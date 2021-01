UMNO’S ‘TOMBSTONE’ STARTS TO APPEAR – HAVING SEIZED THE UPPERHAND WITH ‘EMERGENCY MOVE’, MUHYIDDIN & CARTEL WASTE NO TIME SLASHING & BURNING THEIR WAY IN

The sudden pressure that emerged for Zahid Hamidi to resign from his post clearly showed that Muhyiddin Yassin and the cartel around him had begun to respond to the UMNO President.

It is none other than UMNO has decided through a motion at the divisional level to sever ties with Bersatu in the next GE15.

Although the UMNO MT has decided to agree with the resolution of the motion, it was however agreed to be finalized in the UMNO General Assembly or PAU on 31 January.

While waiting for the PAU to be held, two UMNO MPs, Ahmad Jazlan Yaakob and Nazri Aziz announced their withdrawal of support for Muhyiddin, apart from that, Tengku Razaleigh Hamzah refused to recognize the United President as the legitimate Prime Minister.

Simply put, if there is no UMNO ruling to sever ties with Bersatu, there will be no resignation demand against Zahid Hamidi.

Similarly, if UMNO agrees to stay with Bersatu, accompanied by open arms to give the Hamzah Zainuddin Gang to continue contesting in all their jump seats, of course there will also be no pressure to step down against Zahid Hamidi.

More than that, if UMNO agrees to support Muhyiddin to remain as Prime Minister, there is no reason for an emergency to be enforced until August 1.

Citing a statement from the former BN secretary-general who was sacked for being a Bersatu pro, Annuar Musa yesterday, he said, the unstable political situation was one of the reasons the government proposed a nationwide emergency to the Yang Dipertuan Agong.

The unstable political situation, he added, coincided with the growing contagion of Covid19.

Thus, the denial that this emergency is not directly political in nature has been refuted by Annuar Musa.

What is the unstable political situation?

There is no doubt that this is due to UMNO’s decision to refuse to cooperate, does not want to share seats with Bersatu and is no longer ready to retain Muhyiddin, followed by some UMNO MPs who have drawn support ahead of the final decision in the PAU on January 31 where the biggest risk is Pagoh was the Prime Minister.

Therefore, the sudden urge for Zahid Hamidi to step down is very easy to understand is a form of counter-attack on the Member of Parliament for Bagan Datuk.

It is unfortunate in this regard, when UMNO is committed to regaining its lost power ahead of the next GE, there are also a handful of Youth wing leaders whose divisions seem to be willing to be manipulated to betray their own party and fight for the interests of other parties.

It should be noted that Zahid Hamidi won comfortably in the 2018 UMNO election and if there are other leaders, either losing or running away from the previous struggle, but suddenly want to control the UMNO leadership after being in government again, they should wait for the party election. scheduled to be held later this year.

Why should he be urged to step down?

Are you afraid to compete and compete with Zahid Hamidi?

If the court case he is facing is used as an excuse, isn’t Zahid Hamidi not yet convicted and thus he should not be considered guilty until he has to resign?

If it is true that those who urged Zahid Hamidi to step down because they thought the court case he was facing affected UMNO’s name, why did they not say anything when Bung Mokhtar Radin who was also facing a court trial, contested in the Sabah PRN and was later appointed Deputy Chief Minister long before this?

What is the difference between Bung Mokhtar and Zahid Hamidi?

One thing that UMNO Youth wing leaders are passionate about urging Zahid Hamidi to step down where it is similar to the tendency of some old leaders in the party who are blatantly pro Bersatu, their tendency means they are actually willing and agree UMNO swallowed and turned off by United.

Giving way to Muhyiddin to stay in power again, assisted by UMNO later taken over by pro-Bersatu leaders, the party’s desire to return to power will only be a dream.

Unfortunately, it is not impossible after that, UMNO is just a tombstone as a memento of the struggle.

THE ABOVE IS A GOOGLE TRANSLATE OF THE STORY BELOW:

DESAKAN ZAHID HAMIDI BERUNDUR ADALAH TINDAK BALAS KARTEL MUHYIDDIN UNTUK BERSATU LEBIH MUDAH MENELAN UMNO

Desakan secara tiba-tiba yang muncul agar Zahid Hamidi berundur daripada jawatannya dengan jelas menunjukkan Muhyiddin Yassin dan kartel di sekelilingnya sudah mula bertindak balas terhadap Presiden UMNO itu.

Ia tidak lain adalah disebabkan UMNO telah membuat keputusan melalui usul di peringkat bahagian-bahagian untuk memutuskan hubungan dengan Bersatu dalam PRU15 akan datang.

Walaupun MT UMNO telah mengambil kata putus bersetuju dengan ketetapan usul tersebut, ia bagaimanapun dipersetujui untuk dimuktamadkan dalam Perhimpunan Agung UMNO atau PAU pada 31 Januari depan.

Sementara menunggu PAU diadakan, dua Ahli Parlimen UMNO, Ahmad Jazlan Yaakob dan Nazri Aziz mengumumkan penarikan sokongan mereka terhadap Muhyiddin, selain sebelum itu, Tengku Razaleigh Hamzah enggan mengiktiraf Presiden Bersatu itu sebagai Perdana Menteri yang sah.

Secara mudahnya, jika tiada ketetapan UMNO memutuskan hubungan dengan Bersatu, pasti tiadalah desakan berundur dilakukan terhadap Zahid Hamidi itu.

Begitu juga, kiranya UMNO bersetuju kekal bersama Bersatu, disertai dengan lapang dada memberikan Geng Hamzah Zainuddin terus bertanding di semua kerusi lompat mereka, sudah tentu tiada juga akan muncul desakan berundur terhadap Zahid Hamidi.

Lebih daripada itu, kiranya UMNO setuju menyokong lagi Muhyiddin kekal sebagai Perdana Menteri, tiadalah sebab darurat dicadang untuk dikuatkuasakan sehingga 1 Ogos depan.

Memetik kenyataan bekas Setiausaha Agung BN yang dipecat kerana pro Bersatu, Annuar Musa semalam, beliau berkata, keadaan politik yang tidak stabil adalah antara punca kerajaan mencadangkan darurat di seluruh negara kepada Yang Dipertuan Agong.

Keadaan politik yang tidak stabil itu pula, tambahnya, bertembung dengan penularan Covid19 yang semakin meningkat.

Dengan itu, penafian bahawa darurat ini bukan bersifat politik secara langsung telah disangkal oleh Annuar Musa.

Apakah keadaan politik yang tidak stabil itu?

Tidak diragui ia adalah berikutan keputusan UMNO enggan bekerjasama, tidak mahu berkongsi kerusi dengan Bersatu dan tidak sedia lagi mengekalkan Muhyiddin, disusuli beberapa Ahli Parlimen UMNO telah menarik sokongan menjelang kata muktamad diputuskan dalam PAU 31 Januari ini yang mana risiko paling besar daripadanya ialah jatuhnya Ahli Parlimen Pagoh itu sebagai Perdana Menteri.

Makanya, munculnya desakan secara tiba-tiba agar Zahid Hamidi berundur sangat mudah difahami adalah suatu bentuk serangan balas terhadap Ahli Parlimen Bagan Datuk itu.

Sangat malang dalam hal ini, di ketika UMNO beriltizam mahu kembali merebut kuasanya yang hilang menjelang PRU akan datang, ada pula segelintir pemimpin sayap Pemuda bahagian-bahagian yang seolah-olah sanggup diperalatkan untuk mengkhianati parti sendiri dan berjuang untuk kepentingan parti lain.

Harus disedari bahawa Zahid Hamidi menang selesa bertanding dalam pemilihan UMNO 2018 lalu dan jika ada pemimpin lain, baik yang kalah atau yang lari daripada perjuangan sebelum ini, tetapi tiba-tiba ingin menguasai kepimpinan UMNO setelah berada dalam kerajaan semula, mereka sepatutnya menunggu pemilihan parti yang dijadual diadakan hujung tahun ini.

Kenapa perlu didesak beliau berundur?

Takutkah untuk bertanding dan bersaing dengan Zahid Hamidi?

Kalau kes mahkamah yang sedang dihadapinya dijadikan alasan, bukankah Zahid Hamidi belum lagi dijatuhi bersalah dan dengan itu beliau tidak harus dianggap telah bersalah sehingga perlu melepaskan jawatannya?

Kalau pun benar mereka yang mendesak Zahid Hamidi berundur itu kerana beranggapan kes mahkamah yang sedang dihadapinya menjejaskan nama UMNO, kenapa mereka tidak berkata apa-apa ketika Bung Mokhtar Radin yang juga sedang berdepan perbicaraan mahkamah, bertanding dalam PRN Sabah dan seterusnya dilantik Timbalan Ketua Menteri tidak lama sebelum ini?

Apa bezanya Bung Mokhtar dengan Zahid Hamidi?

Satu perkara yang harus disedari oleh pemimpin sayap Pemuda UMNO yang ghairah mahu mendesak Zahid Hamidi berundur di mana ia adalah sama dengan kecenderungan sesetengah pemimpin tua dalam parti itu yang terang-terang pro Bersatu, kecenderungan mereka itu bermakna mereka sebenarnya rela dan setuju UMNO ditelan serta dimatikan oleh Bersatu.

Memberi laluan kepada Muhyiddin untuk terus berkuasa lagi, dibantu pula dengan UMNO kemudiannya diambil alih oleh pemimpin yang pro Bersatu, hasrat parti itu untuk kembali berkuasa akan hanya jadi angan-angan saja.

Lebih malang, tidak mustahil selepas itu, UMNO pun hanya tinggal batu nesan sebagai kenang-kenangan perjuangan.

