MUHYIDDIN SHOULD BE ASHAMED – EVEN HIS BED PARTNER KNOWS HE HAS NO MORE SUPPORT: EVEN IF AGONG HELPS HIM NOW – WHO WILL HELP HIM COME BUDGET DAY?

So far, at least three UMNO leaders have been identified as no longer supporting Muhyiddin Yassin as Prime Minister.

They are UMNO President Ahmad Zahid Hamidi, former Prime Minister Najib Razak and UMNO Advisory Council Chairman Tengku Razaleigh Hamzah.

Zahid Hamidi is the Member of Parliament for Bagan Datuk, Najib is the Member of Parliament for Pekan and Ku Li is the Member of Parliament for Gua Musang.

Zahid Hamidi is considered to no longer support Muhyiddin when he chaired the UMNO Political Bureau meeting last night which decided to consider leaving PN and will provide new conditions that his agreement must be done in writing if both parties want to continue working together.

UMNO’s latest stand is seen as a sign that UMNO is now really unhappy with Muhyiddin and ready to leave the government at any time, unless their conditions and demands are met.

Following the decision of the UMNO Political Bureau, Najib later strongly supported the matter, while explaining the reasons for UMNO’s frustration with Muhyiddin’s leadership.

Among the reasons, according to Najib is the bullying in the Sabah PRN, the unjust exercise of power, Muhyiddin’s action to place Azmin as his successor, economic and financial affairs in the government were not given to UMNO leaders and no UMNO leaders were appointed in Khazanah and the Economic Action Council to fight Covid-19.

Najib also raised the government’s indifference to UMNO’s demand for the bank loan moratorium for the people to be extended and objections to the issue of merging UEM Sunrise with Eco World were not heard at all.

Apart from that, Najib stressed, the decision of the Political Bureau is also the decision of the UMNO grassroots because all UMNO Liaison Chairmen support it without further division.

Tengku Razaleigh followed as the third UMNO leader to express his stand no longer supporting Muhyiddin when he revealed the letter he sent to the Speaker of Parliament so that the motion of no confidence in the Prime Minister was immediately given priority.

He said the motion should be given priority so that the legitimacy of the Muhyiddin-led government can be determined.

Based on the latest stand of the three leaders above, they not only no longer support Muhyiddin, but almost certainly will not vote or even appear during the 2021 Budget voting at the Parliament Session which begins on November 2.

In other words, although Muhyiddin can play tricks so that the motion of no-confidence against him is not given way, but the need to approve the 2021 Budget is inevitable.

If a government budget is not approved in Parliament, it is the same as passing a no-confidence motion and the government will collapse on its own.

This is because, without a budget approved by Parliament, the government cannot function like to pay the salaries of civil servants and other expenses.

In this case, whether or not, with the majority in Parliament only one or two votes, Muhyiddin should be ashamed to continue as Prime Minister because he has actually fallen following the latest stand of Zahid Hamidi, Najib and Ku Li.

This situation is not included with some other leaders in the UMNO Political Bureau who are also in agreement with Zahid Hamidi and Najib and want the relationship with Muhyiddin to end immediately.

If after meeting the Agong last Tuesday, Anwar Ibrahim in his press conference said that he already has the support of 120 MPs behind him to form a new government, the dead road in front of Muhyiddin is now as if his light is already shining.

It is not only out in the open and talked about by all the people of this country, but can no longer be hidden from the bed partner in his own bedroom.

Sooner or later, Muhyiddin’s fate is estimated – he still falls.

Setakat ini, sekurang-kurangnya tiga pemimpin UMNO dikenalpasti tidak lagi menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri.

Mereka ialah Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, bekas Perdana Menteri, Najib Razak dan Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO, Tengku Razaleigh Hamzah.

Zahid Hamidi adalah Ahli Parlimen Bagan Datuk, Najib Ahli Parlimen Pekan dan Ku Li Ahli Parlimen Gua Musang.

Zahid Hamidi dikira tidak lagi menyokong Muhyiddin apabila beliau mempengerusikan mesyuarat Biro Politik UMNO malam semalam yang memutuskan untuk menimbang keluar daripada PN serta akan memberikan syarat baru yang persetujuannya mesti dilakukan secara bertulis jika kedua-dua pihak ingin terus bekerjasama.

Pendirian terbaru UMNO itu dilihat sebagai petanda UMNO kini benar-benar tidak gembira dengan Muhyiddin dan sedia untuk keluar daripada kerajaan bila-bila masa, kecuali syarat dan tuntutan mereka dipenuhi.

Berikutan keputusan Biro Politik UMNO itu, Najib kemudiannya menyokong kuat perkara tersebut, sambil menghuraikan sebab-sebab kekecewaan UMNO terhadap kepimpinan Muhyiddin.

Antara sebab itu, menurut Najib ialah pembulian dalam PRN Sabah, perlongsian kuasa yang tidak adil, tindakan Muhyiddin meletakkan Azmin seolah-olah penggantinya, hal ehwal ekonomi dan kewangan dalam kerajaan tidak diberikan kepada pemimpin UMNO dan tiada pemimpin UMNO dilantik dalam Khazanah serta Majlis Tindakan Ekonomi untuk melawan Covid-19.

Najib turut membangkitkan tentang ketidakpedulian kerajaan terhadap tuntutan UMNO agar moratorium pinjaman bank untuk rakyat dilanjutkan lagi dan bantahan isu penggabungan UEM Sunrise dengan Eco World langsung tidak didengar.

Selain itu, tegas Najib lagi, keputusan Biro Politik tersebut adalah juga keputusan akar umbi UMNO kerana semua Pengerusi Perhubungan UMNO menyokongnya tanpa berbelah lagi.

Tengku Razaleigh menyusul sebagai pemimpin UMNO ketiga menzahirkan pendirian tidak lagi menyokong Muhyiddin apabila mendedahkan surat yang dihantarnya kepada Speaker Parlimen agar usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri segera diberi keutamaan.

Katanya, usul itu perlu diberi keutamaan agar keabsahan kerajaan pimpinan Muhyiddin dapat ditentukan.

Berdasarkan pendirian terkini ketiga-tiga pemimpin di atas, mereka bukan saja tidak lagi menyokong Muhyiddin, malah hampir pasti tidak mengundi atau tidak hadir ketika pengundian Belanjawan 2021 pada Sidang Parlimen yang bermula 2 November depan.

Dalam erti kata lain, walaupun Muhyiddin boleh bermain silap mata agar usul tidak percaya terhadapnya tidak diberi laluan, tetapi keperluan meluluskan Belanjawan 2021 adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan.

Jika sesuatu belanjawan kerajaan tidak diluluskan di Parlimen, ia adalah sama seperti lulusnya usul tidak percaya dan kerajaan akan tumbang dengan sendirinya.

Ini kerana, tanpa belanjawan diluluskan Parlimen, kerajaan tidak dapat berfungsi seperti untuk membayar gaji kakitangan awam dan lain-lain perbelanjaan.

Dalam hal ini, mahu tidak mahu, dengan majoritinya di Parlimen hanya satu atau dua undi saja, Muhyiddin sepatutnya ada rasa malu untuk terus bertahan sebagai Perdana Menteri kerana beliau sebenarnya sudah pun jatuh berikutan pendirian terbaru Zahid Hamidi, Najib dan Ku Li itu.

Keadaan ini tak termasuk lagi dengan beberapa pemimpin lain dalam Biro Politik UMNO yang turut sependirian dengan Zahid Hamidi dan Najib serta mahu agar hubungan dengan Muhyiddin segera ditamatkan.

Jika selepas mengadap Agong Selasa lalu, Anwar Ibrahim dalam sidang medianya mengatakan beliau sudah memiliki sokongan 120 Ahli Parlimen di belakangnya untuk membentuk sebuah kerajaan baru, jalan mati di hadapan Muhyiddin kini ibarat sudah terang lagi bersuluh cahayanya.

Ia bukan saja sudah terbuka dan diperbualkan oleh seluruh rakyat negara ini, malah tidak lagi dapat disembunyikan daripada pasangan di bilik tidurnya sendiri.

Cepat atau lambat saja lagi perkiraan nasib Muhyiddin sekarang ini – jatuh tetap jatuh.

