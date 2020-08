MUHYIDDIN SENDS UMNO, ALREADY DEALT THE CORRUPTION DEATH BLOW BY NAJIB & ZAHID, TO ITS FINAL HELL – PN SET TO REPLACE BN WHILE BERSATU TAKES OVER UMNO’S DOMINANCE IN MN: PN GANTI BN, BERSATU AMBIL ALIH DOMINASI UMNO DALAM MN?

Semuanya nampak seperti sudah diatur dan bergerak mengikut jalan cerita yang telah dirancang.

Dengan Presiden UMNO, Zahid Hamidi dan Presiden Pas, Hadi Awang sendiri telah menulis surat secara rasmi kepada Muhyiddin Yassin menjemput Bersatu menyertai Muafakat Nasional, kemasukan parti itu ke dalam MN sudah tentu tidak menjadi masalah lagi.

Atas dasar adanya jemputan pula, Muhyiddin turut mengumumkan Bersatu telah setuju untuk menyertai MN.

Ibarat telah menghantar kad jemputan untuk kenduri kahwin, tidak pernah tuan rumah menarik balik jemputan yang telah dikeluarkan.

Dalam hal ini, meskipun Zahid Hamidi dan Mohamad Hassan berkata, suara akar umbi akan didengar terlebih dahulu lantaran majoritinya kurang setuju terhadap kerjasama UMNO dengan Bersatu, jemputan yang telah dikeluarkan kepada Muhyiddin mustahil ditarik balik.

Kecuali jika Muhyiddin kemudian membuat keputusan menarik balik persetujuan menyertai MN, keberadaan Bersatu di dalam MN boleh dikata tiada apa-apa halangam lagi.

Lagi pun, mengguna hujah akar umbi tidak ubah seperti mendengar rungutan anak cucu yang tidak setuju dengan kehadiran ketua kampung berlainan parti ke majlis kenduri kahwin bapa mereka.

Suara anak cucu tidak ke mana-mana akhirnya kerana malulah sibapa mahu menarik balik jemputan yang sudah dikeluarkan.

Tambahan lagi, rakan asal UMNO dalam MN iaitu Pas, ternampak amat ghairah untul melihat Bersatu berada di dalam MN.

Sebaik kedudukan Bersatu hampir pasti terjamin menyertai MN, Kumpulan Azmin Ali pun seperti diatur masa mengumumkan penyertaannya ke dalam Bersatu.

Pengumuman itu dibuat semalam di suatu program himpunan beberapa NGO pro Azmin yang turut dihadiri oleh Muhyiddin.

Kata Zuraidah Kamaruddin, salah seorang penyokong kuat Azmin, penyertaan mereka ke dalam Bersatu akan menjadikan parti itu paling kuat dalam kerajaan sekarang.

Serentak dengan kemasukan itu, Muhyiddin juga mengumumkan rancangan Bersatu untuk meminda perlembagaan bagi membolehkan kaum-kaum lain memegang jawatan dalam parti itu.

Katanya, kajian itu sedang dilaksanakan oleh sebuah jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Dr. Rais Yatim dan akan dibentangkan kepada mesyuarat MPT Bersatu dalam waktu terdekat ini.

Mahu tidak mahu, perubahan ini tentu saja ada kaitan dengan kemasukan Kumpulan Azmin yang berasal daripada PKR, sebuah parti pelbagai kaum tapi berteraskan Melayu, ke dalam Bersatu.

Melalui perubahan tersebut, Bersatu selepas ini akan menjadi parti mirip seperti PKR, bukan lagi sebuah parti Melayu totok seperti UMNO dan Pas.

Dengan keadaan itu serta melalui beberapa pemimpin bukan Melayu dalam Kumpulan Azmin yang telah menyertai Bersatu, parti itu bukan saja akan melebarkan lagi usaha menarik bukan Melayu bersama mereka, malah akan perlahan-lahan berusaha menenggelamkan MCA dan MIC yang seperti tidak bermaya ketika itu.

Dengan itu, dari segi pembahagian kerusi melalui MN, Bersatu dengan sendirinya mampu bersuara dengan lebih lantang menuntut jumlah yang munasabah buat mereka, termasuk kouta untuk Kumpulan Azmin dan Kumpulan Hamzah Zainuddin yang sebelum ini bagai nak rak dibantah dan enggan dikompromi oleh UMNO.

Di ketika yang sama, Muhyiddin tetap meneruskan perancangan mendaftarkan Perikatan Nasional sebagai sebuah gabungan yang sah, walaupun UMNO bertegas tidak akan menyertainya.

Tetapi, dalam pendaftatan PN itu, selain Bersatu, beberapa parti lain dalam kerajaan iaitu Pas, GPS dan MIC adalah merupakan jawatankuasa penajanya.

Ini bermakna, bagi Muhyiddin, ada atau tidak UMNO di dalam PN selepas ini, ia tidaklah penting baginya kerana yang lebih penting ialah Bersatu sudah berada di dalam MN.

Maka, apa jadi seterusnya?

Ternampak jelas bahawa dengan semua perkembangan ini, Muhyiddin sedang bergerak untuk menjadikan Bersatu lebih dominan berbanding UMNO, seterusnya memguasai MN serta dalam masa yang sama akan memastikan BN dikuburkan untuk diganti dengan PN untuk bertanding dalam PRU akan datang.

Dengan kedudukan tanpa kuasa, sebahagian pemimpin UMNO sendiri lebih sayang kedudukan dalam kerajaan berbanding perjuangan, manakala Najib Razak sudah kena dan Zahid Hamidi mungkin bakal menyusul, apa lagi yang mampu menghalang gerakan Muhyiddin yang tentunya dibantu Azmin dan Hamzah Zainuddin untuk melenyapkan UMNO dan BN yang nampaknya sudah berada di laluan yang lancar setakat ini?

Malah, jika PN terus menang PRU akan datang, siapa bakal Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak sukar lagi untuk diduga. – https://shahbudindotcom.net/

GOOGLE TRANSLATE OF THE ABOVE ARTICLE:

Everything seems to be arranged and moving according to the storyline that has been planned.

With UMNO President Zahid Hamidi and PAS President Hadi Awang himself writing an official letter to Muhyiddin Yassin inviting Bersatu to join Muafakat Nasional, the party’s entry into MN is certainly not a problem anymore.

On the basis of the invitation, Muhyiddin also announced that Bersatu has agreed to join MN.

Like having sent an invitation card for a wedding feast, the host never withdrew the invitation that had been issued.

In this case, although Zahid Hamidi and Mohamad Hassan said, the voice of the grassroots will be heard first because the majority do not agree with UMNO’s cooperation with Bersatu, the invitation issued to Muhyiddin is impossible to withdraw.

Unless Muhyiddin later decides to withdraw his consent to join MN, Bersatu’s presence in MN can be said to be no obstacle anymore.

After all, using grassroots arguments does not change like hearing the grievances of grandchildren who do not agree with the presence of village heads of different parties to their father’s wedding feast.

The voices of the grandchildren did not go anywhere in the end because they were embarrassed and wanted to withdraw the invitation that had been issued.

In addition, UMNO’s original partner in MN, Pas, looked very excited to see Bersatu in the MN.

As soon as Bersatu’s position is almost guaranteed to join MN, Azmin Ali’s group also seems to be scheduled to announce its participation in Bersatu.

The announcement was made yesterday at a gathering program of several pro-Azmin NGOs which was also attended by Muhyiddin.

Zuraidah Kamaruddin, one of Azmin’s strong supporters, said their participation in Bersatu would make the party the strongest in the current government.

Simultaneously with the entry, Muhyiddin also announced Bersatu’s plan to amend the constitution to enable other races to hold positions in the party.

He said the study was being carried out by a committee chaired by Dr. Rais Yatim and will be presented to the United MPT meeting in the near future.

Like it or not, this change of course has to do with the inclusion of groups that came from PKR’s Azmin, a multiracial party but Malay-centric, to the Emirates.

Through these changes, United is going to be a party like PKR, not yet a full-blooded as the Malay party Umno and PAS.

With the situation as well as through a number of non-Malay leaders in Group Azmin, who joined United, the party will not only widen the efforts to attract non-Malays with them, but will slowly try to sink the MCA and MIC are as lifeless as that.

Thus, in terms of the distribution of seats through MN, Bersatu is able to speak out more loudly demanding a reasonable amount for them, including quota for Azmin Group and Hamzah Zainuddin Group which previously seemed to want to be sheltered and refused to be compromised by UMNO.

At the same time, Muhyiddin continued to plan to register the National Alliance as a legitimate coalition, although UMNO insisted it would not join it.

But, in the PN registration, apart from Bersatu, several other parties in the government, namely Pas, GPS and MIC, are its sponsoring committee.

This means, for Muhyiddin, whether or not UMNO is in the PN after this, it does not matter to him because what is more important is that Bersatu is already in the MN.

So, what happens next?

It is clear that with all these developments, Muhyiddin is moving to make Bersatu more dominant than UMNO, then control MN and at the same time will ensure that BN is buried to be replaced by PN to contest in the next GE.

With the powerless position, some UMNO leaders themselves prefer the position in the government to the struggle, while Najib Razak is right and Zahid Hamidi is likely to follow, what else can stop Muhyiddin’s movement which of course was helped by Azmin and Hamzah Zainuddin to eliminate UMNO and BN have been on a smooth path so far?

In fact, if PN continues to win the next GE, who will be the next Prime Minister after Muhyiddin is no longer difficult to predict.

-https://shahbudindotcom.net/

