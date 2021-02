MUHYIDDIN SHAMES THE AGONG – ANGRY CITIZENS ATTACK COUP PM ON ROYAL FACEBOOK PAGE – THEY WANT THE KING TO REMOVE MUHYIDDIN BEFORE HE DESTROYS THE COUNTRY WITH HIS ‘TIDAK APA’ MANAGEMENT OF COVID-19 & THE ECONOMY

The action of virtual citizens to express dissatisfaction and attack the Prime Minister, Muhyiddin Yassin in the comment section of the Istana Negara Facebook page is in fact not a rude or impolite act against the Yang Dipertuan Agong.

Far from it, it is also not a form of rebellion against the Agong because not a single sweet word is expressed against him.

All these expressions, even in the form of attacks on Muhyiddin, it is clear to draw his attention to the behavior of Muhyiddin who is considered unworthy to sit in the Prime Minister’s seat.

Aside from too many reasons for his weakness and inability to be Prime Minister, it is exacerbated in terms of his legitimacy which is increasingly clear there is no longer a majority.

Previously, in Muhyiddin’s own Facebook comment space, no matter what post he shared, it was all full of words of rejection, dissatisfaction, anger and calls for him to resign.

If Muhyiddin is willing to spend time researching all these comments, he must repent and realize that Malaysians no longer like or support him.

Unfortunately, because Muhyiddin is known to have a big ego from long ago and this is acknowledged by many of those who have worked with him, then he may just ignore all the negative comments against him.

In this case, Muhyiddin should be aware, all the comments are clues or signals that are not good for him and can be used as a boundary to improve all his weaknesses or if he can no longer afford to change, it is better to withdraw well.

Did Muhyiddin forget, when he was the former UMNO Deputy President, he often reminded – change before he collapses?

Now, with the expression of dissatisfaction and the people’s attack on Muhyiddin has spread to the Istana Negara Facebook page, it shows that the situation is really bad.

It means that the people want the Agong and Istana Negara to do something about what they are saying and convey it to as many people as possible.

The people will continue to speak out and after this, whatever posts on the Istana Negara Facebook page that are related to Muhyiddin, will definitely not escape the comments of dissatisfaction, anger, rejection and want him replaced immediately.

The existence and development of the people’s dissatisfaction on the Istana Negara Facebook page also, either directly or indirectly, shows that Muhyiddin’s presence as Prime Minister has humiliated and embarrassed the Agong himself.

This situation has never happened before, in fact it is not possible if Muhyiddin is ready to resign earlier or earlier than that he is also open-minded to allow a no-confidence motion to be tabled against him in Parliament.

This is not, it has not already caused the suffering and hatred of the people, consciously or unconsciously, Muhyiddin also put the Agong in a situation that also bears the burden of the problems he brought.

Doesn’t this really embarrass the Agong actually?

So, as the head and umbrella of the country that the people love, there is nothing wrong with the Agong examining all the comments, while understanding the voice of the people who are suffering and suffering, then requested so that he himself can do something to solve it.

The people’s hope is now only for the Agong because for the people, Muhyiddin is no longer accepted as the Prime Minister, in fact there is no dependence that the people will expect from him.

THE STORY ABOVE IS A GOOGLE TRANSLATE OF THE STORY BELOW:

Tindakan warga maya menyuarakan rasa tidak puas dan menyerang Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin di ruangan komen laman Facebook Istana Negara pada hakikatnya bukanlah suatu tindakan biadap atau tidak sopan terhadap Yang Dipertuan Agong.

Jauh sekali ia juga bukanlah suatu bentuk penderhakaan kepada Agong kerana tiada pun kata-kata tidak manis diungkapkan terhadap baginda.

Semua luahan itu, walaupun dalam bentuk serangan kepada Muhyiddin, ia adalah jelas untuk menarik perhatian baginda terhadap tingkah laku Muhyiddin yang dianggap tidak layak lagi duduk di kerusi Perdana Menteri.

Selain terlalu banyak sebab tentang kelemahan dan tidak mampunya beliau menjadi Perdana Menteri, ia diburukkan lagi dari segi keabsahannya yang semakin terang tiada lagi majoriti.

Sebelum ini, dalam ruang komen Facebook Muhyiddin sendiri, tidak kira apa juga hantaran yang dikongsinya, semuanya penuh dengan kata-kata penolakan, tidak puas hati, marah dan gesaan agar beliau meletakkan jawatan.

Jika Muhyiddin sedia meluangkan masa meneliti segala komen-komen tersebut, pastilah bellau insaf dan sedar diri bahawa rakyat Malaysia tidak lagi suka atau menyokongnya.

Malangnya, oleh sebab Muhyiddin ini diketahui mempunyai ego besar sejak dulu lagi dan ini diakui oleh ramai mereka yang pernah bekerja dengannya, maka beliau mungkin memandang sepi saja segala komen-komen negatif terhadapnya itu.

Dalam hal ini, seharusnya Muhyiddin sedar, semua komen itu adalah petunjuk atau isyarat yang tidak baik buat dirinya serta boleh dijadikan sebagai sempadan untuk memperbaiki segala kelemahannya atau jika tidak mampu lagi untuk berubah, sebaiknya berundurlah dengan baik.

Apakah Muhyiddin lupa, ketika menjadi Timbalan Presiden UMNO dulu, beliau sering mengingatkan – berubahlah sebelum rebah?

Kini, dengan luahan tidak puas hari dan serangan rakyat terhadap Muhyiddin sudah merebak hingga ke laman Facebook Istana Negara, ia menunjukkan keadaan sudah benar-benar parah.

Ia bermakna rakyat mahu Agong dan Istana Negara berbuat sesuatu terhadap apa yang mereka luah dan sampaikan itu dengan sesegara yang boleh.

Rakyat akan terus bersuara dan selepas ini apa saja hantaran di laman Facebook Istana Negara yang ada kaitan dengan Muhyiddin, pasti tidak terlepas daripada komen-komen tidak puas hati, marah, menolak serta inginkan beliau diganti segera.

Wujud dan berkembangnya luahan tidak puas hati rakyat di laman Facebook Istana Negara itu juga, baik secara langsung atau tidak langsung, menunjukkan keberadaan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri telah mengaib dan memalukan Agong sendiri.

Keadaan ini tidak pernah berlaku sebelum ini, malah tidak mungkin berlaku jika Muhyiddin lebih awal sedia meletakkan jawatan atau lebih awal daripada itu turut berlapang dada membenarkan usul undi tidak percaya dibentangkan terhadapnya di Parlimen.

Ini tidak, sudahlah tak sudah-sudah mendatangkan kesusahan dan kebencian rakyat, sedar tak sedar, Muhyiddin turut meletakkan Agong dalam keadaan turut sama menanggung beban kepada masalah yang dibawanya.

Tidakkah ini benar-benar memalukan Agong sebenarnya?

Maka, sebagai ketua dan payung negara yang disayangi rakyat, tiada salahnya untuk Agong meneliti segala komen-komen tersebut, sambil memahami suara rakyat yang sedang derita serta merana, seterusnya dipohon agar dapatlah baginda sendiri berbuat sesuatu untuk menyelesaikannya.

Harapan rakyat kini hanya kepada Agong saja kerana bagi rakyat, Muhyiddin tidak diterima lagi sebagai Perdana Menteri, malah tiada apa-apa pergantungan yang rakyat akan harapkan daripadanya.

-https://shahbudindotcom.net/