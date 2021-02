MUHYIDDIN’S FIRST OFFICIAL TRIP BOOMERANGS – NOW EVEN JOKOWI & THE WHOLE OF INDONESIA KNOWS HOW DETESTED MUHYIDDIN IS BY MALAYSIANS IN MALAYSIA

Muhyiddin Yassin, who is trying to attract the attention of the people by popularizing Abah’s call for himself since becoming Prime Minister, is the most hated and unwanted figure in Malaysia at the moment.

Wherever there is room for the people to speak or express words, surely we will be able to hear ridicule, insults and insults against him.

If for the past few months, Abah’s own social media comment space was full of attacks on him, it then spread to the Istana Negara Facebook page where dissatisfied expressions filled a Muhyiddin-related post posted there.

All the expressions of the people through the Istana Negara Facebook are indications of dissatisfaction that can be understood in order for the Agong to do something to end Muhyiddin’s leadership which is considered troublesome to the people and is no longer needed.

Yesterday, while his cross-country visit to Indonesia was already disputed by many parties because Muhyiddin was seen not showing a good example as a leader during the PKP period and the emergency was enforced, President Jokowi’s post about his meeting with the Prime Minister on Facebook was also filled with attacks on him.

Meaning, apart from Jokowi himself, Indonesians who follow the Indonesian President’s Facebook page also know now that Muhyiddin is so rejected and not a leader liked by Malaysians.

Is Muhyiddin not ashamed of all this?

The string, if after this Muhyiddin visits any other country, if the head of state he visited also includes a post about the visit, it will surely be filled with comments in the form of similar attacks.

The point is where Muhyiddin went and whatever he does now, everything is wrong in the eyes of the people and becomes mere hatred.

Never before has any Prime Minister received such a significant rejection in just a short period of less than a year to hold the post of Prime Minister.

The people’s hatred for Najib Razak until he was rejected is not as bad as it is now.

In this case, there is no need to detail one by one why the hatred and rejection of the people, not only increases rapidly, but grows bigger day by day.

Everyone already knows about it, even Muhyiddin himself must know about the reasons for his rejection and hatred of himself.

Looking at the current development, it seems impossible that hatred can turn into love, hatred will continue to increase hatred.

The people hate and reject Muhyiddin at this time only want him to resign or resign immediately.

The hatred that exists now is so widespread that even the party leaders who are with the government itself do not stop the criticizing and ballooning it.

People of various categories do not talk about how the rejection, everywhere and on the majority of social media walls that talk about politics, all show a clear and obvious sign that they do not support it.

Not only that, some studies or findings by certain bodies also show the same thing that Muhyiddin and the PN government have lost their popularity.

Faced with all this, although the power accumulated in his hands may be able to protect him and allow him to continue to defend, retreat and resign is the best option for Abah to do.

Making a promise to hold the GE as soon as Covid19 subsides is not the cure, moreover handing over fate to voters who are angry and his heart is burning may just invite disaster for Muhyiddin in the end.

Isn’t it if PN and Bersatu are not able to maintain power later, it is even more embarrassing?

Thus, in accordance with the majority has disappeared as some MPs have attracted support, accompanied by the rejection and hatred of the people who are growing day by day, resigning and resigning is not only the best option, but almost inevitable if Muhyiddin has a sense of responsibility and feelings of affection for the future of this country.

This country will be destroyed and can not be restored if Abah continues to stubbornly want to seize power for longer.

After that, leave it to the Agong to make the next decision, in accordance with Anwar Ibrahim himself has already sent a letter to Istana Negara regarding the majority he owns and the parties who allegedly support him.

Muhyiddin Yassin yang cuba menarik perhatian rakyat dengan mempopularkan panggilan Abah untuk dirinya sejak bergelar Perdana Menteri, adalah sosok paling dibenci dan tidak dikehendaki di Malaysia ketika ini.

Di mana saja ada ruang untuk rakyat bercakap atau meluahkan kata-kata, pasti kita akan dapat mendengar cemuhan, kata nista dan makian terhadapnya.

Jika sejak beberapa bulan sebelum ini ruang komen media sosial Abah sendiri penuh dengan serangan terhadap dirinya, ia kemudian merebak ke laman Facebook Istana Negara di mana luahan tidak puas hati memenuhi satu hantaran berkaitan Muhyiddin yang dimuatkan di situ.

Semua luahan rakyat melalui Facebook Istana Negara itu adalah petunjuk rasa tidak puas hati yang bolehndifahami bertujuan agar Agong dapat berbuat sesuatu mengakhiri kepimpinan Muhyiddin yang dianggap menyusahkan rakyat dan tidak diperlukan lagi.

Semalam pula, sementara lawatannya merentas negara ke Indonesia sudah sedia dipertikai banyak pihak kerana Muhyiddin dilihat tidak menunjukkan teladan yang baik sebagai pemimpin dalam tempoh PKP dan darurat dikuatkuasakan, hantaran Presiden Jokowi mengenai pertemuannya dengan Perdana Menteri itu di Facebook turut sama dipenuhi dengan serangan terhadapnya.

Makna kata, selain Jokowi sendiri, rakyat Indonesia yang mengikuti laman Facebook Presiden Indonesia itu juga tahu sekarang ini bahawa Muhyiddin begitu ditolak dan bukan pemimpin yang disenangi oleh rakyat Malaysia.

Tak malukah Muhyiddin dengan semua ini?

Rentetan itu, andai kata selepas ini Muhyiddin melawat mana-mana negara lain, jika ketua negara yang dilawatinya itu turut memuatkan hantaran mengenai lawatan tersebut, pastilah ia juga bakal dipenuhi komen-komen berbentuk serangan yang sama.

Pokoknya ke mana Muhyiddin pergi dan apa saja dilakukannya sekarang ini, semuanya adalah salah di mata rakyat dan menjadi kebencian belaka.

Tidak pernah mana-mana Perdana Menteri sebelum ini menerima penolakan yang begini ketara hanya dalam tempoh yang singkat iaitu tidak sampai setahun memegang jawatan Perdana Menteri.

Benci rakyat kepada Najib Razak sehingga beliau ditolak jatuh pun tidak seteruk seperti sekarang ini.

Dalam hal ini, tidak perlu didetailkan satu persatu lagi mengapa kebencian dan penolakan rakyat itu, bukan saja cepat meningkat, malah kian membesar hari demi hari.

Semua orang sudah maklum mengenainya, malah Muhyiddin sendiri pasti tahu tentang sebab-sebab penolakan dan kebencian terhadap dirinya itu.

Melihat perkembangan yang ada sekarang, ternampak tidak mungkin lagi benci boleh bertukar menjadi sayang, benci akan terus bertambah benci.

Benci dan rakyat menolak Muhyiddin ketika ini hanya mahukan beliau segera berundur atau meletakkan jawatan.

Kebencian yang ada kini sudah cukup merata sehingga pimpinan parti yang bersama kerajaan sendiri pun tidak henti-henti mengkritik dan membalunnya.

Rakyat pelbagai kategori jangan cerita lagilah bagaimana penolakannya, di merata-rata dan di majoriti dinding media sosial yang berbicara tentang politik, semuanya menunjukkan petanda terang lagi nyata tidak menyokongnya.

Tidak cukup dengan itu, beberapa kajian atau dapatan oleh badan tertentu juga memperlihatkan hal yang sama iaitu Muhyiddin dan kerajaan PN sudah hilang popularnya.

Mendepani semua ini, walaupun kuasa yang terkumpul dalam tangan mungkin mampu melindunginya untuk terus bertahan, berundur dan meletak jawatan adalah pilihan terbaik untuk Abah lakukan.

Melontar janji mengadakan PRU sebaik Covid19 reda bukanlah ubatnya, tambahan lagi menyerahkan nasib kepada pengundi yang sedang marah dan hatinya tengah membara boleh jadi hanya mengundang petaka buat Muhyiddin akhirnya.

Tidakkah jika PN dan Bersatu tidak mampu mengekalkan kuasa nanti, ia lebih memberi malu lagi?

Dengan itu, sesuai dengan majoritinya telah tiada berikutan beberapa Ahli Parlimen sudah menarik sokongan, disertai dengan penolakan dan kebencian rakyat yang makin membesar hari demi hari, berundur dan meletak jawatan bukan saja pilihan terbaik, bahkan hampir tidak dapat dielakkan jika Muhyiddin ada ada rasa tanggungjawab dan perasaan sayang kepada masa depan negara ini.

Negara ini akan hancur dan tak mampu dipulihkan lagi jika Abah terus berdegil ingin mendakap kuasa dengan lebih lama.

Selepas itu, serahkanlah kepada Agong membuat penentuan seterusnya, sesuai dengan Anwar Ibrahim sendiri sudah pun mengutus surat kepada Istana Negara berhubung majoriti yang dimilikinya berserta pihak yang didakwa menyokongnya.

