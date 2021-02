WHOEVER WANTS PROJECTS, CONTRACTS – FROM NOW ON, NO NEED TO SEE ZAHID – HE ALREADY SAID HE HAS NO POWER!

Tetapi begitu ramai sekali pemimpin UMNO jadi Menteri Kabinet. Hishamuddin Hussein Onn, Ismail Sabri, that Minister of Health, Annuar Musa, Noraini, Khairy Jamaluddin, Halimah Mohd Sadique, Reezal Merican semua pegang jawatan Kabinet. At least LAPAN Menteri Umno. Belum kira Timbalan Menteri.

And then tambah lagi begitu ramai Ahli Parlimen Umno, Menteri Besar UMNO, ADUN Umno – tentu sekali that is power.

So bila Zahid kata dia tak ada power maksudnya all these Menteri Kabinet Umno, Ahli Parlimen, Menteri Besar dan ADUN Umno apakah mereka semua sudah tidak peduli kepada presiden Zahid Hamidi. Zahid terpaksa mengaku ‘I have no power’.

Tetapi itulah keadaan sebenarnya. Apabila Zahid buat kenyataan sebagai presiden Umno, hanya Ahmad Maslan IQ 3.85 yang sokong. Pemimpin Umno yang lain pula semua kata ‘Kami akan menunggu keputusan mesyuarat Majlis Tertinggi”.

Hari itu Zahid kata Umno nak pullout daripada Perikatan Nasional. Habis macam mana? Ini sudah dekat Raya Cina dah. Masih belum ‘pullout’ pun?

Ahli parti pun tidak peduli langsung apa yang presiden parti cakap.

So what is the point of having Zahid as presiden?

Umno is really tiga suku.

