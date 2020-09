APAKAH BN DAN PN AKAN SALING SABOTAJ SESAMA SENDIRI KERANA BEREBUT KERUSI KETUA MENTERI?

The dispute over the post of Sabah Chief Minister between BN and PN in general is still an issue that is like a “fire in the chaff” between the two coalitions.

Muhyiddin Yassin on the nomination day recently nominated Hajiji Noor as the future Chief Minister of Sabah.

Although the Prime Minister’s statement was criticized and criticized by several UMNO leaders, including UMNO President Zahid Hamidi, he has so far never withdrawn Hajiji’s candidacy.

This means that, in Muhyiddin’s heart, he still wants the Sabah United Chairman as the Chief Minister if the Sabah People’s Coalition succeeds in winning the PRN next September 26.

On the BN side, since autonomy has been given to UMNO to decide the Chief Ministerial candidate, then of course the Chairman of BN and UMNO Sabah, Bung Mokhtar Radin is the main candidate.

UMNO President Zahid Hamidi is also said to have agreed with Bung Mokhtar’s nomination as Sabah Chief Minister.

Further strengthening Bung Mokhtar’s position is due to the fact that he has stylishly managed to exclude Musa Aman and Abdul Rahman Dahlan, his two competitors for the post of Chief Minister from being demoted as BN candidates.

Former Prime Minister Najib Razak in a video broadcast on social media said, who should occupy the Sabah Chief Minister’s seat must be chosen from among the Assemblymen who have the support of the majority of Sabah Assemblymen themselves.

He said, that is the constitutional requirement related to the election of the Chief Minister.

Based on that, the meaning between BN and PN, who wins the most seats is more likely to be the Chief Minister.

In the Sabah PRN this time, BN contested 41 seats, while PN only had 29 seats out of the total 73 seats in the Sabah constituency.

Logically, this shows that BN’s opportunity to fill the post of Chief Minister is brighter than PN.

PN, even if destined to win all 29 seats at once, they are still not enough majority to claim the post of Chief Minister.

With the debate still open, is it possible that between BN and PN, they will sabotage each other to ensure that each of them wins a greater number of seats, then more chances to win the post of Chief Minister?

This is because, although PN and BN are members of the Sabah People’s Coalition with PBS which has the goal of overthrowing Warisan, of course those who have more seats in the coalition have a higher chance of being supported as Chief Ministers.

Or is it possible that the attempt to ensure that Hajiji and Bung Mokhtar lose is also a major arrangement between BN and PN?

In another development, Pas, which is not allocated seats in the Sabah PRN, also announced that it will launch its own party machinery involving about 2,000 members.

PAS Deputy President, Tuan Ibrahim Tuan Man said, he himself will go to Sabah today to launch the party machinery.

“I will go to Sabah to launch the PAS machinery to help PN’s friends to ensure that the seats contested can be won,” he added.

The question here is, why does Pas only want to help PN?

Will Pas not help BN where UMNO is its partner in the National Consensus?

Does this mean that Pas supports Hajiji more than Bung Mokhtar to be the Chief Minister replacing Shafie Apdal?

Perebutan jawatan Ketua Menteri Sabah antara BN dan PN secara umumnya masih lagi merupakan isu yang umpama “api dalam sekam” antara kedua-dua gabungan tersebut.

Muhyiddin Yassin pada hari penamaan calon baru-baru ini telah menamakan Hajiji Noor sebagai bakal Ketua Menteri Sabah.

Walaupun kenyataan Perdana Menteri itu dikritik dan dikecam oleh beberapa pemimpin UMNO, termasuk Presiden UMNO, Zahid Hamidi, beliau setakat ini tidak pernah menarik balik pencalonan Hajiji itu.

Ini bermakna, dalam hati Muhyiddin, beliau tetap mahukan Pengerusi Bersatu Sabah itu sebagai Ketua Menteri sekiranya Gabungan Rakyat Sabah berjaya memenangi PRN 26 September depan.

Di pihak BN, memandangkan autonomi telah diberikan kepada UMNO untuk memutuskan calon Ketua Menteri, maka sudah barang tentu Pengerusi BN dan UMNO Sabah, Bung Mokhtar Radin adalah calon utamanya.

Presiden UMNO, Zahid Hamidi juga dikatakan setuju dengan pencalonan Bung Mokhtar sebagai Ketua Menteri Sabah itu.

Mengukuhkan lagi kedudukan Bung Mokhtar ialah berikutan beliau dengan bergaya telah berjaya mengenepikan Musa Aman dan Abdul Rahman Dahlan, dua pesaingnya untuk jawatan Ketua Menteri daripada diturunkan sebagai calon BN.

Bekas Perdana Menteri, Najib Razak dalam rakaman video yang tersebar di media sosial menyebut, siapa yang yang harus menduduki kerusi Ketua Menteri Sabah mestilah dipilih daripada kalangan Adun yang mendapat sokongan majoriti Adun Sabah sendiri.

Katanya, itulah kehendak perlembagaan berkaitan pemilihan Ketua Menteri.

Berdasarkan itu, maknanya antara BN dan PN, siapa yang paling banyak menang kerusi adalah lebih berpotensi untuk menjadi Ketua Menteri.

Dalam PRN Sabah kali ini, BN bertanding sebanyak 41 kerusi, manakala PN cuma 29 kerusi saja daripada 73 keseluruhan kerusi yang ada dalam Dun Sabah.

Dari segi logiknya, ini memperlihatkan peluang BN untuk mengisi jawatan Ketua Menteri adalah lebih cerah berbanding PN.

PN, walau jika ditakdirkan menang semua 29 kerusi sekali pun, mereka tetap tidak cukup majoriti untuk menuntut jawatan Ketua Menteri.

Dengan perebutan yang masih terbuka itu, apakah mungkin antara BN dan PN, mereka akan saling mensabotaj sesama sendiri bagi memastikan masing-masing memenangi jumlah kerusi yang lebih banyak, seterusnya lebih berpeluang meraih jawatan Ketua Menteri?

Ini kerana, meski PN dan BN adalah ahli dalam Gabungan Rakyat Sabah bersama PBS yang mempunyai matlamat menumbangkan Warisan, sudah tentu siapa yang memiliki jumlah kerusi lebih banyak dalam gabungan itu mempunyai peluang lebih tinggi untuk disokong sebagai Ketua Menteri.

Atau mungkinkah juga cubaan memastikan Hajiji dan Bung Mokhtar kalah turut merupakan perkiraan utama sesama BN dan PN?

Dalam perkembangan lain, Pas yang tidak diperuntukkan kerusi dalam PRN Sabah ini turut mengumumkan akan melancarkan jentera partinya sendiri yang melibatkan kira-kira 2,000 anggota.

Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, beliau sendiri akan ke Sabah hari ini untuk melancarkan jentera parti itu.

“Saya akan pergi ke Sabah untuk melancarkan jentera PAS bagi membantu rakan-rakan PN bagi memastikan kerusi yang ditandingi dapat dimenangi,” katanya lagi.

Persoalan di sini, kenapa Pas hanya umum nak bantu PN saja?

Adakah Pas tidak akan membantu BN yang mana UMNO adalah rakan kongsinya dalam Muafakat Nasional?

Apakah ini bermakna Pas lebih menyokong Hajiji berbanding Bung Mokhtar untuk jadi Ketua Menteri menggantikan Shafie Apdal?

