAINST HIM THE SURE SIGN HIS UNPOPULARITY IS JUST TOO GREAT FOR HIM TO CLING ON

Dissatisfaction and attacks on the Prime Minister, Muhyiddin Yassin on social media can be said to be at its peak at the moment.

Whatever the opportunity, even on the Facebook page of Istana Negara and the President of Indonesia, Joko Widodo, following a post made regarding Muhyiddin, then it was also filled with a tone of dissatisfaction and the same attack.

Social media is a new world of communication that makes it dominant over human beings, in turn putting the press and tv no longer cared.

Having a social media account, Facebook for example, is like someone owning their own newspaper, tv or media station.

Through it, everyone can write anything, express feelings about many things, upload videos, talk live about current issues such as appearing on TV and various other hobbies.

Since opening a social media account is free, it means that the average person who is on this social media is also not paid anything.

There may be some people who are paid to open a social media account, especially for the political purposes and interests of a party, but the number can be considered too small in number.

On the other hand, the active majority are those who are free and not paid anything where appearances are made either as a medium to speak, socialize or out of confidence in a hold.

This is in contrast to the mainstream media as all those who write in it are paid a monthly salary as employees, thus they have to comply or be bound by the political inclinations as well as the interests of their employers.

The tv industry is also almost the same shape and face, what is broadcast as news is no exception according to the wishes or inclinations of the employer who owns the station.

Following having a social media account as if a person has his own media, if in certain circumstances, such as attacks and dissatisfied words are found to be so high against Muhyiddin, it is actually a sign of danger to his position as Prime Minister.

It signifies that all those tones are born from the conscience of the people themselves and not hired by anyone.

Of course it is not the same if the mainstream media author praises or hits someone, the writing is definitely born because he is paid a salary or maybe asked by his employer.

In other words, the truth and originality that the writing came from the conscience is gone.

In the context of the attacks and the words of dissatisfaction that are escalating against Muhyiddin at this time, the effect is even worse if no explanation or counter-attack is done.

The question is where did Muhyiddin’s supporters disappear?

Why did they not appear to repel the wave of attacks that existed?

Are they not able to directly argue to defend Muhyiddin who is being ridiculed and abused at this time?

In the past, before GE14, Najib also faced a heightened attack like Muhyiddin experienced.

But at that time, due to the unlimited funds owned by Najib, the social media players he paid seemed to be active and counter-attacked and fought with PH supporters who all did their work for free, but remained persistent and eager to bring about change.

That is how Najib finally lost and lost as well.

The success of controlling social media means that it is more likely for a party to also succeed in influencing, then control the thinking of the people and that is one of the reasons for PH’s success in the last GE14.

In fact, in many other countries, the influence of social media is also beneficial in helping the success of a party or a leader to achieve success in the elections held.

So, if Muhyiddin and his media team are not able to face the social media attacks that have clearly peaked recently, it means they are letting the people’s minds be influenced and controlled by the current of rejection.

Apart from this a sign of danger, it is also an indication that Muhyiddin is getting closer to the fall.

The dissatisfied voice and the attack, if not all, are in the majority an original expression of the conscience of the people who really no longer support it.

Allowing this unsatisfactory attack and tone to continue or taking it lightly about it means that the wave of rejection will grow in the future.

If he is not able to defend or retaliate, it is far from praising as before, it would be good for Muhyiddin to step down and resign, before Najib’s history befalls him again.

