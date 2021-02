BOMBSHELL – NOW HANGING BY A THREAD, WHO ARE THOSE WHO STILL SUPPORT MUHYIDDIN? OTHER THAN HIS PRIVILEGED ‘GRAVY TRAIN’ – ‘ONLY THE MALAYSIANS WHO LIKE TO LIVE MISERABLY, HAVE NO JOB, NO BUSINESS & NO MONEY IN THEIR POCKETS, THESE ARE THE ONES WHO CONTINUE PRAISE & FORGIVE MUHYIDDIN UNTIL THE END OF HIS LIFE’ 

Two or three days ago there were three findings from different studies that clearly give the impression that PN is no longer a trusted government, increasingly eroding the support of the people and not leading the country towards progress.

Emir Research whose leader, Dr. Rais Hussin, who is a former Bersatu leader, in his latest study found that the majority of the people of this country live in a state of uncertainty with the country’s economic viability and the government’s ability to lead the country in the right direction.

In a study conducted in December 2020 on 1,976 respondents, more than 60 percent said they were unsure and did not agree that Malaysia was on the right track in sustaining economic direction as well as PN’s ability to govern the country.

Through an independent survey by the news portal The Malaysian Insight, it was found that the majority of the people are not satisfied with the current PN government.

Of the 5000 who participated in the poll, 93.9 per cent of respondents said they were dissatisfied with PN on various arguments, including the fall of Malaysia in the World Corruption Perception Index, the overcrowded Cabinet line, the decision to make emergency orders and the dual status in Covid19 SOP enforcement.

Meanwhile, Fitch Solutions, a subsidiary of the research firm Fitch Group, expects the Malaysian economic outlook to continue to worsen this year.

The firm expects Malaysia’s Gross Domestic Product (GDP) growth this year to decline from 11.5 per cent to 10 per cent by mentioning “silenced private consumption”.

“Employment and wages tend to be under strong pressure again, this time with a lower scope of fiscal support, as government finances are already tense and close to the debt limit of 60 per cent of GDP,” the research firm said.

The report added that declining GDP growth would have a negative impact on the amount of funds available to strengthen Malaysia’s healthcare system.

Based on the three findings from these different studies, the easiest to understand conclusion is that PN and Muhyiddin Yassin proved unable to continue to lead the country.

The distrust of the people not only began with betrayal in the formation of PN, but also in many other failures, especially dealing with Covid19.

At the same time, in addition to the emergency implementation and suspension of the Parliament proposed by Muhyiddin is seen solely to prevent himself from being overthrown, the most significant impact faced by the people as a result of the dictatorial approach is the economic impact on their lives.

The stubbornness to step down and show a greedy attitude of power even though it has become a direct and indirect minority has caused investors inside and outside to stay away.

The inability of PN with a large number of cabinets, apart from Muhyiddin’s weakness in managing and producing thoughtful and extraordinary ideas to address economic issues, ultimately the people are the victims.

Why are the people not confident in the economic viability and ability of the government to manage the country?

Why are 93.9 percent of respondents in a study dissatisfied with PN as a government?

Why would a reputable research body like Fitch Solutions expect the economic outlook to worsen?

All the above questions are due to only one reason, namely Muhyiddin.

Muhyiddin for the past 11 months has proven to have failed miserably as Prime Minister where only in a short period of time has caused his leadership to be increasingly rejected, distrusted and no longer accepted by the people.

For that, without compromise, rejecting or removing Muhyiddin is the only answer if you want the birth of a government that is accepted and trusted by the people.

Unless these Malaysians really like to live miserably, have no job, no business and no money in their pockets to continue living, continue to support, praise and forgive Muhyiddin until the end of his life.

Dua tiga hari yang lalu telah muncul tiga dapatan daripada kajian berbeza yang secara jelas memberi gambaran bahawa PN bukan lagi sebuah kerajaan yang diyakini, semakin terhakis sokongan rakyat dan tidak membawa negara menuju kemajuan.

Emir Research yang mana penerajunya, Dr. Rais Hussin yang merupakan bekas pemimpin Bersatu, dalam kajian terbarunya mendapati, majoriti rakyat negara ini hidup dalam keadaan tidak yakin dengan daya maju ekonomi negara dan kemampuan kerajaan memimpin negara ke arah yang betul.

Dalam kajian yang dilakukan pada Disember 2020 terhadap 1,976 responden, lebih daripada 60 peratus menyatakan mereka tidak pasti dan tidak setuju Malaysia berada di landasan yang betul dalam kemampanan hala tuju ekonomi serta kemampuan PN mentadbir negara ini.

Melalui tinjauan bebas oleh portal berita The Malaysian Insight pula, didapati majoriti rakyat tidak berpuas hati dengan kerajaan PN sekarang.

Dalam 5000 yang menyertai undian, 93.9 peratus responden berkata, mereka tidak berpuas hati dengan PN atas pelbagai hujah, termasuk jatuhnya Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah Dunia, barisan Kabinet yang terlampau ramai, keputusan mengadakan perintah darurat dan karenah dwistandard dalam penguatkuasaan SOP Covid19.

Sementara itu, Fitch Solutions yang merupakan cabang firma penyelidikan Fitch Group, menjangkakan prospek ekonomi Malaysia akan terus bertambah buruk pada tahun ini.

Firma itu menjangkakan pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Malaysia bagi tahun ini akan menurun dari 11.5 peratus kepada 10 peratus dengan menyebut mengenai “penggunaan swasta yang disenyapkan”.

“Pekerjaan dan gaji cenderung sekali lagi berada di bawah tekanan yang kuat, kali ini dengan ruang lingkup sokongan fiskal yang lebih rendah, memandangkan kewangan kerajaan sudah tegang dan hampir dengan had hutang yang meningkat sebanyak 60 peratus dari KDNK,” kata firma penyelidikan itu lagi.

Laporan itu menambah, penurunan pertumbuhan KDNK akan memberi kesan negatif terhadap jumlah dana yang ada yang diperlukan untuk memperkuat sistem penjagaan kesihatan Malaysia.

Berdasarkan tiga dapatan daripada kajian berbeza ini, kesimpulan yang paling mudah difahami ialah PN dan Muhyiddin Yassin terbukti tiada kemampuan untuk terus menerajui negara ini.

Ketidakyakinan rakyat bukan saja bermula dengan pengkhianatan dalam pembentukan PN, malah dalam banyak kegagalan lain, khususnya menangani Covid19.

Bersekali dengan itu, di samping perlaksanaan darurat dan menggantung Parlimen yang dicadangkan Muhyiddin dilihat semata-mata untuk mengelakkan dirinya dijatuhkan, kesan paling ketara dihadapi rakyat akibat daripada pendekatan ala diktator itu ialah kesan ekonomi kepada kehidupan mereka.

Kedegilan untuk berundur dan menampakkan sikap kemaruk kuasa walau sudah menjadi minoriti secara langsung dan tidak langsung telah menyebabkan pelabur dalam dan luar semakin menjauhkan diri

Ketidakmampuan PN dengan jumlah kabinet yang besar, selain kelemahan Muhyiddin dalam mengurus dan melahirkan idea-idea bernas serta luar biasa untuk menangani isu ekonomi, akhirnya rakyatlah yang menjadi mangsanya.

Kenapa rakyat tidak yakin dengan daya maju ekonomi dan kemampuan kerajaan mengurus negara?

Kenapa 93.9 peratus respondon dalam satu kajian tidak berpuas hati dengan PN sebagai kerajaan?

Kenapa sebuah badan penyelidikan berwibawa seperti Fitch Solutions menjangkakan prospek ekonomi akan bertambah buruk lagi?

Semua persoalan diatas tidak lain berpunca hanya daripada satu sebab saja iaitu Muhyiddin.

Muhyiddin seoanjang 11 bulan lepas terbukti telah gagal teruk sebagai Perdana Menteri di mana hanya dalam tempoh yang singkat saja telah menyebabkan kepimpinannya semakin ditolak, tidak diyakini dan tidak diterima lagi oleh rakyat.

Untuk itu, tanpa kompromi, menolak atau membuang Muhyiddin saja satu-satunya jawapan jika ingin lahirnya sebuah kerajaan yang kembali diterima dan diyakini rakyat jelata.

Kecualilah jika rakyat Malaysia ini memang suka hidup sengsara, tiada pekerjaan, tiada perniagaan dan tiada wang dalam poket untuk meneruskan kehidupan, teruskanlah menyokong, memuji dan mengampu Muhyiddin sehingga ke hujung nyawanya. (Shahbudindotcom 02/02/2021)

