Here is the statement read by Anwar Ibrahim in a special press conference this afternoon about the support of the majority that he has obtained to take over the government from PN led by Muhyiddin Yassin.

Following that, Amanah’s media statement was also included which also expressed support from its 11 Members of Parliament to the formation of the new government by Anwar.

It is expected that several other parties will also issue their media statements, either this afternoon or tomorrow morning, to express the same support for Anwar as the Prime Minister and the new coalition government he will form.

In any case, with the strong majority support obtained by Anwar, PN Muhyiddin’s government has now fallen and a new light for Malaysia has emerged. (Shahbudindotcom 23/09/2020)

ANWAR IBRAHIM MEDIA STATEMENT

Bismillah Ar-Rahman Al-Rahim

As-salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakaatuhu

And greetings

I would like to thank all the local and international media partners who were present even though the invitation was issued in a short period of time.

Malaysians deserve a strong government with efficient and confident leadership, to manage the economic crisis wisely and thoroughly. It is the responsibility of all of us to save this country from facing an economic recession that is feared to create racial tensions.

Alhamdulillah, now I have received strong and convincing support from Members of Parliament for me to present to His Majesty the Yang Dipertuan Agong. I wish to state here that the majority of MPs support me is Malay and Muslim.

For all information, I was actually allowed to meet His Majesty the Yang di-Pertuan Agong yesterday, Tuesday 22 September at 11 am, but had to be postponed because His Majesty is currently receiving treatment at the National Heart Institute.

Even so, through a phone conversation last Tuesday night I prayed aa’fiah for His Majesty.

With support and a strong and convincing majority means the government led by Tan Sri Muhyiddin Yassin has fallen. I will inform you of further information and steps after meeting the Yang di-Pertuan Agong in the near future, Insha’Allah.

This administration certainly represent all the people, with the majority Malay-Bumiputera and fair representation of all communities in the country. We continue to uphold the principles of the constitution which recognizes the position of Islam, the sovereignty of the Malay Rulers, enhancing the position of the Malay language as the official language and the special position of the Malay-Bumiputera next bond firmly defend the rights of other races.

Finally, I urge all the people to be patient and pray for the immediate recovery of Tuanku Yang di-Pertuan Agong. I promise to form a government with good governance and commitment to deal with the crisis that befalls the country; stop corrupt practices and defend the fate of the people. InshaAllah I will fulfill my promise to make Malaysia a prosperous, peaceful and fair country for all its people.

Thank you.

ANWAR IBRAHIM

MEDIA STATEMENT

NATIONAL TRUST PARTY

We take note of the announcement made by YB Datuk Seri Anwar Ibrahim, Chairman of Pakatan Harapan, and Member of Parliament P132 Port Dickson who today has garnered the support of the majority of Members of Parliament to form a new government.

As decided by the previous Pakatan Harapan Presidential Council, Parti AMANAH confirmed that all 11 MPs of Parti Amanah Negara fully support the leadership of Datuk Seri Anwar as the Chairman of Pakatan Harapan and give him the confidence to form a new government.

HAJI MOHAMAD SABU

President of AMANAH

Berikut adalah kenyataan yang dibacakan Anwar Ibrahim dalam sidang media khas tengahari tadi mengenai sokongan majoriti yang sudah diperolehinya untuk mengambil alih kerajaan daripada PN yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin.

Susulan itu, turut disertakan kenyataan media Amanah yang turut menyatakan sokongan daripada 11 Ahli Parlimennya kepada pembentukan kerajaan baru oleh Anwar itu.

Dijangka, beberapa parti lain akan turut mengeluarkan kenyataan medianya, sama ada petang ini atau esok pagi, untuk menyatakan sokongan yang sama kepada Anwar sebagai Perdana Menteri dan gabungan kerajaan baru yang bakal dibentuknya.

Apa pun, dengan sokongan majoriti kukuh yang diperolehi Anwar, kerajaan PN Muhyiddin kini telah jatuh dan sinar baru untuk Malaysia telah menjelma. (Shahbudindotcom 23/09/2020)

KENYATAAN MEDIA ANWAR IBRAHIM

Bismillah Ar-Rahman Al-Rahim

As-salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakaatuhu

Dan salam sejahtera

Terima Kasih saya ucapkan kepada semua rakan media tempatan dan antarabangsa yang hadir walaupun jemputan dikeluarkan dalam tempoh yang singkat.

Rakyat Malaysia berhak mendapatkan sebuah kerajaan yang kukuh dengan kepemimpinan yang cekap dan yakin, untuk mengurus krisis ekonomi dengan bijaksana dan tuntas. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menyelamatkan negara ini daripada menghadapi kemelesetan ekonomi yang dibimbangi boleh menimbulkan ketegangan hubungan kaum.

Alhamdulillah kini saya telah mendapat sokongan yang kukuh dan menyakinkan daripada Ahli Ahli Parlimen untuk saya persembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong. Ingin saya nyatakan di sini majoriti yang menyokong saya ialah Ahli Parlimen Melayu dan Islam.

Untuk maklumat semua, sebenarnya saya telah diperkenankan untuk mengadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kelmarin, Selasa 22 September jam 11 pagi, tetapi terpaksa ditangguhkan kerana Baginda kini menerima rawatan di Institut Jantung Negara.

Kendati begitu, melalui perbualan telefon malam Selasa lalu saya telah mendoakan aa’fiah buat Kebawah Duli Tuanku.

Dengan sokongan dan majoriti kukuh dan meyakinkan bermakna kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah jatuh. Maklumat dan langkah selanjutnya akan saya maklumkan selepas mengadap Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam masa yang terdekat, Insha’Allah.

Pentadbiran ini pastinya mewakili semua rakyat, dengan majoriti Melayu-Bumiputra dan perwakilan saksama semua kaum di negara ini. Kami tetap menjunjung prinsip-prinsip perlembagaan yang mengiktirafkan kedudukan Islam, kedaulatan Raja-raja Melayu, memartabatkan kedudukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa rasmi serta kedudukan istimewa Melayu-Bumiputra disamping jaminan tegas mempertahankan hak warga pelbagai kaum lain.

Akhir sekali, saya memohon seluruh rakyat supaya bersabar dan mendoakan kesembuhan segera Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Saya berjanji akan membentuk sebuah kerajaan dengan tatakelola berintegriti dan komited untuk menangani krisis yang melanda negara; menghentikan amalan rasuah dan membela nasib rakyat. InshaaAllah saya akan tunaikan janji saya untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang makmur, aman dan adil untuk seluruh rakyatnya.

Terima Kasih.

ANWAR IBRAHIM

KENYATAAN MEDIA

PARTI AMANAH NEGARA

Kami mengambil maklum pengumuman yang di buat oleh YB Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi Pakatan Harapan, dan Ahli Parlimen P132 Port Dickson yang hari ini telah memperolehi sokongan majoriti Ahli Parlimen untuk membentuk kerajaan baharu.

Seperti yang telah diputuskan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan sebelum ini, Parti AMANAH mengesahkan bahawa semua 11 orang Ahli Parlimen Parti Amanah Negara menyokong sepenuhnya kepimpinan Datuk Seri Anwar sebagai Pengerusi Pakatan Harapan dan memberi kan kepercayaan kepada beliau untuk membentuk kerajaan baharu.

HAJI MOHAMAD SABU

Presiden AMANAH

