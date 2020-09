INTRIGUE BOILS OVER IN SABAH – MUSA AMAN REPORTEDLY UNABLE TO SLEEP AFTER MUHYIDDIN OMITTED HIS NAME IN CLEAR SIGNAL HE SHOULD NOT CONTEST IN UPCOMING STATE POLLS – EFFECTIVELY HANDING THE CM POST TO BUNG MOKTAR OR RAHMAN DAHLAN IF UMNO/PN WINS – YET UMNO SHOULD BE CAREFUL AS RAHMAN IS ACCUSED OF BEING MUSA & THEREBY PN’S PROXY: MUHYIDDIN TIDAK MAHU MUSA AMAN SEBAGAI CALON LAGI?

Kedudukan Musa Aman sama ada akan bertanding atau tidak dalam PRN Sabah 26 September depan adalah misteri yang belum terungkai setakat ini.

Bagi Musa, memandangkan beliau telah bekerja keras dalam cubaan untuk menumbangkan Shafie Apdal, walaupun usahanya itu menemui kegagalan, sebaliknya DUN Sabah akhirnya dibubarkan, tentulah dalam hatinya ingin bertanding semula.

Sekurang-kurangnya jika bertanding semula di DUN Sungai Sibuga dan menang lagi, ditakdirkan pula kiranya Warisan berjaya dikalahkan, dapatlah Musa bersaing semula untuk kembali menjadi Ketua Menteri.

Tetapi, jika tidak bertanding, maka terlepaslah segala peluangnya untuk menduduki semula kerusi Ketua Menteri itu.

Dengan tidak bertanding juga seolah-olah usaha Musa menggegarkan politik Sabah dan menjatuhkan kedudukan Shafie sebelum ini sebagai sia-sia belaka.

Tambahan lagi, penyokong Musa tentu saja masih ramai yang mahu bekas Ketua Menteri Sabah itu terus bertanding lagi di DUN Sungai Sibuga.

Begitu pun, perkembangan terbaru nampaknya tidak memihak kepada Musa jika beliau teringin untuk bertanding dalam PRN Sabah nanti.

Ini berikutan, Muhyiddin Yassin dihabarkan telah memberi mesej yang jelas agar Musa diketepikan dan tidak diberi ruang bertanding lagi jika PN benar-benar ingin menumbangkan Warisan dan menjatuhkan Shafie Apdal.

Para pemimpin PN khabarnya telah diperingatkan jika Musa bertanding lagi, mereka mungkin terpaksa menghabiskan banyak masa untuk menjawab pelbagai isu isu berkaitan bekas Ketua Menteri yang banyak kontroversi itu.

Sebaliknya, kalau Musa tidak diletakkan sebagai calon, kerja kempen PN akan lebih mudah dan boleh ditumpukan sepenuhnya untuk menyerang Warisan dan Shafie Apdal saja.

Dalam lawatan dua hari Muhyiddin ke Sabah baru-baru ini, beliau telah pun menunjukkan isyarat tersebut dengan tidak menyebut sama sekali nama Musa dalam suatu majlis yang dihadiri oleh para pemimpin PN negeri.

Tindakan Muhyiddin tidak menyebut nama Musa itu bukan saja disedari oleh semua pemimpin PN, malah Musa yang turut berada dalam majlis tersebut dikatakan amat tersinggung dengan apa yang diperlakukan terhadapnya.

Musa dikatakan sedar tindakan Muhyiddin tidak menyebut namanya itu memang sesuatu yang disengajakan.

Beliau dikhabarkan tidak dapat tidur malam dengan perbuatan Muhyiddin itu dan telah datang meluahkan rasa hatinya sehingga menjelang Subuh kepada seorang pemimpin Bersatu dari Semenanjung yang turut berada di Sabah ketika itu.

Apa yang lebih mendukacitakan Musa ialah berikutan peluang UMNO menang juga agak seimbang dengan Warisan, pimpinan parti itu juga setakat ini nampaknya bersetuju agar beliau direhatkan saja dalam PRN kali ini.

Dengan terketepinya nama Musa, pertembungan merebut jawatan Ketua Menteri di pihak UMNO dijangka hanyalah antara Bung Mokhtar Radin dan Abdul Rahman Dahlan saja.

Dalam hal ini, apakah Musa akan hanya berdiam diri saja dalam PRN akan datang ini atau beliau akan berusaha dalam bentuk lain untuk melepaskan dendamnya menjatuhkan Shafie?

Atau mungkin Abdul Rahman Dahlan, bekas Setiausaha Politiknya sebelum ini adalah proksinya untuk merebut kerusi Ketua Menteri daripada Shafie? – https://shahbudindotcom.net/

GOOGLE TRANSLATE OF THE STORY ABOVE

Musa Aman’s position on whether to contest or not in the Sabah PRN next September 26 is a mystery that has not been unraveled so far.

For Musa, as he has worked hard in trying to overthrow Shafie Apdal, even though the effort failed, instead the Sabah DUN was finally dissolved, of course in his heart he wanted to contest again.

At least if he contests again in the Sungai Sibuga DUN and wins again, it is destined that if Warisan is defeated, Musa can compete again to become the Chief Minister again.

But, if he does not contest, then he misses all the opportunities to re-occupy the Chief Minister’s seat.

By not contesting, it also seems that Musa’s efforts to shake Sabah politics and bring down Shafie’s previous position as useless.

In addition, Musa’s supporters are of course still many who want the former Sabah Chief Minister to continue contesting again in the Sungai Sibuga DUN.

However, the latest development does not seem to be in favor of Musa if he wants to contest in the Sabah PRN later.

This is due to the fact that Muhyiddin Yassin is rumored to have given a clear message that Musa should be sidelined and not given a chance to contest again if PN really wants to overthrow Warisan and bring down Shafie Apdal.

PN leaders have reportedly been warned that if Musa contests again, they may have to spend a lot of time answering various controversial issues related to the former Chief Minister.

On the other hand, if Musa is not placed as a candidate, the PN campaign work will be easier and can be fully devoted to attacking Warisan and Shafie Apdal only.

During Muhyiddin’s two-day visit to Sabah recently, he had already shown the signal by not mentioning Musa’s name at all in a ceremony attended by state PN leaders.

Muhyiddin’s action of not mentioning Musa’s name was not only noticed by all PN leaders, but Musa who was also in the ceremony was said to be very offended by what was done to him.

Musa is said to be aware that Muhyiddin’s action of not mentioning his name was indeed intentional.

He was rumored to be unable to sleep at night with Muhyiddin’s actions and had come to express his feelings until dawn to a United leader from the Peninsula who was also in Sabah at that time.

What saddens Musa the most is that due to UMNO’s chances of winning are also quite balanced with Warisan, the party leadership so far seems to have agreed that he should be rested in the PRN this time.

With the exception of Musa’s name, the clash for the post of Chief Minister on the UMNO side is expected only between Bung Mokhtar Radin and Abdul Rahman Dahlan.

In this case, will Musa just remain silent in the next PRN or will he try in another form to vent his revenge to bring down Shafie?

Or maybe Abdul Rahman Dahlan, his former Political Secretary was his proxy for grabbing the Chief Minister’s seat from Shafie?

-https://shahbudindotcom.net/

