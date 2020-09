ABAH’S ‘EVIL WARNING TO HIS ‘CHILDREN’ WILL SEE HIM KICKED OUT – JUST LIKE ARROGANT NAJIB – ‘THOSE WHO DON’T VOTE FOR ME WON’T GET FINANCIAL ALLOCATION’ THREATS ANGER SABAHANS: MUHYIDDIN ULANGI KEGAGALAN NAJIB?

Looking at Muhyiddin Yassin’s campaign to overthrow Warisan in Sabah, this probably reminds us of the way Najib Razak campaigned in GE13 and GE14.

The prominence of many posters, the backbone of his image as Prime Minister, and even Muhyiddin’s passion to present himself as popular and liked by the people is the same as Najib did in the previous two GEs.

Both of them seem to have the same style and taste in highlighting each other for the purpose of creating victory.

In GE13 in 2013, Najib was the first to lead BN in the GE as Prime Minister, while in the Sabah PRN this was also Muhyiddin’s first challenge as Prime Minister.

At that time, Najib’s picture posters were clearly more than the posters of the candidates contesting, especially in Selangor, a state targeted to be seized by BN.

Everywhere, you can see posters, banners, billboards on the highway, even on TV, the prominence of Najib’s face is quite remarkable.

However, in the GE13, although BN remained in power, the number of seats won was reduced from 140 achieved in 2008 to only 133 seats.

Thus, it proves that Najib’s excessive exaggeration is a failure.

In the phase of facing GE14, while Najib is beginning to be burdened with the 1MDB scandal, prominence against him continues.

Najib continues to be honored and glorified even more, even posters and placards “I ❤️ PM” began to become an obligation in every ceremony and program attended by Najib.

The mainstream media and paid social media players continue to rise and raise Najib’s name as a symbol to win GE14, while at the same time all his weaknesses are trying to close as close as possible.

Brief story, with all that was done, BN finally collapsed for the first time in the GE14.

Once again, it means that the effort to highlight Najib excessively has failed.

In the current Sabah PRN, what Muhyiddin did or what was highlighted about the Prime Minister in his campaign movement to win the GRS is the same and a repeat of what Najib did in GE13 and GE14.

Muhyiddin’s pictures and posters are scattered in Sabah, behind him is not a candidate and anti-Peninsular sentiment is also a bit overflowing in the state.

Muhyiddin’s campaign style does not directly portray him as a “Abah” who is fair to the children where he warns that Sabah will enjoy more financial allocation if the state leadership as long as the center is something that is not really appropriate.

It is an “evil warning” that shows Muhyiddin as the Prime Minister starting to want to show arrogance towards the power in his hands.

Didn’t Najib also say a similar tone to capture Selangor and Penang?

In fact, Muhyiddin’s arrogance only widened the anti-Peninsular sentiment in Sabah because it warned about freedom in making choices, of course, something that was offensive for the independent people.

For the last week of the campaign before the vote on September 26, it is believed that Muhyiddin will come to Sabah again.

For the next phase, while his posters remain more scattered everywhere in Sabah, the same campaign style is expected to continue.

The announcement of development allocations, warnings about the need for state leadership in line with the Center and everything else will continue to resonate.

However, so far it seems that Muhyiddin’s campaign movement is not very successful, even Warisan continues to move forward to drive the victory on September 26.

In this case, Muhyiddin is not just imitating and repeating Najib’s failure alone?

Melihat kempen Muhyiddin Yassin untuk menumbangkan Warisan di Sabah ini barangkali mengingatkan kita kepada cara kempen Najib Razak pada PRU13 dan PRU14 lalu.

Penonjolan poster yang banyak, sandaran kepada imejnya selaku Perdana Menteri, bahkan keghairahan Muhyiddin sendiri menonjolkan dirinya seolah-olah popular dan disukai rakyat adalah sama seperti yang dilakukan Najib pada dua PRU sebelum ini.

Kedua-dua mereka nampaknya sama gaya dan citarasa dalam menonjolkan diri masing-masing bagi tujuan mencipta kemenangan.

Pada PRU13 di tahun 2013, Najib adalah pertama kali mengemudi BN menghadapi PRU sebagai Perdana Menteri, manakala di PRN Sabah ini juga merupakan cabaran pertama Muhyiddin selaku Perdana Menteri.

Ketika itu, poster gambar Najib jelas lebih banyak berbanding poster calon-calon yang bertanding, khususnya di Selangor, negeri yang ditarget untuk dirampas oleh BN.

Di merata jalan, terlihat poster, kain rentang, billboard di lebuhraya, malah di kaca tv, penonjolan terhadap wajah Najib memang agak luar biasa.

Namun, dalam PRU13 itu, walaupun BN kekal berkuasa, tetapi jumlah kerusi kemenangannya berkurangan daripada 140 yang dicapai pada 2008 kepada 133 kerusi saja.

Maka, ia membuktikan penonjolan Najib secara keterlaluan adalah sesuatu yang gagal.

Dalam fasa menghadapi PRU14, sementara Najib mula dibebani dengan skandal 1MDB, penonjolan terhadapnya tetap berterusan lagi.

Najib terus dinanang dan diagung-agungkan dengan lebih meninggi, bahkan poster dan plakad “I ❤️ PM” mula menjadi kewajipan dalam setiap majlis dan program yang dihadiri oleh Najib.

Media arus perdana dan pemain media sosial berbayar pula terus menjulang dan menaikkan nama Najib sebagai simbol untuk memenangi PRU14, sambil dalam masa yang sama semua kelemahannya cuba ditutup rapat dengan sebaik mungkin.

Ringkas cerita, dengan semua yang dilakukan itu, BN akhirnya tumbang buat pertama kalinya pada PRU14 tersebut.

Sekali lagi bermakna usaha menonjolkan Najib secara berlebihan telah mendatangkan kegagalan.

Dalam PRN Sabah yang sedang berlangsung sekarang, apa yang dilakukan oleh Muhyiddin atau apa yang ditonjolkan mengenai Perdana Menteri dalam gerakan kempennya untuk memenangkan GRS adalah sama dan ulangan kepada apa yang pernah dilakukan Najib pada PRU13 dan PRU14 lalu.

Gambar dan poster Muhyiddin bertaburan di Sabah, di sebalik beliau bukanlah calon dan sentimen anti Semenanjung juga agak meluap-luap di negeri tersebut.

Gaya kempen Muhyiddin pula tidak langsung menggambarkan beliau seorang “Abah” yang adil kepada anak-anak di mana amarannya bahawa Sabah akan menikmati lebih peruntukan kewangan jika kepimpinan negeri selagi dengan pusat adalah sesuatu yang tidak wajar sebenarnya.

Ia adalah suatu “amaran jahat” yang memperlihatkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri mula mahu menunjukkan keangkuhan terhadap kuasa yang ada dalam tangannya.

Bukankah dulu Najib juga pernah mengucapkan nada yang hampir sama untuk menawan Selangor dan Pulau Pinang?

Yang nyata, lagak angkuh Muhyiddin itu hanya melebarkan lagi sentimen anti Semenanjung di Sabah kerana memberi amaran tentang kebebasan dalam membuat pilihan tentu saja sesuatu yang menyakitkan hati bagi rakyat yang merdeka.

Untuk minggu terakhir kempen sebelum pengundian pada 26 September depan, adalah dipercayai Muhyiddin akan datang lagi ke Sabah.

Untuk fasa berikutnya, sementara posternya kekal bertaburan lebih banyak di mana-mana di Sabah, gaya kempennya yang sama dijangka akan berterusan lagi.

Pengumuman peruntukan pembangunan, amaran tentang perlunya kepimpinan negeri selari dengan Pusat dan segala macam lagi akan terus bergema lagi.

Begitu pun, sehingga ini nampaknya gerak kempen Muhyiddin itu dilihat tidak begitu berjaya, bahkan Warisan terus ke depan untuk memacu kemenangan pada 26 September depan.

Apakah dalam hal ini Muhyiddin tidak lebih hanya meniru dan mengulangi kegagalan Najib semata-mata?

