UMNO TRAPPED IN A PENTAGON OF DOOM – NO WONDER MUHYIDDIN DARES THUMB NOSE AT NAJIB & ZAHID: SPLIT INTO 5 FRACTIOUS & JEALOUSY-RIDDEN CAMPS – HOW COULD NAJIB, ZAHID, MAT HASSAN, HISHAM & KU LI GANG EVER PUT ASIDE SELF-INTERESTS TO REVIVE THEIR OWN PARTY – LET ALONE FIGHT HIM!

Zahid announced Umno will not join PN

decision made at Umno Supreme Council on July 24 but UMNO will support PN to form federal govt

PPBM downplays Zahid’s announcement

most of UMNO’s MPs are “with us”.

only those with court cases do not want to join PN

Zahid said Muhyiddin interested to join Muafakat Nasional

PPBM denied joining Muafakat Nasional (Umno / PAS)

certain quarters applying political pressure on Muhyiddin

PN being registered as political entity with RoS

Umno not included.

MIC and a few others are there

My comments :

Wak Jahid nak duduk dalam Kerajaan PN tetapi tak mahu jadi ahli PN.

Omputih kata ‘he wants to eat his cake and have it too’ (this is the correct version).

Wak Jahid sekarang menjadi 1st UMNO president yang tidak jadi PM

Semua presiden UMNO sebelum ini sudah jadi PM

Tetapi hanya Wak Jahid tak boleh jadi perdana menteri.

Ini menjadi bukti bahawa Wak Jahid tidak mempunyai sokongan akar umbi.

Wak Jahid jadi Timbalan Perdana Menteri dan timbalan presiden UMNO pun secara pemain ganti (replacement player) apabila Tan Sri Muhyiddin dipecat oleh Najib.

Kemudian apabila Najib pula resign sebagai president UMNO (akibat kalah teruk PRU18) maka sekali lagi Wak Jahid menjadi pemain ganti – jadi presiden parti yang baru kalah.

Sekarang Wak Jahid menghadapi risiko besar dengan pengumuman bahawa UMNO tidak akan menyertai PN.

Sebab bukan semua pemimpin dan ahli UMNO setuju.

Wak Jahid tidak ada sokongan di peringkat akar umbi.

Wak Jahid akan tanggung kemaluan besar jika UMNO tidak sokong 100% keputusan dia untuk tidak sertai PN. UMNO akan pecah lagi.

UMNO sekarang dikatakan sudah pecah lima.

1. Geng Najib masih berpengaruh dalam parti UMNO. Walaupun Najib kalah PRU14 dan kena buang sebagai presiden UMNO pada 2018 sisa-sisa penyokong Najib masih mempunyai pengaruh terbesar dalam parti itu. Tetapi sekarang dengan terkena hukuman penjara 12 tahun maka bateri Najib pun sudah mati dan tidak ada charger yang boleh recharge bateri Najib lagi.

Lebih baik bagi UMNO kutip sisa-sisa penyokong Najib dan ditongsampahkan sahaja. They are a liability.

2. Geng Wak Jahid. Mereka masih mengalami masalah komunikasi sebab bukan saja bahasa lain-lain (“pengungsi saka dadi presiden partai pak”) tetapi ada yang berfikiran bahawa tunjuk penumbuk dan tunjuk jari tengah adalah sebahagian daripada sign language. Lagipun bilangan penyokong Wak Jahid sangat sedikit.

3. Geng Mohamed Hassan (dan mungkin Khairy Jamaludin).

Mohamed Hassan aka Mat Hassan aka Tok Mat (ex Maybanker macam saya) adalah dark horse UMNO yang juga diminati pemerhati Republik Singapura.

Tok Mat very clever. Bila YM Tengku Razaleigh dan Khairy Jamaludin masuk bertanding presiden UMNO (mencabar Wak Jahid post May 2018) Tok Mat tak masuk bertanding presiden. Too early dan juga keadaan tidak menentu. Tok Mat jadi Timbalan Presiden. Strategi Tok Mat was correct.

Bila Wak Jahid cuti hampir setahun (sebab sudah kena kes rasuah di mahkamah) Tok Mati jadi pemangku Presiden UMNO. Bagus juga Tok Mat muncul sebagai fighter.

Penyokong Najib dan Wak Jahid pun cemas. Dan ahli UMNO lebih suka duit RM50, bercumbu dengan PAS, sokong bossku dsbnya. So Tok Mat disuruh balik duduk atas kerusi Nombor 2. Wak Jahid kembali jadi presiden of the Party of Doom. The Party of Dunggu.

Jadi Tok Mat tidak diberi perhatian yang sepatutnya.

4. Geng H2O atau Hishamuddin Hussein Onn dengan 30 ahli Parlimennya (sekarang dikatakan sudah menurun jadi 16? atau 20?)

H2O telah lepas banyak peluang untuk grab the bull by the horns. Itu saja.

5. Geng veteran, saf yang lama termasuk YM Tengku Razaleigh

Walaupun tidak dikira sebagai saf yang terdepan tetapi geng veteran masih mempunyai pengikut dan penyokong yang boleh jadi kingmaker dalam UMNO.

Dan sekarang tanpa mempunyai ‘clear cut leader’ dalam parti UMNO dan parti sudah pecah jadi lima pecahan dsbnya, pemimpin peringkat negeri dan daerah pun timbul balik menjadi kingmaker dalam parti itu.

There are no more huge power blocs in UMNO.

Sesiapa pun pemimpin yang mempunyai penyokong yang setia boleh menjadi kingmaker.

Itulah sedikit cerita UMNO sekarang.

Malangnya bagi Wak Jahid dia tidak mempunyai sokongan yang penuh atau padu dalam parti UMNO.

Najib (dan penyokongnya) sudah jadi abu dan debu.

H20 mempunyai masa yang sangat terhad.