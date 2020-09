BE CAREFUL ZAHID – YOUR MATH IS NOT GOOD – AND ‘MASTERS’ BUNG IS EVEN WORSE! IF IT CAN HAPPEN IN SABAH, IT CAN HAPPEN IN ‘MALAYA’ – UMNO RIPE FOR THE SLAUGHTER BY MUHYIDDIN’S ACE BACKDOOR SPECIALIST AZMIN

Who will be the Chief Minister if the GRS succeeds in defeating Warisan in the PRN on September 26, not only is the issue that continues to be a debate until now, but it seems to be getting more and more complicated.

On behalf of PN, especially Bersatu, the name proposed is Hajiji Noor, Adun Sulaman since 2004 who is also the Chairman of Bersatu Sabah.

Meanwhile, on the part of BN, especially UMNO, its candidate for Chief Minister is Bung Mokhtar Radin, Member of Parliament for Kinabatangan who this time ran down in the Lamaq constituency.

Bung Mokhtar is also the Chairman of UMNO and BN Sabah.

Although PN, BN and PBS agreed to merge under the GRS coalition as a symbol of unity to overthrow Warisan, the fact is that there are still two candidates for the Chief Minister.

Indeed, this situation is something that is embarrassing and reflects the failure of Muhyiddin Yassin as the Prime Minister who announced the formation of Gagasan Rakyat Sabah a day before the nomination day, last September 12.

Worse, after Muhyiddin himself hurled Hajiji’s name without consulting UMNO and BN, other Bersatu leaders like Azmin Ali warmed up the debate on the matter by giving support and open praise to the Sabah Bersatu chairman whom he described as more deserving, more respected and cleaner. to occupy the seat of Chief Minister.

Azmin’s words also give the impression that Bung Mokhtar is not very qualified, not well respected and not one hundred percent clean compared to Hajiji.

UMNO President, Zahid Hamidi who is known to support Bung Mokhtar to become the Chief Minister of course immediately “jumped” when Bersatu continued to raise the matter that was never discussed.

At first, he said, the question of who will be the Sabah Chief Minister will only be decided after BN and its allies succeed in winning the PRN on September 26.

Yesterday, Zahid Hamidi said, the party that won the most seats should be given the right to choose the Chief Minister candidate.

With BN contesting 41 seats, while PN only 29 seats, Zahid Hamidi clearly tried to remind Bersatu to “do not go faster than speed” in claiming the seat because the party only contested a few seats.

In a sense, because BN is contesting more seats, Bung Mokhtar has more chances than Hajiji to become the Chief Minister.

But, is political mathematics always like that?

Based on the development so far, the competition of the opposition, namely BN, PN and PBS to face Warisan is quite intense and challenging.

It is further compounded by the overlap of candidates among the Sabah People’s Coalition group in 17 constituencies, besides participating in the Sabah Love Party, led by Anifah Aman which is predicted to be impossible to make a surprise win several seats.

As such, no party is expected to be able to stand alone to form a government after the September 26 decision.

This means, even though BN is contesting 41 seats, but it is seen as impossible to win at least 37 seats which is the minimum number to form a government.

Like it or not, despite the potential to win more seats, BN still needs support from PN who contested 29 seats and PBS who contested 22 seats to suffice to form a government.

In fact, if Parti Cinta Sabah also wins a number of seats, their support is also needed.

If so, if Warisan is destined to be overthrown, who among Bung Mokhtar and Hajiji is more likely to occupy the Chief Minister’s seat representing the Sabah People’s Coalition?

It must be admitted that if that happens, Hajiji’s chances are higher than Bung Mokhtar’s.

This is because compared to Bung Mokhtar, Hajiji is said to be easier to get support from PBS, a party that agrees to be in the Sabah People’s Coalition and accept Muhyiddin’s leadership, but does not join PN or BN.

Apart from that, if support from Parti Cinta Sabah is also needed, the party is believed to be more willing to accept Hajiji than Bung Mokhtar.

In this case, on the night of September 26, if Warisan loses where UMNO and BN may win more seats than PN, but Hajiji from Bersatu has more chances to occupy the Chief Minister’s seat

Siapa akan jadi Ketua Menteri sekiranya Gabungan Rakyat Sabah berjaya menewaskan Warisan pada PRN 26 September nanti, bukan saja isu yang terus menjadi perdebatan sehingga ini, malah ternampak makin hari makin bertambah kusut jadinya.

Di pihak PN, terutamanya Bersatu, nama yang dicanangkan ialah Hajiji Noor, Adun Sulaman sejak 2004 yang juga merupakan Pengerusi Bersatu Sabah.

Sementara di pihak BN, khususnya UMNO, calon Ketua Menterinya ialah Bung Mokhtar Radin, Ahli Parlimen Kinabatangan yang kali ini turun bertanding di Dun Lamaq.

Bung Mokhtar juga adalah Pengerusi UMNO dan BN Sabah.

Walaupun PN, BN dan PBS setuju bergabung di bawah Gabungan Rakyat Sabah sebagai simbol kesatuan untuk menumbangkan Warisan, hakikatnya calon Ketua Menterinya tetap ada dua.

Sesungguhnya keadaan ini adalah sesuatu yang memalukan dan menggambarkan kegagalan Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri yang mengumumkan pembentukan Gagasan Rakyat Sabah sehari sebelum hari penamaan calon, 12 September lalu.

Lebih buruk, setelah Muhyiddin sendiri melontarkan nama Hajiji tanpa berunding dengan UMNO dan BN, pemimpin Bersatu yang lain seperti Azmin Ali menghangatkan lagi perdebatan mengenai perkara itu dengan memberi sokongan serta pujian terbuka terhadap Pengerusi Bersatu Sabah itu yang digambarkannya lebih layak, lebih dihormati dan lebih bersih untuk menduduki kerusi Ketua Menteri.

Kata-kata Azmin itu sekaligus memberi gambaran Bung Mokhtar tidak berapa layak, tidak cukup dihormati dan tidak seratus-peratus bersih jika dibandingkan dengan Hajiji.

Presiden UMNO, Zahid Hamidi yang memang diketahui menyokong Bung Mokhtar untuk jadi Ketua Menteri tentu saja segera “melompat” apabila Bersatu berterusan membangkitkan perkara yang tidak pernah diperbincangkan itu.

Pada mulanya beliau berkata, soal siapa jadi Ketua Menteri Sabah hanya akan diputuskan setelah BN dan sekutunya berjaya memenangi PRN 26 September nanti.

Semalam pula, Zahid Hamidi berkata, parti yang memenangi kerusi terbanyak sepatutnya diberi hak memilih calon Ketua Menteri.

Dengan BN bertanding 41 kerusi, manakala PN hanya 29 kerusi, Zahid Hamidi dengan jelas cuba mengingatkan Bersatu agar “jangan lebih lajak daripada laju” dalam menuntut kerusi tersebut kerana parti itu hanya bertanding sedikit kerusi saja.

Daripada satu segi, oleh kerana BN bertanding lebih banyak kerusi, Bung Mokhtar lebih mempunyai peluang berbanding Hajiji untuk menjadi Ketua Menteri.

Tapi, adakah matematik politik selalu begitu?

Berdasarkan perkembangan setakat ini, persaingan pembangkang iaitu BN, PN dan PBS untuk berhadapan dengan Warisan adalah cukup sengit dan mencabar.

Ia ditambah lagi dengan berlakunya pertindihan calon sesama sendiri dalam kelompok Gabungan Rakyat Sabah di 17 kawasan, selain turut serta bertanding Parti Cinta Sabah, pimpinan Anifah Aman yang diramalkan tidak mustahil mampu membuat kejutan memenangi beberapa kerusi.

Dengan yang demikian, tiada parti dijangka mampu berdiri sendiri untuk membentuk kerajaan selepas keputusan 26 September nanti.

Ini bermakna, walaupun BN bertanding 41 kerusi, tetapi ia dilihat mustahil mampu menang sekurang-kurangnya 37 kerusi iaitu jumlah paling minima untuk menubuhkan kerajaan.

Mahu tidak mahu, meski berpotensi memenangi lebih banyak kerusi, BN tetap memerlukan sokongan daripada PN yang bertanding 29 kerusi dan PBS yang bertanding 22 kerusi bagi mencukupkan angka membentuk kerajaan.

Malah, sekiranya Parti Cinta Sabah turut memenangi sejumlah kerusi, sokongan mereka juga adalah diperlukan sama.

Jika demikian, andai ditakdirkan Warisan berjaya ditumbangkan, siapakah antara Bung Mokhtar dan Hajiji yang lebih berpeluang menduduki kerusi Ketua Menteri mewakili Gabungan Rakyat Sabah?

Harus diakui bahawa jika itu berlaku, peluang Hajiji adalah lebih tinggi berbanding Bung Mokhtar.

Ini kerana berbanding Bung Mokhtar, Hajiji dikatakan lebih mudah mendapat sokongan daripada PBS, parti yang setuju berada dalam Gabungan Rakyat Sabah dan menerima kepimpinan Muhyiddin, tetapi tidak menyertai PN atau BN.

Selain itu, sekiranya sokongan daripada Parti Cinta Sabah juga diperlukan, parti itu dipercayai lebih sedia menerima Hajiji berbanding Bung Mokhtar.

Dalam hal ini, pada malam 26 September nanti, andai Warisan kecundang di mana UMNO serta BN mungkin menang lebih banyak kerusi berbanding PN, tetapi Hajiji daripada Bersatu lebih berpeluang untuk menduduki kerusi Ketua Menteri.

