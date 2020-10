THE 3 OPTIONS FACING MUHYIDDIN – ONLY ONE CAN SAVE HIM & HIS FAMILY FROM A LEGACY OF SHAME & DISGRACE – BUT HE WON’T CHOOSE IT!

In the face of increasing pressure on him now, it is almost impossible for Muhyiddin Yassin to be able to last longer in his position as Prime Minister.

Stubborn to continue clinging to power, while the majority he possesses is clearly disappearing, will only cause the people uncertainty, confusion and hatred towards him.

For that, at least for now, there are three options for Muhyiddin.

First, realizing that the majority is no more, even UMNO which previously agreed to support the PN government has begun to want to overthrow it, he can choose to step down and resign immediately.

He must be open and open-minded and willing to hand over power to other parties who have already presented the majority owned to the Agong.

Secondly, wait until the Agong calls to meet the party leaders who have previously submitted letters of support to Anwar Ibrahim to form a new government.

After that, Muhyiddin must agree to resign without hesitation after it is proven that the support of the majority is no longer in his favor.

Although he has the option of dissolving Parliament for the GE to be held again, but it is not reasonable to be an option as the Covid19 epidemic is still crazy at the moment.

Third, waiting for the Parliament Session to begin on November 2 where it is the last space for Muhyiddin to defend himself.

In the context of the next Parliamentary Session, although the Speaker can still fight to reject the motion of no-confidence against Muhyiddin, but as many have already sent notices related to the motion, this means the pressure on the Speaker is getting higher.

At the same time, this can make Parliament chaotic and create a bad perception in the eyes of the people if the motion is still not considered by the Speaker.

In the meantime, if the no-confidence motion is successfully set aside, the government will have to face the 2021 Budget vote which will be tabled on November 6.

Like it or not, after the budget is tabled, it needs to be debated and approved through voting.

If the budget is rejected, it means the same as the government has collapsed because without the financial allocation approved by Parliament it means the government cannot function to pay salaries and so on.

Budget voting is something that must be done and the Speaker has no room at all to fight or deny that it should be abolished.

In the situation where Muhyiddin’s majority is only two and so far more than three UMNO MPs are known to have openly rejected him, meaning the possibility of the 2021 Budget not being approved is very big.

If those who rejected Muhyiddin chose not to be present during the voting or to be neutral, it would be enough to make him rejected and the government would fall by itself.

This means that the November Parliamentary Session is a matter of life and death for Muhyiddin’s future where apart from Anwar and the opposition bloc wanting to bring him down, those in the PN who are dissatisfied with him will definitely not miss the opportunity.

Then, what is the best option for Muhyiddin?

The second and third options, although not wrong if made a choice, but at the same time it will cause the temperature of the people’s hatred towards Muhyiddin will continue to rise.

The people will see Muhyiddin as a stubborn leader, refusing to accept the facts and making life difficult for the people.

Even now, in almost every voice of hatred and call for him to step down can be heard clearly and clearly.

Only choosing the first option can make the people who are now confused and depressed in life will feel relieved, while after that, at least Muhyiddin will still be remembered as a former Prime Minister who did not gamble on the fate of the people to defend the interests of his fragile post.

Even more unfortunate, if it is dropped through the rejection of the budget in Parliament, Muhyiddin and his family will certainly be overwhelmed with shame because the black history will remain recorded until the Day of Judgment.

Dalam suasana tekanan makin meningkat terhadapnya sekarang ini, hampir mustahil untuk Muhyiddin Yassin mampu bertahan lebih lama di kedudukannya sebagai Perdana Menteri.

Berdegil untuk terus berpaut pada kuasa, sementara majoriti yang dimilikinya jelas makin menghilang, hanya akan menyebabkan ketidaktentuan, kecelaruan dan kebencian rakyat terhadapnya.

Untuk itu, setidak-tidaknya buat waktu ini, ada tiga pilihan untuk Muhyiddin.

Pertama, menginsafi majoritinya sudah tiada lagi, malah UMNO yang sebelum ini setuju mendokong kerajaan PN pun sudah mula mahu menjatuhkannya, beliau boleh memilih untuk berundur dan meletakkan jawatan dengan segera.

Beliau harus bersikap terbuka dan berlapang dada dengan sedia menyerahkan kuasa kepada pihak lain yang sudah pun mempersembahkan majoriti dimiliki kepada Agong.

Kedua, menunggu sehingga Agong memanggil mengadap ketua-ketua parti yang sebelum ini sudah pun menyerahkan surat sokongan kepada Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan baru.

Selepas itu, Muhyiddin harus akur untuk meletakkan jawatan tanpa keraguan setelah terbukti sokongan majoriti tidak lagi berpihak kepadanya.

Meskipun beliau ada pilihan membubarkan Parlimen agar PRU semula diadakan, tetapi ia tidak munasabah dijadikan pilihan memandangkan wabak Covid19 masih lagi menggila ketika ini.

Ketiga, menunggu Sidang Parlimen bermula 2 November depan di mana ia merupakan ruang terakhir untuk Muhyiddin dapat mempertahankan dirinya.

Dalam konteks Sidang Parlimen akan datang, walaupun Speaker masih boleh bersilat untuk menolak usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin, tetapi memandangkan sudah ramai yang menghantar notis berkaitan usul tersebut, ini bererti tekanan kepada Speaker menjadi semakin tinggi.

Sekaligus ini boleh membuatkan Parlimen jadi huru-hara dan menimbulkan persepsi tidak baik di mata rakyat jika usul itu masih tidak dipertimbangkan oleh Speaker.

Dalam pada itu, jika usul tidak percaya berjaya diketepikan, kerajaan terpaksa berdepan pula dengan pengundian Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan pada 6 November nanti.

Mahu tidak mahu, selepas belanjawan dibentangkan, ia perlu dibahas dan diluluskan melalui pengundian.

Jika belanjawan ditolak, ia sama makna seperti kerajaan sudah tumbang kerana tanpa peruntukan kewangan diluluskan Parlimen bererti kerajaan tidak dapat berfungsi untuk membayar gaji dan sebagainya.

Pengundian belanjawan adalah sesuatu yang wajib dilakulan dan Speaker tiada ruang sama sekali untuk bersilat atau menidakkan supaya ia ditiadakan.

Dalam keadaan majoriti Muhyiddin hanya ada dua dan setakat ini pula lebih daripada tiga Ahli Parlimen UMNO diketahui sudah secara terbuka menolak beliau, bermakna kemungkinan Belanjawan 2021 tidak diluluskan adalah amat besar sekali.

Jika mereka yang menolak Muhyiddin itu memilih tidak hadir ketika pengundian atau bersikap berkecuali saja pun sudah memadai untuk membuatkan ia ditolak dan kerajaan tumbang dengan sendirinya.

Ertinya, Sidang Parlimen November ini adalah penentuan hidup dan mati bagi masa depan Muhyiddin di mana selain Anwar dan blok pembangkang mahu menjatuhkannya, mereka yang dalam PN yang tidak puas hati terhadapnya pasti tidak akan melepaskan peluang tersebut.

Lalu, apa pilihan terbaik untuk Muhyiddin?

Pilihan kedua dan ketiga, walaupun tidak salah jika dijadikan pilihan, tetapi dalam waktu yang sama ia akan menyebabkan suhu kebencian rakyat terhadap Muhyiddin akan terus meningkat.

Rakyat akan melihat Muhyiddin sebagai pemimpin yang degil, enggan menerima hakikat dan menyusahkan rakyat.

Sekarang ini pun, hampir di mana-mana suara kebencian dan seruan agar beliau berundur sudah boleh didengari dengan jelas dan nyata.

Hanya memilih pilihan pertama dapat membuatkan rakyat yang kini celaru dan tertekan dalam kehidupan akan berasa lega, sambil selepas itu, sekurang-kurangnya Muhyiddin akan tetap dikenang sebagai bekas Perdana Menteri yang tidak memperjudikan nasib rakyat untuk mempertahankan kepentingan jawatannya yang sudah rapuh.

Lebih malang lagi, andai sampai dijatuhkan melalui penolakan terhadap belanjawan di Parlimen, Muhyiddin dan keluarganya tentu saja akan ditimpa malu besar kerana sejarah hitam itu akan kekal tercatat sehingga hari kiamat.

