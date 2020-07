UMNO TURNS COLD – ZAHID, KU NAN, ‘POWDER MP’ AZEEZ START TO SHIVER! IF THEIR BOSSKU CAN GO TO JAIL – WHAT MORE THEIR OWN FATES?

Jadi kalau lah Malaysian Official No. 1 sudah didapati bersalah dan bakal masuk penjara, tentu sekali Malaysian Official No. Tahi Kucing yang lain pun akan masuk penjara. Sebab kes-kes mereka jauh lebih mudah ditangani mahkamah daripada kes bossku. Contohnya kes Wak Jawa ada bukti begitu banyak cek yang dia sign sendiri gunakan duit yayasan entah apa yang gunakan duit curi. The documentary evidence and electronic bank trails are so clear. There is no way Wak Jawa boleh terlepas daripada kebodohan dia sendiri.

Begitu juga kes Tengku Mamak. Taukeh Cina itu sudah pun beri saksi dalam mahkamah bagaimana dia disuruh bayar berjuta Ringgit rasuah untuk projek itu.

OCT 14, 2019

KUALA LUMPUR (THE STAR/ASIA NEWS NETWORK) – The Kuala Lumpur High Court has ordered former .. minister Tengku . . to enter his defence on a charge of accepting a RM2 million bribe from a businessman in 2016. High Court judge Mohamed Zaini Mazlan ruled on Monday (Oct 14) that the prosecution had proven a prima facie case against Tengku , the former minister. .

Saya rasa ini semua case closed. Kemungkinan besar mereka akan menjadi penghuni Old Folks Home tetapi dalam penjara.

Tambi Gelap pula “facing three counts of receiving bribes totalling RM5.2m, nine counts of money laundering of nearly RM140m”.

Apo nak dikato? Sayonara.

Kepada ahli UMNO – janganlah tunggu sampai mahkamah masukkan mereka semua dalam penjara. Orang Melayu pun sudah meluat melihat gelagat penyamun dan penyangak ini.

Kalau UMNO nak hidup, ahli parti UMNO perlu tongsampahkan pemimpin pencuri dan penyamun ini dengan serta merta. Buatlah usul khas (oleh jawatankuasa disiplin contohnya) dan batal saja keahlian penyamun yang sudah pun di hadapkan di mahkamah.

Sepertimana Khairy kata (video lama itu) kes-kes ini akan meleret dan berlanjutan selama dua atau tiga tahun. UMNO yang akan tanggung malu setiap kali penyamun ini terpaksa hadir dalam mahkamah.

Dan bila bossku didapati bersalah maksudnya kuat lagi kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bila Tengku Mamak, Tambi Gelap, Wak Jawa dan lain-lain itu turut masuk penjara, lagi kuatlah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan geng-geng dia.

Lebih baik ahli UMNO sedar diri dan tongsampahkan saja geng-geng korup ini. Jangan membuang masa.

Dulu sampai sekarang, tuan-tuan ahli parti yang kerja macam lembu dan kaldai berjuang untuk parti. Tapi yang menjadi kaya adalah geng-geng penyamun ini. Mereka sapu duit berjuta-juta. Tuan-tuan dapat apa? Dapat selfie dengan bossku ??

Mamak ex KSN pun sekarang terpaksa hadir di mahkamah. Dia kena panggang hidup-hidup oleh lawyer dalam mahkamah. Malu lah dia. Geng penyamun sudah sapu duit berbillion. Dia dapat apa? Sedikit jawatan. Itu saja.

Maruah tuan-tuan sudah sumbat di mana?

Takkan sudah berkongres maruah pun masih tak ada maruah lagi?

-http://syedsoutsidethebox.blogspot.com/

