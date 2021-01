EMERGENCY RULE OR NOT – MUHYIDDIN IS STILL A SITTING DUCK! ENJOY YOUR PM-SHIP WHILE YOU CAN – REMEMBER PERAK CRISIS – AND HOW UMNO SUDDENLY POUNCED FROM BEHIND?

While we pay tribute to the Yang Dipertuan Agong for the emergency order that he allowed to be implemented since yesterday, it should also be understood that it was enforced after receiving advice from Muhyiddin Yassin as Prime Minister.

It was mentioned that the emergency advice was given to deal with Covid19, but with the two main implementations related to the emergency namely the suspension of Parliament and no GE can be held until the duration of enforcement, the reason itself seems confusing.

School children are certainly confused and teachers certainly do not have the right answer to the question – what should Parliament do to be suspended to deal with Covid19?

It further gives the general interpretation that this emergency is purely political in nature, aimed at preventing the legitimacy of the Prime Minister to be determined in the House of Representatives and to avoid the GE being held in the near future.

Indirectly, this emergency also seems to deny the appointment of a new Prime Minister following until now, three UMNO MPs have openly attracted support, thus showing that Muhyiddin no longer has the support of the majority.

For that, what should UMNO do now following the implementation of PKP and the emergency seems to have curbed any action to bring down Muhyiddin, when that is the real desire of UMNO?

Also, can a new Prime Minister be appointed during this emergency period?

Scanning what happened before where Muhyiddin himself was appointed Prime Minister not through Parliament, but only through a movement while eating at the Sheraton Hotel, this shows the same repetition can be done.

In Kedah, Mukhriz Mahathir was also dropped outside the DUN and the appointment of Sanusi Mohd Noor as his successor was not done through the State DUN.

To appoint a new Prime Minister or head of state government, it does not require Parliament and DUN, but the consent of the Palace based on the practice of the Constitutional Monarch.

In this case, UMNO already has a resolution and agreed by the MT to sever ties with Bersatu, the matter no longer needs to be brought to the UMNO General Assembly to be finalized.

With the emergency enforcement that did not allow the UMNO General Assembly on January 31 to be held, then there are three UMNO MPs – Tengku Razaleigh Hamzah, Ahmad Jazlan Yaakob and Nazri Aziz who so far announced that they no longer support Muhyiddin, it is still not strong enough to reject the Prime Minister The Minister, although mathematically he has no support and must resign.

There should be at least three or four more MPs needed to make an announcement to attract support for the Prime Minister if UMNO really wants to bring down Muhyiddin.

After that, a special meeting of MT UMNO should be held to confirm the withdrawal of the support, accompanied by a resolution that all its Members of Parliament who hold positions in the government resign immediately.

MPs who refuse to comply with MT’s instructions, mean that they violate party directives and are automatically dropped from UMNO membership.

In this way, only then can the Yang Dipertuan Agong be convinced that Muhyiddin really has no more support and Istana Negera is justified in appointing a new Prime Minister to replace him.

As Muhyiddin himself was not only not appointed through Parliament, but also did not dare to validate his position through a vote of confidence or a vote of no confidence in the Dewan Rakyat, then there is no ban for the new Prime Minister from being appointed through Parliament.

What is important is that Muhyiddin needs to show the world clearly that he no longer has the support of the majority and with it may prompt the Agong to choose the path of wisdom to unravel the confusion.

The emergency only suspended Parliament and did not allow the GE to be held, but that did not mean that the appointment of the PM at Istana Negara was included in the ban, what more after it became known that Muhyiddin’s world had lost support.

UMNO, in this case does not need to move any further from the intentions and resolutions that have been agreed, finalized and supported by its grassroots members through the motion to reject Bersatu which is approved in parts of the whole country.

Since rejecting Bersatu and toppling Muhyiddin does not allow the GE to be held, supporting the new Prime Minister is the only option available.

After all, if UMNO wants to survive, the right choice is to act immediately and not just sit behind the emergency that is in force until August 1.

This is a struggle of life and death because in a special emergency message by Muhyiddin, his words that “the court will run as usual during the emergency period and I do not interfere in the affairs and decisions of the court”, should not be difficult to understand by UMNO.

Although Muhyiddin said he would not interfere in business and the court decision, but by quoting the sentence in his message that has nothing to do with emergency or Covid19, he not only tried to warn, especially to Zahid Hamidi and Najib Razak, but also showed a tendency, desire and intention to interfere in court affairs.

If not, what is the purpose of Muhyiddin calling it?

