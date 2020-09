SUDDENLY SO MANY OBSTACLE PLACED IN SYED SADDIQ’S WAY – BUT WHY SHOULD HE NOT AGE ALONG WITH HIS YOUTH PARTY – WHEN THE TIME COMES TO LET GO HE SHOULD KNOW, OR ELSE BE SPURNED BY THE PEOPLE LIKE POISONOUS MAHATHIR, KLEPTOCRATIC NAJIB & LACKLUSTRE ANWAR: SELEPAS JADI TUA, SYED SADDIQ NAK PERGI KE MANA?

Keputusan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menubuhkan sebuah parti baru khusus untuk anak-anak muda sekurang-kurangnya ada dua kebaikan daripadanya.

Pertama, parti baru itu memberi galakan dan menyediakan ruang lebih terbuka untuk anak-anak muda menceburi politik, seterusnya akan melahirkan lebih ramai pemimpin pelapis untuk negara.

Berbanding parti lain yang semuanya dipimpin oleh golongan tua dan pertengahan usia, parti anak muda ini ini sebaliknya memberi ruang tanpa had untuk anak-anak muda menonjolkan bakat kepimpinan mereka.

Kedua, dengan menubuhkan parti anak muda ini menunjukkan Syed Saddiq ada keberanian memisahkan dirinya daripada bayangan Tun Mahathir Mohamad yang dianggap banyak pihak sebagai sifu politiknya selama ini.

Dengan keberanian itu, Syed Saddiq memperlihatkan dirinya ingin pergi jauh dalam dunia politik dan membina nama tersendiri selepas ini tanpa mengharapkan ada apa-apa naungan melindunginya.

Dalam soal ini, dakwaan bahawa parti anak muda ini hanya menambahkan lagi perpecahan dalam masyarakat sebenarnya tidak timbul sama sekali.

Kalau mahu dikira, parti yang menjual perjuangan atas nama bangsa dan agama jauh lebih membawa perpecahan dalam masyarakat.

Sebaliknya, parti anak muda ini hanya menyediakan ruang sewajarnya untuk anak-anak muda menceburi dunia politik dan melatih diri mereka untuk menjadi pemimpin.

Dalam keadaan itu, sudah tentu ibu bapa dan golongan tua serta pertengahan juga mengalu-alukan kewujudan parti anak muda tersebut di mana di dalam parti lain ruang yang sama tidak dapat diwujudkan.

Cuma, yang menjadi persoalan dalam parti anak muda ini ialah berapakah had usia untuk menyertai dan menjadi pemimpinnya?

Adakah hadnya pada usia 35 atau 40 tahun?

Katalah usia yang dihadkan hanya sehingga usia 40 tahun, maka jika Syed Saddiq menjadi presidennya, bermakna apabila mencapai usia tersebut, beliau mesti berundur dan melepaskan jawatan peneraju parti kepada penggantinya yang lebih muda.

Persoalannya, ke mana Syed Saddiq mahu pergi selepas itu?

Apakah beliau bakal menubuhkan parti lain pula atau akan menyertai UMNO, PKR, Pas atau DAP untuk meneruskan perjuangannya?

Katalah juga ketika memimpin parti anak muda itu beliau bergabung dengan pelbagai parti lain untuk membentuk kerajaan dan dilantik sebagai menteri atas kapasitinya menerajui parti anak muda tersebut, apabila usianya sudah sampai 40 tahun di mana perlu untuk melepaskan jawatan sebagai presiden parti, apakah Syed Saddiq juga sedia melepaskan jawatan menterinya untuk diserahkan kepada presiden parti anak muda yang baru?

Dalam usia 40 tahun di mana ketika itu dalam lingkungan umur paling sedap untuk bergelar pemimpin dan menjadi menteri, apakah Syed Saddiq sedia berundur begitu saja dan melepaskan nikmat dunia kepada orang lain?

Atau mungkinkah ketika itu perlembagaan akan dipinda untuk membolehkan presiden boleh terus mengetuai parti anak muda walaupun sudah menjadi tua? – https://shahbudindotcom.net/

GOOGLE TRANSLATE OF STORY ABOVE:

Syed Saddiq Syed Abdul Rahman’s decision to set up a new party specifically for young people has at least two benefits.

First, the new party encourages and provides more open space for young people to venture into politics, which in turn will produce more successive leaders for the country.

Compared to other parties that are all led by the elderly and middle-aged, this youth party instead provides unlimited space for young people to showcase their leadership talents.

Secondly, by setting up this young party, Syed Saddiq has the courage to separate himself from the shadow of Tun Mahathir Mohamad who is considered by many to be his political sifu all this time.

With that courage, Syed Saddiq showed that he wanted to go far in the political world and build his own name after this without expecting anything in the shade to protect him.

In this matter, the allegation that this young party only adds to the divisions in society does not actually arise at all.

If you want to be counted, the party that sells the struggle in the name of race and religion is much more divisive in society.

Instead, this youth party only provides the necessary space for young people to enter the political world and train themselves to be leaders.

In that situation, of course, parents and the elderly as well as the middle class also welcome the existence of the youth party where in other parties the same space can not be created.

Only, the question in this young party is what is the age limit to join and be its leader?

Is it limited to 35 or 40 years old?

Let’s say the age limit is only up to the age of 40, then if Syed Saddiq becomes its president, it means that when he reaches that age, he must step down and relinquish the party leadership to his younger successor.

The question is, where does Syed Saddiq want to go after that?

Will he form another party or will he join UMNO, PKR, Pas or DAP to continue his struggle?

It is also said that when he led the youth party he joined various other parties to form the government and was appointed minister in his capacity to lead the young party, when he was 40 years old where it was necessary to resign as party president, is Syed Saddiq also ready relinquish his ministerial post to be handed over to the new youth party president?

At the age of 40, when he was in the best age to become a leader and a minister, was Syed Saddiq willing to step down and give up the pleasures of the world to others?

Or is it possible that then the constitution will be amended to allow the president to continue to lead the youth party even when he is old?

-https://shahbudindotcom.net/

