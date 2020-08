THE RISE OF HADI & CRONIES – EVEN UMNO SHOCKED AT APPOINTMENT OF BRITISH ‘OUTSIDER’ – RPK’S BROTHER – TO HELM MULTIPLE TOP POSTS AT T’GANU GLCs: INIKAH INDIVIDU ISTIMEWA LUAR TERENGGANU YANG PEGANG BERBELAS JAWATAN DALAM GLC NEGERI?

Dua hari lalu, bekas Menteri Besar Terengganu, Ahmad Said mempersoalkan tindakan Kerajaan Terengganu melantik individu tertentu memegang terlalu banyak jawatan penting dalam syarikat milik kerajaan negeri itu.

Beliau berkata, lebih mendukacitakan, individu yang mempunyai rekod tidak baik dan pernah dipecat turut dilantik memegang sehingga 13 jawatan termasuk pengerusi, ahli lembaga pengarah dan penasihat.

“Saya berasa dukacita apabila individu yang tidak mempunyai rekod yang bagus di Kelantan dan pernah dipecat tetapi hari ini mendapat gaji RM800,000 setahun iaitu kira-kira RM67,000 sebulan dengan dilantik menjadi pengerusi di sebuah syarikat, 11 pengarah dan turut menjadi penasihat.

“Seorang warga England pula dilantik menjadi pengerusi di enam buah syarikat dan pengarah di enam buah syarikat dengan gaji keseluruhan RM650,000 setahun.

“Itu masalahnya, sampai berbelas-belas bagai (jawatan). Tiada orang lainkah sehingga seorang pegang terlalu banyak syarikat.

“Hebat sangatkah dia? Mampukah tumpu kepada syarikat?

“Takkan tiada anak Terengganu yang berkemampuan,” katanya yang juga Adun Kijal ketika ditemui selepas Mesyuarat Kedua Penggal Ketiga Dewan Undangan Negeri (DUN) ke-14 di Wisma Darul Iman di sini hari ini.

Mengulas lanjut, Ahmad berkata, amalan melantik seorang individu memegang terlalu banyak syarikat tidak pernah dibuat semasa zaman pemerintahan Barisan Nasional (BN) di Terengganu sebelum ini.

Menurutnya, paling banyak seorang individu dilantik memegang tiga jawatan dalam syarikat milik kerajaan negeri.

Terdahulu, semasa sesi perbahasan, Ahmad menegur pengurusan tadbir korporat kerajaan negeri kerana hampir kesemua lantikan lembaga pengarah melibatkan orang politik.

“Justeru, saya harap ia dapat diperbetulkan dari semasa ke semasa,” katanya.

Persoalannya, siapa individu yang dimaksudkan Ahmad Said itu?

Sebagaimana tersebar luas di media sosial, apakah mereka ini individu istimewa yang dimaksudkan beliau itu? https://shahbudindotcom.net/

GOOGLE TRANSLATE TO ENGLISH OF THE STORY ABOVE

Two days ago, former Terengganu Menteri Besar Ahmad Said questioned the Terengganu Government’s action in appointing certain individuals to hold too many important positions in state-owned companies.

He said, more sadly, individuals who had a bad record and had been fired were also appointed to hold up to 13 positions including chairman, board members and advisors.

“I feel sad when an individual who does not have a good record in Kelantan and was fired but today gets a salary of RM800,000 a year which is about RM67,000 a month by being appointed chairman of a company, 11 directors and also an advisor.

“An Englishman was appointed chairman of six companies and director of six companies with a total salary of RM650,000 a year.

“That is the problem, up to dozens like (positions). No one else until one holds too many companies.

“Is he really great? Can you focus on the company?

“There will be no Terengganu children who can afford it,” he said, who is also the Kijal Assemblyman when met after the Second Meeting of the Third Term of the 14th State Assembly (DUN) at Wisma Darul Iman here today.

Commenting further, Ahmad said, the practice of appointing an individual to hold too many companies was never done during the Barisan Nasional (BN) rule in Terengganu before.

According to him, at most one individual is appointed to hold three positions in state-owned companies.

Earlier, during the debate session, Ahmad reprimanded the corporate governance management of the state government because almost all board appointments involved politicians.

“Therefore, I hope it can be corrected from time to time,” he said.

The question is, who is the individual that Ahmad Said meant?

As it is widely spread on social media, are they the special individuals he meant?

-https://shahbudindotcom.net/

.