BOMBSHELL – REVERSE-TAKEOVER ON THE CARDS? IF UMNO, PAS WON’T JOIN MUHYIDDIN’S UNREGISTERED PN – THEN WHY NOT ANWAR, PKR & WHO KNOWS MAYBE EVEN DAP & AMANAH: MUHYIDDIN MIGHT END UP HAVING TO CONTEST GE15 UNDER PAKATAN AGAIN – SO LONG AS PAKATAN IS FINALLY RID OF THE REAL TROUBLE-MAKERS AZMIN CARTEL & ‘GANG MAHATHIR & CRONIES’

Cerita No. 1 ialah laporan berita New Straits Times.

UMNO dilemma party needs to decide to survive or be buried

Zahid Thurs made puzzling statement,

UMNO won’t join PN, but support government

certain Umno MPs unhappy with Zahid’s statement

What is Zahid hoping to achieve?

Zahid worried Pas, (BN) parties would leave Umno to join PN

Bersatu claimed “two top BN component parties” agreed to Umno and join PN

BN parties drawn to PN’s commitment to ensure all members in PN equal partners

Pas keen on joining PN

“some Pas leaders worried they might be stepped on by Umno again”

Pas was with BN for only six years (from 1972 to 1978)

Pas remembers how they were treated then

Pas wary of Umno

Muafakat Nasional (MN) is not formal coalition

Umno will be broken if it cannot handle crisis

it’s time Umno members woke up from their “obsession with personalities”

Umno to move on after Razak convicted

courts punished Najib

Umno should accept it

(dont) waste time being Najib’s fanatics

what will Bersatu do if Umno continues present path

Bersatu has other options

Umno has 39 MPs and PKR has 38.

talk that PKR in discussions about joining PN

PKR should consider joining PN

PN and PKR can work together.

don’t know what PKR is waiting for

My comments :

Yang jelas dan terang ialah Wak Jahid tidak mempunyai pengaruh, pengikut atau pendengar dalam parti UMNO. Wak Jahid adalah presiden parti yang paling ‘ineffective’. Lebih teruk daripada Pak Lah Badawi.

Saya melihat tidak ada ahli parti UMNO yang sokong ataupun setuju dengan hujah Wak Jahid. Cybertrooper UMNO pun senyap saja. Tak sokong pun presiden parti Jawa mereka. This fellow Wak Jahid is as good as non existent.

However I do not see UMNO as dead.

The party still has 38 seats – after defections to Bersatu.

Do not forget

I still count the defectors as UMNO.

And also some of the Bersatu MPs.

Lets wait and see.

The suggestion that Brader Anwar and PKR will join Perikatan Nasional is interesting.

Remember that mysterious meeting between Brader and Muhyiddin (on 16/5/20)?

I have also “advised” this too many times. There is no political future for Brader Anwar in his current position. Just go and join Perikatan Nasional.

Yes it is all about timing.

There is only so much time left.

Correction : There is not much time left.

The Reformasi supporters were disappointed when Azmin and gang jumped ship and joined Bersatu/PN. But Azmin is still talking with Dr Mahathir. Surprised ??

So it will not be too far fetched if Brader Anwar and the rest of PKR also join PN.

If Azmin can reap the benefits why not Brader Anwar?

Balik kepada Wak Jahid, lebih baik bagi UMNO tutup saja bab presiden yang berendam dalam air keroh. Sejak Pak Lah UMNO memang sudah jadi parti haprak. Jatuh standard betul.

Woi this is the 21st century lah. How can you have the likes of Kebinatangan, Anjing Salak, Ikan Bakar, bossku bukan bishe-bishe, Blue Osen, “c an I advise you something”, tambi gelap and other cebuk dale sungai types representing your party? Low class betul. Correction : No class betul.

UMNO really needs to gather all the dried kelapa sawit leaves from all the Felda plantations. You know to wipe your ass. Big time.

PAS PUN TAK SETJU DENGAN WAK JAHID

Coretan No. 2 yang berikut telah di-ubahsuaikan (sebenarnya telah diubah sama sekali) daripada penulisan seorang sahabat saya. Oleh sebab banyak yang saya telah mengubahnya maka saya tidak ingin menyebut namanya. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada sahabat saya kerana sudi berkongsi pendapat. Thank you brother.