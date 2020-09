TELL MAHATHIR TO GO TO HELL, PITY HIM OR JUST IGNORE HIM? HOW DO MALAYSIANS RESPOND TO A 95-YEAR-OLD AS TOXIC AS DR M? SASARAN 36 KERUSI PEJUANG – HARAPAN ATAU ANGAN-ANGAN?

Pengasas Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang, Tun Mahathir Mohamad menyasarkan parti itu mampu memenangi 36 daripada 222 kerusi Parlimen pada PRU15 akan datang.

Menurutnya, walaupun jumlah sasaran kerusi itu kecil, namun ia akan menjadi kuasa penentu kepada gabungan mana yang akan menubuhkan kerajaan.

“Pejuang menyasarkan menang 36 kerusi, kemudian kita boleh menentukan siapa yang akan menjadi kerajaan.

“Kami adalah parti bebas dan tidak terikat dengan sesiapa. Kami tidak fikir mana-mana dua gabungan boleh menang untuk menubuhkan kerajaan.

“Jika kita boleh menang 36 kerusi Parlimen, kita memiliki kuasa untuk menyertai mana-mana gabungan,” katanya dalam sidang media di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya.

Mengulas lanjut, bekas Perdana Menteri sebanyak dua kali itu berkata, jika ada parti yang mahukan sokongan Pejuang, mereka perlu akur kepada syarat ditetapkan.

“Kita sudah ada senarai lebih 18 Ahli Parlimen secara asasnya di Sabah dan Sarawak, mereka bukan Pejuang tetapi friendly (mesra) dengan kita dan percaya dengan prinsip kita.

“Jadi kami akan bekerjasama dengan mereka dan berharap di Semenanjung juga, akan ada rakyat yang menyokong kita,” katanya lagi.

Kesimpulannya dalam PRU akan datang, Pejuang tidak akan menyertai PH dan tidak juga akan bersama PN.

Sebaliknya, Pejuang akan bertanding bersendirian untuk mencapai matlamat memenangi 36 kerusi Parlimen agar boleh menjadi kuasa penentu kepada pihak yang ingin menubuhkan kerajaan.

Rasionalkah 36 kerusi itu?

Dahulu, ketika Bersatu bersama PH dalam PRU14, berapa jumlah kerusi yang mampu dimenangi?

Bukankah hanya 13 kerusi saja?

Jadi, di mana asasnya dengan bersendian pula Pejuang yakin menang sehingga 36 kerusi dan lebih tinggi berbanding PRU14 lalu dan bersama gabungan yang lebih tersusun?

Apakah Tun Mahathir tidak mengambil iktibar daripada keputusan PRK Slim baru-baru ini?

Ambil saja Langkawi dan Jerlun sebagai contoh, masih bolehkah Tun Mahathir dan anaknya Mukhriz mengekalkan dua kerusi tersebut dengan hanya Pejuang bertanding bersendirian?

Belum lagi di Sri Gading dan Simpang Renggam yang ada pengundi bukan Melayu yang agak tinggi di sana.

Jadi, celah mana Pejuang boleh menang sehingga 36 kerusi Parlimen?

Ia suatu harapan atau angan-angan? – https://shahbudindotcom.net/

GOOGLE TRANSLATE OF THE ARTICLE ABOVE

TARGET 36 FIGHTING CHAIRS – HOPES OR DREAMS?

The founder of the Homeland Fighter Party or Fighter, Tun Mahathir Mohamad is targeting the party to be able to win 36 of the 222 parliamentary seats in the next GE15.

According to him, although the target number of seats is small, but it will be the determining force to which coalition will form the government.

“Fighters aim to win 36 seats, then we can decide who will be the government.

“We are an independent party and not tied to anyone. We do not think any two coalitions can win to form a government.

“If we can win 36 parliamentary seats, we have the power to join any coalition,” he said in a press conference at Yayasan Kepimpinan Perdana in Putrajaya.

Commenting further, the former Prime Minister twice said, if there is a party that wants the support of the Fighters, they have to abide by the conditions set.

“We already have a list of more than 18 Members of Parliament basically in Sabah and Sarawak, they are not Fighters but friendly (friendly) with us and believe in our principles.

“So we will work with them and hope that in the Peninsula as well, there will be people who support us,” he added.

In conclusion in the next GE, Pejuang will not join PH and will not be with PN.

Instead, the Fighters will contest alone to achieve the goal of winning 36 Parliamentary seats so that it can be a decisive force to those who want to form a government.

Is the 36 seats rational?

In the past, when Bersatu was with PH in GE14, how many seats could it be won?

Aren’t there only 13 seats?

So, where is the basis that the Fighters are confident of winning up to 36 seats and higher than the last GE14 and with a more organized coalition?

Did Tun Mahathir not learn from the recent results of the Slim by-election?

Just take Langkawi and Jerlun as an example, can Tun Mahathir and his son Mukhriz still retain the two seats with only the Fighters contesting alone?

Not to mention Sri Gading Simpang Renggam existing and non-Malay voters are relatively high there.

So, which gap can Fighters win up to 36 Parliamentary seats?

Is it a hope or a wish?

-https://shahbudindotcom.net/

