BOMBSHELL – BRAVO! KU LI MOUNTS HIS OWN CHALLENGE – REVEALS LETTER TO SPEAKER ON NO-CONFIDENCE VOTE AGAINST MUHYIDDIN – ALSO REVEALS HOW MUHYIDDIN ‘OFFERED’ HIM POST OF PETRONAS ADVISER BUT HE TURNED IT DOWN

A letter purportedly from Tengku Razaleigh Hamzah urging the Dewan Rakyat speaker to allow a no-confidence motion against Prime Minister Muhyiddin Yassin to be debated in the august House was released today.

The release of the letter comes just a day after the Gua Musang MP was summoned to the palace by the Yang di-Pertuan Agong.

This after the king granted an audience to PKR president Anwar Ibrahim who presented documents purportedly showing he had gained majority support in Parliament.

Razaleigh’s letter is dated Sept 25, 2020, which is two days after Anwar publicly announced he had gained enough majority support to form a new government.

In his letter, which was sighted by Malaysiakini, Razaleigh said the no-confidence motion was “very important” to determine whether the prime minister had the support of a majority in the Dewan Rakyat.

“The no-confidence motion is very important for several constitutional reasons, including the legitimacy of the current government under the leadership of the prime minister. If the motion is supported by a majority of MPs, then the next constitutional step is to present this to the Yang di-Pertuan Agong.

“Without the confidence of the Dewan Rakyat, the prime minister has no right to claim legitimacy to the position and avoiding this reality is in bad faith and is a lie against the constitution.

“In terms of the constitution, there are no provisions in the Standing Orders that can prevent this motion from being tabled in the august House as a pressing matter.

“With all respect, I request an assurance that the no-confidence motion will be tabled in the Dewan Rakyat as a priority in the next sitting,” Razaleigh said in the letter addressed to the Dewan Rakyat Speaker Azhar Azizan Harun.

Malaysiakini is seeking the speaker’s comment on the above matter.

Azhar had responded to Razaleigh on Sept 29 through a letter in which he said the Standing Orders stated that government matters must be prioritised over other matters.

He also pointed out that private motions submitted by MPs were arranged in the Order Paper in the order they were submitted.

Not only that, he said the arrangement of the current Order Paper was actually done by his predecessor Mohamad Ariff Yusof.

Azhar said any MPs could provide notice to the speaker’s office to table a motion and he would consider it based on the Standing Orders.

“Hence, I have no problems for the House to consider private motions if all government matters have been resolved or if there is a motion by a minister under Provision 14(2) to prioritise private motions,” he said.

He said if Razaleigh, popularly known as “Ku Li”, wanted priority to be given to a private motion, then he should liaise with de facto law minister Takiyuddin Hassan.

As for him, Azhar said that all his decisions as the Dewan Rakyat speaker on what motions should be prioritised were based on the Standing Orders.

Political graft danger

Meanwhile, in his letter released today, Razaleigh also said that Muhyiddin had offered him the position of Petronas’ adviser, a post traditionally offered to former prime ministers.

“I declined the offer […] because I am concerned about Article 48(1)(c) of the Federal Constitution on ‘the disqualification for membership of Parliament’ if ‘he holds any office of profit,” Razaleigh noted.

He said this was meant to prevent MPs from supporting or voting for a particular government as a form of political graft.

He said political graft has caused Malaysia’s parliamentary democracy to face a serious challenge and he was worried whether such a practice had infiltrated the nation’s democracy quietly.

After the PN government came into power in February, the opposition had criticised the various political appointments made by Muhyiddin.

They had claimed that this was his attempt to consolidate support for him and subsequently his razor-thin majority in the Dewan Rakyat.

The no-confidence motion was submitted by former prime minister and Langkawi MP Dr Mahathir Mohamad before the first parliamentary session of the year.

However, due to the Covid-19 pandemic, the first parliamentary session of the year was shortened to one-day sitting on May 18 with the only thing on the agenda being the Agong’s speech.

The motion was not brought up at the next parliamentary session in July either.

Enclosed is a letter Tengku Razaleigh Hamzah sent to the Speaker of the Dewan Rakyat on the vote of no confidence against the Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Thank you.

TENGKU RAZALEIGH HAMZAH

TRH/U/31 Bh.4

25hb September, 2020.

7hb Safar, 1442

Yang Berhormat Datuk Azhar Azizan Harun, Yang di–Pertua Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia, Bangunan Parlimen, Jalan Parlimen, 50680 KUALA LUMPUR.

Dengan tangan

Yang Berhormat Datuk,

USUL TIDAK PERCAYA

Dengan hormatnya saya merujuk kepada Usul Tidak Percaya yang telah dikemukakan ke Dewan yang mulia ini.

2. Pencadang Usul ini mendakwa bahawa YAB Perdana Menteri sebanyak dua kali enggan membenarkan Usul ini dibahaskan dengan cara menyenarainya di penghujung Senarai Perbahasan. Dengan itu perbahasan terhadap Usul tersebut terhalang di samping pengundian terhadapnya tidak dapat dilaksanakan oleh Dewan Rakyat.

3. Usul Tidak Percaya ini adalah amat penting atas beberapa sebab keperlembagaan, termasuklah kesahihan Kerajaan sekarang ini di bawah kepimpinan Perdana Menteri. Sekiranya Usul tersebut disokong oleh sebahagian besar [majority] Ahli–Ahli Dewan Rakyat, akibat keperlembagaan yang menyusulnya haruslah dipersembahkan ke pengetahuan DYMM Yang di–Pertuan Agong.

4. Saya berpendapat bahawa Usul tersebut seharusnya di kemukakan kepada Dewan Rakyat sebagai perkara penting yang memerlukan perhatian segera agar Kerajaan kepimpinan Perdana Menteri kini dapat mengesah kewajarannya di Dewan Rakyat. Saya membuat cadangan ini berpandukan Perkara 62, Perlembagaan Persekutuan. Izinkan saya memetiknya:

No. 31, Jalan Langgak Golf, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia,

Tel: (03) 2148 5655, (03) 2148 5673 Fax: (03) 2142 3559

“Tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan ini_dan peruntukan undang–undang persekutuan, setiap Majlis Parlimen hendaklah mengawal selia tatacaranya sendiri.”

[Saya menggariskan “Tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan ini” demi menekankan bahawa Tatacara Tetap (Standing Orders) adalah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan.]

5. Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan memerlukan Perdana Menteri mendapat kepercayaan Dewan Rakyat sebagai prasyarat bagi beliau menuntut secara sahih akan jawatan Perdana Menteri. Tanpa kepercayaan oleh Dewan Rakyat, Perdana Menteri tidak berhak menuntut kesahihan terhadap jawatannya; dan pengelakan terhadap hakikat ini merupakan niat buruk dan penipuan terhadap Perlembagaan. Maka itu pelaksanaan urusan kerajaan hendaklah berpandukan prasyarat bahawa Perdana Menteri disokong dengan kepercayaan oleh Dewan Rakyat. Dari segi keperlembagaan, tiada peruntukan di dalam Tatacara Tetap (Standing Orders) yang boleh menghalang Usul ini daripada dibentang di Dewan yang mulia ini sebagai suatu keutamaan mendesak. Dengan hormatnya, saya mohon jaminan agar Usul Tidak Percaya ini akan dibentang di Dewan Rakyat sebagai suatu keutamaan pada persidangan akan datang ini.

6. Saya mengutus surat ini bersesuaian dengan sumpah keperlembagaan yang telah saya lafazkan sebagai Ahli Dewan Rakyat yang menghendaki saya berpegang teguh kepada Perlembagaan dan “melaksanakan tugas saya dengan penuh kesetiaan” di samping “memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan itu.” [Penekanan diberi kepada “dengan penuh kesetiaan”.]

7. Untuk makluman, Perdana Menteri telah menawar jawatan Penasihat Petronas kepada saya, yang pernah ditawar kepada bekas Perdana Menteri, tetapi saya menolak tawaran tersebut. Saya menolaknya kerana prihatin terhadap Perkara 48(1)(c) Perlembagaan Pesekutuan berkaitan “Hilang kelayakan menjadi ahli Parlimen”: sekiranya “dia memegang sesuatu jawatan berpendapatan.” Bahagian kecil [sub–section] ini bertujuan mencegah Ahli-Ahli Dewan Rakyat daripada menyokong atau pun mengundi demi menyokong kerajaan bagi maksud “penyogokan politik”.

8. Penyogokan politik menyebabkan demokrasi berperlembagaan kita menghadapi cabaran serius. Saya bimbang dan khuatir sama ada demokrasi berperlembagaan kita mengalami penyogokan politik ini dengan cara tersembunyi. Sesungguhnya demokrasi beperlembagaan kita musnah dari dalam oleh musuh dalam selimut“. Penyogokan politik ini amat susah dikesan dan tidak dapat ditakrif secara habis–habisan. Maka itu amatlah penting pemahaman terhadap penyogokan politik ini diteraskan kepada pemahaman bahawa tujuan keperlembagaan menganggap pemegangan “jawatan berpendapatan” sebagai pembatalan keahlian adalah untuk mempertahan dan mendukung Perlembagaan serta integriti Dewan Rakyat.

9. Saya menyatakan isu kepercayaan keperlembagaan dan penyogokan politik secara bertulis kerana saya risau sama ada sumpah jawatan oleh Ahli–Ahli Dewan Rakyat itu tidak dipeduli. Sebagai Yang di Pertua Dewan Rakyat, Dato‘ terikat oleh sumpah jawatan dan berkewajipan mendukung Perlembagaan kita.

10. Saya berharap mendapat jawapan memuaskan dalam masa tujuh (7) hari kerana saya bercadang membuat pengumuman awam demi kepentingan mendukung Perlembagaan serta mempertahan keluhurannya sejajar dengan sumpah jawatan saya. Di samping itu saya akan meneliti sama ada keengganan Dato’ untuk memberi keutamaan kepada perkara ini merupakan kecuaian terhadap Perkara 43 dan Perkara 62 Perlembagaan Persekutuan. Saya memberi penekanan kepada “Perlembagaan Persekutuan” kerana negara tercinta ini dibina berasaskan Perlembagaan Persekutuan.

Yang benar,

(Tengku Razaleigh Hamzah) Ahli Parlimen Gua Musang

YANG DI–PERTUA DEWAN RAKYAT (SPEAKER, HOUSE OF REPRESENTATIVES)

PARLIMEN MALAYSIA

KUALA LUMPUR

YPDR.10/4/5/1 Jld.2 ( 71 ) 29hb. September 2020 11 Safar 1442H

Yang Berhormat Mulia Tan Sri Tengku Razaleigh bin Tengku Mohd Hamzah Ahli Parlimen Kawasan Gua Musang d/a Dewan Rakyat Parlimen Malaysia 50680 KUALA LUMPUR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang Berhormand Maria Zan Sari, USUL TIDAK PERCAYA Dengan segala hormat dan penuh takzimnya surat YBM Tan Sri bertarikh 25 September 2020 dirujuk

2 . Untuk makluma n YBM Tan Sri , saya t elah meneliti kandungan surat yang dikemukakan dan izinkan saya memaklumkan penjelasan seperti berikut :

2.1 Berkenaan dengan dakwaan YAB Perdana Menteri tidak

membenarkan Usul Tidak Percaya dibahaskan dengan disenaraikan di penghujung Aturan Urusan Mesyuarat Harian. Sepertimana YBM Tan Sri sedia maklum Peraturan 15, Peraturan–Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat menyatakan bahawa urusan Kerajaan hendaklah didahulukan berbanding urusan–urusan lain. Oleh yang demikian, kesemua urusan Rang Undang–undang dan Usul Urusan–urusan Kerajaan telah didahulukan semasa Mesyuarat Kedua, Penggal Ketiga, Parlimen Ke 14 mulai 13 Julai hingga 27 Ogos 2020; dan

2.2 Usul–usul Persendirian termasuk Usul Tidak Percaya terhadap YAB

Perdana Menteri dari YB Langkawi dan Usul Percaya terhadap YAB Perdana Menteri dari YB Pasir Puteh, YB Sabak Bernam dan YB Arau telah disenaraikan berdasarkan masa penerimaan usul–usul tersebut. Usul–usul Persendirian yang diterima terlebih dahulu akan disenaraikan susunan awal di kertas Aturan Urusan Mesyuarat. Dalam hal ini, Usul–usul Persendirian dari YB Tuaran, YB Bukit Bintang, YB Gerik dan YB Arau ketika itu telah diterima lebih awal. berbanding usul. YB Langkawi. Susunan Aturan Mesyuarat yang lalu sebenarnya telah dibuat oleh mantan Yang di–Pertua Dewan Rakyat yang lalu dan bukannya saya.

...2/

JALAN PARLIMEN, 50680 KUALA LUMPUR TEL: 03–2601 7100/2601 7108 FAKS: 03–2070 8654

Oleh yang demikian , dakwaan yang menyatakan bahawa YAB Perdana Menteri tidak membenarkan Usul Tidak Percaya dibahaskan dengan cara menyenaraikan di penghujung senarai kertas Aturan Urusan Mesyuarat Harian adalah tidak benar kerana usul terse but telah disenaraikan di dalam Aturan Urusan Mesyuarat mengikut Peraturan Peraturan Mesyuarat , namun urusan Kerajaan perlu didahulukan seperti yang termaktub di bawah Peraturan – Peraturan Mesyuarat . 4 . Sementelahan itu , YBM Tan Sri juga telah memohon jaminan agar Usul Tidak Percaya ini a kan dibentang d i Dewan Rakya t s e bag ai s uat u ke u tamaa n pad a mesyuarat persidangan akan datang . Untuk makluman YBM Tan Sri , selaku Yang di Pertua Dewan Rakyat tugasan say a adalah terikat dengan Peraturan – Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat sedia a da . Makanya , mana – mana Ahli Dewan Rakyat boleh memberi Notis u ntuk membentangkan usul dan ia akan dipertimbangkan b erdasarkan Peraturan Mesyuarat . Justeru , sa ya t iada masalah untuk Dewan mempertimbangkan Usul – usul Persendirian jika telah selesai semua urusan Kerajaan ataupun terdapat usul oleh seorang Menteri di b a wah Peraturan 14(2 ) untuk mendahulukan Usul – usul Persendirian . 5 . Dalam keadaan jika masih terdapat Urusan – urusan Kerajaan dan YBM Tan Sri ingin memberi keutamaan kepada Usul – usul Persendirian yang tertentu maka a d alah disarankan da p atlah kiran ya YBM Tan Sr i berunding denga n Y an g Berhormat Dato ‘ Takiyuddin Hassan , Menteri di Jabatan Perdana Menteri ( Parlimen dan Undang – Undang ) untuk berbuat demikian . Sepertimana dijelaskan , semua keputusan sa ya selaku Tuan Ya ng di – Pert u a menge nai apa jua usul untuk diberikan keutamaan sepatutnya hendaklah dikemukakan dan mematuhi peruntukan Peraturan – Peraturan Mesyuarat . Akhirnya , say a b erharap semoga p enjelasan ini mendapat perhatian , pertimbangan dan kerjasama pihak YBM Tan Sri selanjutnya dalam usaha memastikan Urusan Mesyuarat Persidangan Dewan Rakyat yang a ka n datang dapat dilaksanakan dengan sempurna ke arah mendaulatkan institusi parlimen yang mulia kekal terpelihara .

Sekian, terima kasih.

Salam Hormat.

DATUK AZHAR AZIZAN HARUN Yang di–Pertua Dewan Rakyat

s.k:

Yang Berhormat Dato‘ Takiyuddin Bin Hassan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang–Undang)

JALAN PARLIMEN, 50680 KUALA LUMPUR TEL: 03–2601 7100 / 2601 7108 FAKS: 03–2070 8654

–Azmi Anshar

-MKINI /Azmi Anshar

