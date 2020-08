‘GREEDY & NO CLASS’ MUHYIDDIN & CO GET WHIPPING – WHEN EVEN THEIR ‘LOBSTER LUNCH’ MUST BE PAID FOR BY A GLC! APA PUNYA LEKEHLAH KERAJAAN PN INI, MAKAN PUN GUNA DUIT GLC?

Sehingga ini belum ada penjelasan berhubung dakwaan bahawa dana GLC diguna setiap hari untuk menaja jamuan VVIP di Parlimen.

Dakwaan tersebut telah disiarkan di beberapa portal, malah tular di media sosial sejak semalam.

Sebelum ini, sejak Muhyiddin Yassin membentuk kerajaan PN, beliau telah melantik Ahli-Ahli Parlimen untuk menerajui GLC-GLC bagi memastikan sokongan terhadapnya berkekalan, meskipun sesetengahnya diragui dari segi kelayakan dan kemampuan.

Kini, GLC-GLC digunakan sekali lagi untuk menaja makan tengahari VVIP setiap hari di Parlimen, termasuk yang dihadiri oleh Muhyiddin dan Speaker Parlimen, Azhar Azizan Harun.

Apa perlunya dana GLC diguna untuk menaja makan tengahari mereka yang bergaji puluhan ribu itu?

Sudah diberi gaji berpuluh ribu, sekarang kikis lagi wang GLC untuk menaja makan mereka?

Apa punya lekehlah kerajaan PN ini?

Tak boleh tanggung makan sendiri ke?

Sudahlah ramai rakyat dilanda kesusahan disebabkan tiada pekerjaan, bahkan ada yang dilaporkan membunuh diri kerana dibuang kerja, tetapi ahli-ahli politik yang berkuasa nampaknya tanpa ada perasaan melantak sesuka hati membesarkan perut sendiri dengan mengguna dana GLC setiap hari sesi Parlimen diadakan.

Sebelum ini, baik ketika BN atau PH, amalan seperti ini tidak pernah sama sekali berlaku.

Kenapa sekarang ia berlaku di zaman PN yang diketuai oleh Muhyiddin?

Bukankah Muhyiddin anak seorang ulama?

Inikah juga kerajaan yang dikata nak menjaga dan membela rakyat? – https://shahbudindotcom.net/

GOOGLE TRANSLATION OF THE ABOVE ARTICLE:

To date, there has been no explanation for the allegation that GLC funds are used every day to sponsor VVIP banquets in Parliament.

The allegations have been posted on several portals, and even spread on social media since yesterday.

Previously, since Muhyiddin Yassin formed the PN government, he has appointed MPs to lead the GLCs to ensure that support for them is sustainable, although some are doubtful in terms of qualifications and capabilities.

Now, GLCs are being used again to sponsor VVIP lunches every day in Parliament, including those attended by Muhyiddin and Parliament Speaker Azhar Azizan Harun.

What is the need for GLC funds to be used to sponsor their tens of thousands of paid lunches?

Already paid tens of thousands, now squandering GLC money to sponsor their meals?

What is wrong with this PN government?

Can’t afford to eat by yourself?

Many people are already suffering from unemployment, some have even reportedly committed suicide due to being fired, but powerful politicians seem to have no will to raise their own stomachs by using GLC funds every day in Parliament.

Previously, either during BN or PH, such practices never happened at all.

Why is it happening now in the PN era led by Muhyiddin?

Isn’t Muhyiddin the son of a scholar?

Is this also the government that is said to want to protect and defend the people?

-https://shahbudindotcom.net/

.