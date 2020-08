ANWAR, STOP SITTING & TWIDDLING YOUR ‘PM’ THUMBS: ‘THIS IS NO TIME FOR REVENGE OR PETTY POLITICS – THE ONLY THING NEEDED FOR EVIL TO TRIUMPH IS FOR GOOD MEN TO DO NOTHING’

(Tatal ke bawah untuk kenyataan versi BM)

I call on Malaysians to come forward to re-unite and dare to hope and struggle again to restore dignity and decency in a New Malaysia where there is unity, democracy, justice, freedom, excellence and integrity.

In the past few days, apart from the political persecution of Betty Chew – just because she is the wife of Lim Guan Eng- Malaysia has been buffetted by a series of events which highlight a gross deficit of dignity and decency in Malaysian public life, which must be the concern of all thinking and patriotic Malaysians, regardless of race, religion, region, age or gender.

We read of netizens rallying behind a teenager who was fined RM1,000 for purportedly pulling down his face mask while waiting on a platform for a train.

Kepong MP Lim Lip Eng has offered to assist the teenager who was fined RM1,000 urging the student to contact him for help.

In fact, all members of the public in such circumstances should be refunded the bulk of their fines as Malaysians were right to question the seemingly uneven enforcement of the compulsory face mask rule with regard to a number of politicians who have been photographed without masks in public places.



As the DAP MP for Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yii suggested in Parliament last week, reduce the RM1,000 maximum fine for not wearing masks in crowded public areas to RM200 to RM300 for first-time offenders as the RM1,000 fine account for 83% of the monthly minimum wage in Malaysia – unlike the face mask fine in Victoria, Australia, that comprises 6.7% of the monthly minimum wage.

This is not fair as the main purpose of the fine is to educate and not to punish the public.

In fact, as Sarawak DAP leader Abdul Aziz Isa has suggested, lower the face mask price ceiling for Malaysians in need as they earn a below-average income falling under the B40 category.

In a Malaysia which upholds decency and dignity in public life, these problems would not happen or would be resolved rapidly and not be allowed to hang over the people’s head.

Public decency, dignity and morality in Malaysia had descended to such a pass that we have elected representatives “frogging” political parties without shame, a Minister surreptitiously vaping in Parliament and public officials shamelessly and remorsely abusing and bartering their official positions for personal and political gain.

One of the greatest challenges of the Internet era and information age is to ensure a high level of media literacy in Malaysia, to ensure that Malaysians can differentiate between truth and lies, facts and falsehoods, information and misinformation, and not to share what they have received on Whatsapp, Facebook or YouTube until they have verified their legitimacy or truth.

It is not that lies and falsehoods had not been peddled in the past, except that the unprecedented speed and ubiquity of misinformation now could not only destroy reputations but could cause the fall of goverments and ruination of nations.

I would like to know who had been more demonized than me in my 55-year political life.

I have in the last decade been accused of being a communist, even a relative of Chin Peng, but the authors of these lies did not realise that in the 1969 General Election which I contested, the “communist” forces were campaigning for my as well as the DAP’s defeat.

I have been accused of being born in China and somehow swam to Malaysia when I was 17, completely disregarding my primary and secondary school years in Batu Pahat, Johore.

I was accused of masterminding a Christianisation campaign to turn Malaysia into a Christian state, when I am not a Christian.

I was accused of being anti-Malay and anti-Islam, when I do not have a single bone or sinew which is anti-Malay or anti-Muslim.

There is a video of the PAS President, Datuk Hadi Awang, during the Teluk Intan by-election in May 2014 narrating how DAP defended PAS in 1978 when the Kelantan government fell to Barisan Nasional, causing chaos within the state.

Hadi said Barisan Nasional, that was working with PAS then, did nothing to help them. Only the DAP defended PAS at the time.

That was 2014. I do not know whether Hadi would stand by his Teluk Intan by-election speech.

The campaign to demonise me and Guan Eng took on a systematic and diabolical character after the political tsunami of 2008, when Guan Eng became the Penang Chief Minister.

When my grandson was 15 years old, he was accused on the Internet by UMNO cybertroopers of sexually molesting his female classmate in his school in Penang. Even the name of the alleged victim was mentioned but it was later found that she was from Hong Kong and had never been to Penang!

Several years later, this grandson of mine was again targeted by UMNO cybertroopers who peddled the false news that he was arrested in the Singapore International Airport for trying to smuggle in RM2 million in cash and that Guan Eng, then Finance Minister, had flown to Singapore to secure his release.

These were unequivocal lies, as revealed by the Inspector-General of Police who said no such arrest had been made in Singapore and that Guan Eng had not left for Singapore during that period.

Now the UMNO cybertroopers are trying to portray Betty Chew as Rosmah Mansor No. 2.

This gave wing to a netizen to indulge in his imagination on the social media who satirized:

“MACC and Police raids Betty Chew’ s home. Takes away her valuables listed as one trove of Mills and Boons and Enid Blyton books, assortment of hair bands, cutlery and China pieces (with broken edges actually), Formica topped furniture pieces, a wide array of Chinese wooden clogs, love letters making crimps, PVC handbags, hair curlers, cooking utensils and half bottles of Knife brand cooking oil and many other items that MACC claims is linked to her money laundering and terrorism funding case.. Oh, how terrible! Ahmad , the lorry man hired by the MACC to transport these items was perplexed indeed to ask them ‘Ini barang nak hantar ke pejabat atau tempat besi buruk Ramasamy?’”

But this is no time for petty or revenge politics.

It is time for patriotic Malaysians, regardless of race, religion, region, age or gender to Save Malaysia with a a common vision and perspective, where Malaysians, whether Malays, Chinese, Indians, Kadazans, Ibans, or Muslims, Buddhists, Christians, Hindus or Taoists, have more in common with each other than any other person in the world, enjoying unity, democracy, justice, freedom, excellence, integrity and decency.

Remember Burke – The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing!

Let all Malaysians, regardless of race, religion, region, gender, age or station continue the quest for Malaysia to become a top world-class nation by leveraging on the values and assets of the diverse races, religions, languages, cultures and civilizations which meet in confluence in Malaysia!

Malaysia deserves better!

(Media Statement by DAP MP for Iskandar Puteri Lim Kit Siang in Gelang Patah on Monday, 10th August 2020)

Seruan kepada semua rakyat Malaysia untuk bersatu padu dan kembali berazam dan berjuang semula untuk mengembalikan maruah dan kesusilaan dalam sebuah Malaysia Baharu yang berteraskan perpaduan, demokrasi, keadilan, kebebasan, kecemerlangan, dan integriti

Saya menyeru semua rakyat Malaysia untuk untuk bersatu padu dan kembali berazam dan berjuang semula untuk mengembalikan maruah dan kesusilaan dalam sebuah Malaysia Baharu yang berteraskan perpaduan, prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kebebasan, kecemerlangan, dan integriti.

Dalam beberapa hari yang lepas, selain daripada penganiayaan politikal terhadap Betty Chew — hanya kerana beliau merupakan isteri kepada Lim Guan Eng — negara kita telah menyaksikan beberapa kejadian yang menunjukkan defisit maruah dalam negara yang semestinya menjadi satu perkara yang amat merunsingkan kepada semua rakyat Malaysia yang cintakan tanah airnya, tanpa mengira kaum, agama, kawasan, umur, mahupun jantina.

Kita membaca berita di mana para netizen menyatakan sokongan mereka kepada seorang pemuda yang didenda RM1,000 di atas dakwaan beliau tidak memakai topeng muka dengan betul semasa menunggu keretapi.

Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng telah menawarkan untuk membantu pemuda yang telah didenda tersebut dan menggesa beliau untuk menghubunginya untuk bantuan.

Malah, semua denda yang telah dikutip ini seharusnya dipulangkan semula memandangkan kita semua dapat melihat penguatkuasaan undang-undang ini tidak sekata, di mana terdapat ramai ahli politik di tempat awam diambil gambarnya tanpa memakai penutup muka.

Seperti yang dicadangkan oleh Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr Kelvin Yii di Parlimen sebelum ini, denda RM1,000 ini harus dikurangkan kepada RM200 ke RM300 untuk kesalahan kali pertama. Nilai RM1,000 ini memakan hampir 87% daripada gaji bulanan minima dalam negara kita — tidak seperti denda yang dikenakan di Victoria, Australia, yang hanya memakan kira-kira 6.7% daripada gaji minima di sana.

Perkara ini tidak adil, kerana tujuan denda ini seharusnya untuk mendidik rakyat dan bukannya untuk menghukum.

Lebih baik lagi jika cadangan pemimpin DAP Sarawak, Abdul Aziz Isa, supaya harga penutup muka ini diturunkan, terutamanya untuk golongan rakyat yang memerlukan, memandangkan pendapatan mereka di dalam golongan B40 berada di bawah paras purata.

Di dalam sebuah Malaysia yang mengutamakan maruah dan kesusilaan dalam kehidupan harian, masalah-masalah seperti ini tidak sepatutnya berlaku, dan jika ia berlaku, pastinya akan diselesaikan dengan pantas.

Kesopanan, kesusilaan, dan maruah dalam negara kita telah merudum teruk, di mana kita dapat melihat wakil rakyat melompat parti tanpa sebarang segan silu, seorang Menteri secara sorok-sorok “vape” di dalam Parlimen, dan penjawat awam tanpa malu dan segan, menjaja dan menyalahguna jawatan untuk kepentingan politik dan diri sendiri.

Salah satu cabaran terbesar dalam era internet dan maklumat kini adalah untuk memastikan tahap literasi media yang tinggi dalam negara kita, untuk memastikan rakyat boleh membezakan kebenaran dalam lautan penipuan dan fitnah dan untuk tidak mengongsikan berita yang diterima melalui Whatsapp, Facebook, ataupun Youtube, sehinggalah mereka dapat mengesahkan kesahihan berita tersebut.

Bukanlah sebelum ini penipuan dan fitnah tidak tersebar, tetapi kini, perkara ini tersebar dengan jauh lebih pantas dan meluas, dengan impak yang sangat hebat sehingga boleh memusnahkan reputasi seseorang itu mahupun sehingga tumbangnya sebuah kerajaan dan rosaknya sesebuah negara.

Saya teringin untuk mengetahui jika ada sesiapa yang telah dimomokkan pada tahap yang lebih teruk berbanding dengan 55 tahun perjuangan politik saya.

Dalam dekad yang lepas, saya pernah dituduh sebagai seorang komunis, tidak cukup dengan itu, saya juga dituduh sebagai seorang saudara kepada Chin Peng, tetapi penulis fitnah-fitnah ini tidak menyedari yang dalam Pilihan Raya Umum 1969 yang saya bertanding, pasukan “komunis” tersebut sedang giat berkempen untuk memastikan kekalahan saya dan juga DAP.

Saya juga telah dituduh lahir di China dan kemudiannya berenang ke Malaysia semasa saya berumur 17 tahun, tanpa mengambil kira hakikat yang saya bersekolah rendah dan menengah di Batu Pahat, Johor.

Saya juga dituduh sebagai merancang kempen Kristianisasi untuk mengubah Malaysia kepada negara Kristian, sedangkan saya bukan beragama Kristian.

Saya juga dituduh anti-Melayu dan anti-Islam, sedangkan tidak ada seketul pun tulang saya yang bersifat anti-Melayu mahupun anti-Islam.

Terdapat satu video Presiden Pas, Datuk Hadi Awang, semasa kempen pilihan raya kecil Teluk Intan 2014, yang menceritakan bagaimana DAP mempertahankan PAS pada tahun 1978 apabila kerajaan negeri Kelantan tumbang kepada Barisan Nasional yang kemudiannya menyebabkan kucar-kacir dalam negeri tersebut.

Hadi mengatakan, Barisan Nasional yang berkerjasama dengan PAS pada masa itu, tidak berbuat apa-apa untuk membantu mereka. Hanya DAP yang mempertahankan mereka pada masa itu.

Perkara itu pada tahun 2014. Saya tidak pasti sama ada Hadi masih berpegang kepada ucapan kempen PRK Teluk Intan itu pada hari ini.

Kempen untuk memburukkan nama saya dan Guan Eng mula mengambil bentuk yang lebih terancang dan buruk selepas tsunami politik 2008, selepas Guan Eng menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang.

Semasa cucu saya berumur 15 tahun, beliau telah dituduh mencabul kehormatan seorang rakan sekelas beliau di Pulau Pinang oleh tentera siber UMNO. Sehinggakan nama seorang “mangsa” didedahkan, yang kemudiannya didapati bahawa beliau berasal daripada Hong Kong dan tidak pernah datang ke Pulau Pinang!

Beberapa tahun kemudian, cucu saya ini sekali lagi menjadi tumpuan tentera siber UMNO yang menuduh beliau telah ditahan di Lapangan Terbang Antarabangsa Singapura kerana cuba menyeludup sejumlah RM2 juta dalam bentuk tunai dan kononnya Guan Eng yang ketika itu merupakan Menteri Kewangan telah terbang ke Singapura untuk memastikan anaknya dibebaskan.

Semua ini adalah penipuan tidak berasas, seperti yang telah didedahkan oleh Ketua Polis Negara, yang telah menyatakan tiada sebarang tangkapan telah dibuat di Singapura dan Guan Eng tidak pernah meninggalkan negara ke Singapura dalam tempoh tersebut.

Kini tentera siber UMNO sedang cuba pula untuk menggambarkan Betty Chew seperti seorang Rosmah 2.0.

Perkara ini telah memberikan inspirasi kepada seorang netizen untuk bersatira seperti berikut:

“Pihak SPRM dan Polis telah menggeledah rumah Betty Chew. Pihak berkuasa merampas barang-barang berharga berikut, antaranya, berkotak-kotak buku terbitan Mills and Boons dan buku-buku Enid Blyton, pelbagai jenis pengikat rambut, sudu garpu serta set pinggan mangkuk (dengan kesan retak), perabut Formica, sejumlah besar terompah kayu Cina, kelim kuih kapit, beg tangan PVC, pengeriting rambut, alatan memasak, dan setengah botol minyak masak berjenama Knife dan pelbagai lagi barang-barang yang didakwa berkaitan dengan pertuduhan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan beliau. Teruk sekali! Pemandu lori yang dilantik oleh SPRM, Ahmad, telah bertanya kepada pihak SPRM “Ini barang nak hantar ke pejabat atau tempat besi buruk Ramasamy?”

Tetapi sekarang bukanlah masa untuk politik dendam picisan.

Sekarang adalah masa untuk semua rakyat Malaysia yang cintakan negara, tanpa mengira kaum, agama, latar belakang tempat, umur, mahupun jantina, bersama menyelamatkan negara kita dengan satu azam dan perspektif yang dikongsi bersama, di mana semua rakyat Malaysia, sama ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, sama ada yang beragama Islam, Buddha, Kristian, Hindu, Taoist, mempunyai lebih banyak persamaan di antara kita semua berbanding mana-mana orang lain di dalam dunia ini, bersama-sama menikmati kehidupan dengan perpaduan, demokrasi, keadilan, kebebasan, kecemerlangan, integriti, dan kesusilaan.

Ingatlah kata-kata Edmund Burke — Satu-satunya perkara yang akan memenangkan kejahatan adalah apabila orang-orang baik berdiam diri!

Marilah kita semua rakyat Malaysia, tanpa mengira kaum, agama, kawasan, jantina, mahupun umur, meneruskan usaha kita untuk menjadikan negara kita sebuah negara berkelas dunia dengan menggembelengkan nilai serta aset kepelbagaian kaum, agama, bahasa, dan budaya yang telah bertemu di Malaysia!

Negara kita berhak untuk menjadi lebih baik!

(Kenyataan Media Ahli Parlimen DAP Iskandar Puteri Lim Kit Siang di Gelang Patah pada hari Isnin 10 Ogos 2020)

