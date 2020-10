‘WEAKEST PM WITH THE SMALLEST SOUL’: FULL OF LIES HIS SPEECH, MUHYIDDIN FALLS FROM GRACE – NOW, THE GROWING PRIORITY AMONG MALAYSIANS IS HOW TO SACK HIM – BEFORE HE GETS THE WHOLE NATION INFECTED WITH COVID-19, PLUNGE THE ECONOMY INTO DISASTER

Although Muhyiddin Yassin is being quarantined at his residence for 14 days for the second time at this time, the special direct message he delivered was still criticized by many, even rejected by the majority of the people.

Most of the people speak out against the actions of Muhyiddin who is busy doing special messages, while the content he conveys is not new, it is already known to the public, not important, nonsense, just to defend themselves and hide some lies.

If you just want to convey such contents, it is better for Muhyiddin to rest and play with his grandchildren only during this quarantine period.

According to them, the message in a special message should involve important things for the people and that is why special messages should not be done too often, for example once a year or during certain special days only.

This is a special message called if it is done almost every month and since holding the post of PM since March alone, almost 10 times a special message has been delivered by Muhyiddin.

Many hope that there will be no more special message delivered by Muhyiddin after this, instead it is more appropriate for him to show his courage by holding a press conference with independent journalists to ask him questions.

Preoccupied with holding special messages and fearing to face the media openly, Muhyiddin is now the only Prime Minister who is the weakest and has a small soul compared to all previous Prime Ministers.

What makes the people most disgusted and disgusted is his words wanting to cane those who refuse to comply with the SOP to prevent the spread of Covid-19.

The words were nothing more than a rhetoric to show his firmness while Khairuddin Attakiri who violated the quarantine order and Zulkifli Albakri who was found not always wearing a face mask in several programs upon his return from Sabah until finally confirmed positive Covid-19, did not even dare flick.

If you really want to caning, first rattan Attakiri and Albakri, the two ministers first.

Muhyiddin further assured that the government was not “double standard” in acting against those who violated the instructions in controlling the spread of Covid-19.

Heyyy… don’t be so loud, if there is no “double standard”, why is Attakiri’s case that has been going on for so long, but there is still no action?

If ordinary people do not wear face masks and are fined RM1000, why are ministers who do not wear them not subject to any fines?

Apart from that, in an effort to defend himself, it is said that he always complied with the SOP while campaigning in the Sabah PRN, Muhyiddin said, after speaking, he will continue to return and not engage in any group with the public.

However, based on some pictures revealed on social media, there are a lot of him with the public after campaigning and in a state of physical closeness that is not social distancing.

Has not in this case Muhyiddin actually lied?

Muhyiddin also tried to put the blame on the dissolution of the Sabah DUN to the state TYT until the PRN had to be held and in turn caused Covid-19 to spread again.

He said, because the dissolution was done by His Excellency Sabah, then it could not be avoided from holding elections.

Once again, Muhyiddin tried to lie while disrespecting the position of His Excellency Sabah as the head of state.

In that case, who is making the mess and trying to overthrow the state government led by Shafie Apdal?

Wasn’t it triggered by Musa Aman who did it after 46 cases of corruption and illegal composition involving him were abruptly dropped by the Attorney General’s Chambers?

Regarding the same matter, who sent the Home Minister and Bersatu Secretary General, Hamzah Zainuddin and the Prime Minister’s Political Secretary, Nardin Awang to Sabah to assist Musa Aman in his attempt to overthrow Shafie Apdal?

If the state government led by Shafie Apdal is not disturbed and Hamzah and Nardin are not involved in helping Musa, is it possible that the Sabah DUN will be dissolved?

Who is Muhyiddin trying to lie to in his message especially this time?

In fact, yesterday’s special message highlighted the growing rejection of the people against Muhyiddin.

There are so many who criticize, express anger, hatred and want to reject him from continuing to lead this country.

It was then followed by the fences #MuhyiddinOut, #AbahResign and #NotMyPM which are increasingly loaded and widespread on social media.

Only eight instead of occupying the office in Perdana Putra, Muhyiddin seems to be the quickest to be criticized, rejected and to be fired than Najib Razak before.

Walaupun Muhyiddin Yassin sedang dikuarantin di kediamannya selama 14 hari buat kali kedua ketika ini, perutusan khas secara langsung yang disampaikannya petang semalam tetap dikecam ramai, malah ditolak oleh majoriti rakyat.

Rata-rata rakyat bersuara memperlekeh tindakan Muhyiddin yang asyik melakukan perutusan khas, sedangkan isi yang disampaikannya bukan perkara baru, sudah diketahui umum, tidak penting, mengarut, hanya untuk membela diri sendiri serta terselit beberapa pembohongan.

Kalau sekadar mahu menyampaikan isi-isi yang begitu, lebih baiklah Muhyiddin berehat dan bermain dengan cucu-cucu saja dalam tempoh kuarantin ini.

Kata mereka, mesej dalam perutusan khas sepatutnya melibatkan perkara penting untuk rakyat dan sebab itu perutusan khas bukan boleh dilakukan terlalu kerap, misalnya setahun sekali atau ketika hari-hari kebesaran tertentu saja.

Ini perutusan khas apa namanya kalau ia dilakukan hampir setiap bulan dan sejak memegang jawatan PM sejak Mac saja hampir 10 kali perutusan khas telah disampaikan oleh Muhyiddin.

Ramai yang berharap agar tiada lagi perutusan khas disampaikan Muhyiddin selepas ini, sebaliknya lebih wajar beliau menunjukkan keberaniannya dengan mengadakan sidang media dengan para wartawan bebas bertanyakan soalan kepadanya.

Dengan asyik mengadakan perutusan khas dan takut berdepan secara terbuka dengan media, Muhyiddin kini adalah satu-satunya Perdana Menteri yang paling lekeh dan berjiwa kecil berbanding semua Perdana Menteri sebelum ini.

Yang paling membuatkan rakyat meluat dan menyampah ialah kata-katanya mahu merotan mereka yang enggan mematuhi SOP untuk mencegah penularan Covid-19.

Kata-kata itu tidak lebih hanya merupakan suatu retorik untuk menunjukkan ketegasannya sedangkan Khairuddin Attakiri yang melanggar perintah kuarantin dan Zulkifli Albakri yang didapati selalu tidak memakai pelitup muka dalam beberapa program sekembalinya dari Sabah sehingga akhirnya disahkan positif Covid-19, tidak pun berani dijentiknya.

Kalau betul nak merotan, rotanlah dulu Attakiri dan Albakri, dua menterinya itu terlebih dahulu.

Muhyiddin seterusnya memberi jaminan bahawa kerajaan tidak bersikap “double standard” dalam bertindak terhadap mereka yang melanggar arahan dalam mengawal penularan Covid-19.

Heyyy…janganlah temberang kuat sangat, kalau tiada “double standard”, mengapa kes Attakiri yang sudah begitu lama berlalu, tetapi masih belum ada apa-apa tindakan?

Kalau rakyat biasa tidak memakai pelitup muka didenda RM1000, mengapa menteri yang tidak memakainya tidak dikenakan apa-apa denda?

Selain itu, dalam usahanya membela diri konon beliau sentiasa mematuhi SOP ketika berkempen dalam PRN Sabah, Muhyiddin mengatakan, selepas saja berceramah, beliau akan terus pulang dan tidak melibatkan diri dalam sebarang perkumpulan dengan orangramai.

Namun, berdasarkan beberapa keping gambar yang didedahkan di media sosial, banyak sekali terdapat beliau bersama dengan orangramai selepas berkempen dan dalam keadaan penjarakan fizikal tidak dijaga.

Tidakkah dalam hal ini Muhyiddin sebenarnya telah berbohong?

Muhyiddin juga cuba meletakkan kesalahan berkenaan pembubaran DUN Sabah kepada TYT negeri itu sehingga PRN terpaksa diadakan dan seterusnya menyebabkan Covid-19 menular semula.

Katanya, oleh kerana pembubaran dilakukan oleh TYT Sabah, maka tidak dapat dielak daripada diadakan pilihanraya.

Sekali lagi, Muhyiddin cuba berbohong sambil tidak menghormati kedudukan TYT Sabah selaku ketua negeri tersebut.

Dalam hal tersebut, siapakah yang membuat kacau dan cuba menjatuhkan kerajaan negeri pimpinan Shafie Apdal?

Bukankah ia dilakukan oleh Musa Aman yang melakukannya setelah 46 kes rasuah dan penggubahan haram melibatkannya digugurkan secara tiba-tiba oleh Jabatan Peguam Negara?

Berkaitan hal yang sama, siapa pula yang menghantar Menteri Dalam Negeri merangkap Setiausaha Agung Bersatu, Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Politik Perdana Menteri, Nardin Awang ke Sabah untuk membantu Musa Aman dalam usahanya menumbangkan Shafie Apdal?

Kalau kerajaan negeri pimpinan Shafie Apdal tidak diganggu dan Hamzah serta Nardin tidak terlibat membantu Musa, apakah mungkin DUN Sabah dibubarkan?

Siapa yang Muhyiddin cuba bohongi dalam perutusan khasnya kali ini?

Yang nyata, perutusan khas semalam lebih menyerlahkan penolakan rakyat yang semakin melebar terhadap Muhyiddin.

Ternampak begitu ramai yang mengecam, meluahkan rasa marah, benci dan ingin menolaknya daripada terus menerajui negara ini.

Ia kemudian disusuli dengan tanda pagar #MuhyiddinOut, #AbahResign dan #NotMyPM yang semakin sarat dan meluas di media sosial.

Baru lapan bukan menduduki pejabat di Perdana Putra, Muhyiddin nampaknya lebih cepat dikecam, ditolak dan ingin dihumban berbanding Najib Razak dahulu.

